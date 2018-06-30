7 gündür kayıp olan Eylül'ün cansız bedenine ulaşıldı

Ankara Polatlı'da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara Polatlı'da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni bulundu.

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan küçük Eylül'ün cansız bedeni Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Eylül'ün cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarma işlemlerinin devam ettiği ve Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da olay yerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

VALİ TOPACA: EYLÜL'ÜN CANSIZ BEDENİ BİR DİREĞİN DİBİNDE GÖMÜLÜ BULUNDU

Ankara Valisi Ercan Topaca, incelemelerde bulunmak üzere Polatlı'ya geldi.

Vali Topaca, "Bir direğin altında tespit yapıldı, çıkartıldı. Teknik incelemeler henüz yapılmadı. Kesin bilgiler değil, bunlar ön bilgiler. Çocuğumuzun üzerindeki elbiseler çocuğumuzun olduğunu bildiriyor. Tutuklu bununan bu kişinin çocuğumuzun kaybolduğu gün bu kişinin aracı ile orada görünmesi üzerine verilen ifade doğrultusdunda oraya yöneldik. Köpeğimiz bir koku hissetti, işaret verdi cansız bedene ulaşıldı. Biz onun (Eylül Yağlıkara) canlı şekilde bulunup, onun haberinin verilmesini çok arzu ederdik. Ama maalesef şu anki yapılan tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir'' açıklamasını yaptı.

'CİNAYETİ ZANLININ İŞLEDİĞİNE DAİR İŞARETLER VAR'

Topaca, ''Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Bir tutuklu var. Cinayeti zanlının işlediğine dair işaretler var. Tutukluya yardım eden var mı yok mu onlar ilerleyen saatlerde, günlerde netleşecek. Gömülen o alan o elektrik direğini de zanlı kendisi dikmiş, o toprağın yumuşak olduğunu da biliyor. Görenlerin şüpelenmeyeceğini tahmin ederek oraya götürüldüğü düşünülüyor. Teknik ve hukuki deliller, bizi kime götürüyorsa teknik anlamda kim bu olaya, bu kişiye, bu müessif olayı yaparken yardım etmişse destek olmuşsa onlar da açığa çıkacaktır." ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 00:28

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