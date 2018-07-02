AÄŸrÄ±'da kaybolan Leyla Aydemir'in cansÄ±z bedeni bulundu

AÄŸrÄ±'da, ailesiyle bayram ziyareti iÃ§in gittiÄŸi dedesinin kÃ¶yÃ¼nde kaybolan 4 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Aydemir, kÃ¶yde Ã¶lÃ¼ bulundu.

AÄŸrÄ±'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiÄŸi dedesinin köyünde kaybolan 4 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Aydemir'in cansÄ±z bedeni bulundu.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Åžükran Aydemir çiftinin, bayramÄ±n birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kÄ±zlarÄ± Leyla'yÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 18. gününde acÄ± haber geldi. Arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu Bezirhane köyünde minik Leyla'nÄ±n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Leyla'nÄ±n cansÄ±z bedeni, Bezirhane köyüne yaklaÅŸÄ±k 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakÄ±nÄ±ndaki akarsu kenarÄ±nda aÄŸaçlarÄ±n arasÄ±nda bulundu.

Olay yerinde yetkililerin incelemelerinin ardÄ±ndan minik kÄ±zÄ±n cansÄ±z bedeni AÄŸrÄ± Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n haberine göre Leyla'yÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na, NevÅŸehir Jandarma At ve Köpek EÄŸitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel AsayiÅŸ KomutanlÄ±ÄŸÄ±na (JAK) baÄŸlÄ± 10 kiÅŸilik arama kurtarma ekibi, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± 11 kiÅŸiden oluÅŸan özel ekip, Van ve AÄŸrÄ± AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil SaÄŸlÄ±k ve Türk KÄ±zÄ±layÄ± görevlileri ve Batman'dan gelen 5 gönüllü avcÄ± katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

DEDESÄ°: SIRTINDA YARA Ä°ZLERÄ° VARDI

Demirören Haber AjansÄ±'na (DHA) açÄ±klamada bulunan Leyla'nÄ±n dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuÅŸ. Bize haber verdi. Gidip baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yüzü suya basÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸekilde duruyordu. SÄ±rtÄ±nda yara izleri vardÄ±. Yüzüne bakamadÄ±m. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.

Öte yandan AÄŸrÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca görevlendirilen 2 savcÄ±, bölgeye gelerek inceleme baÅŸlattÄ±.

BAKAN SOYLU: 4-5 GÜNDÜR ORADA DURUYORMUÅž GÄ°BÄ° BÄ°R Ä°ZLENÄ°M VAR

Leyla'nÄ±n ölümüne iliÅŸkin açÄ±klama yapan Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu, "4-5 gündür orada duruyormuÅŸ gibi bir izlenim var" dedi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, AÄŸrÄ±'da cansÄ±z bedeni bulunan minik Leyla'nÄ±n ölümüne iliÅŸkin, "Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸolsun, bizim ümidimiz canlÄ± bulmaktÄ±. Leyla'nÄ±n bulunduÄŸu yer bizim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n defalarca aradÄ±klarÄ± bir yer. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z 'Ya biz görmedik, ya da çocuÄŸun cansÄ±z bedeni suyla beraber aÅŸaÄŸÄ± geldi' dediler. Ä°lk belirlemelere göre, 4-5 gündür orada duruyormuÅŸ gibi bir izlenim var. Ä°lk belirlemelere göre Allah muhafaza bir tecavüz yok, sonradan oraya gelmiÅŸ gibi bir izlenim var. Leyla'nÄ±n vücusunda çok ufak bir darp izi var" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.(HABER MERKEZÄ°)

7 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p olan EylÃ¼l'Ã¼n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 20:16

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