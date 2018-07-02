Kemal Sunal kimdir, hangi filmlerde oynadÄ±?

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Kemal Sunal kimdir, hangi filmlerde oynadÄ±?

    • 02 Temmuz 2018 16:35

    HayatÄ± boyunca 82 filmde rol alan Kemal Sunal, 'TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n komedi ustasÄ±' olarak anÄ±lÄ±yor. Kemal Sunal'Ä±n yaÅŸamÄ± ve filmografisiâ€¦

    Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Sunal, 11 KasÄ±m 1944'te Ä°stanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Ä°lkokulu ve Vefa Lisesi mezunu olan sanatçÄ±, liseyi 11 yÄ±lda tamamladÄ±.

    Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimini 12 Eylül 1980'deki darbeyle yarÄ±m bÄ±raktÄ±. Üniversite dönemi ve sonrasÄ±nda fabrikada çalÄ±ÅŸan sanatçÄ±, tiyatro ve sinema dünyasÄ±na adÄ±m atmadan önce elektrikçi çÄ±raklÄ±ÄŸÄ± da yaptÄ±.

    Küçük yaÅŸlarÄ±ndan itibaren tiyatrocu olmayÄ± hedefleyen Sunal, aynÄ± zamanda okulda müsamereler düzenleyerek rol aldÄ±. AynÄ± dönemlerde oynadÄ±ÄŸÄ± bir oyun ile AkÅŸam gazetesinin düzenlediÄŸi liseler arasÄ± tiyatro yarÄ±ÅŸmasÄ±nda "En Ä°yi Karakter Oyuncusu" ödülünü aldÄ±.

    Vefa Lisesi'ndeki felsefe hocasÄ± BelkÄ±s BalkÄ±r aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ünlü tiyatrocu MüÅŸfik Kenter'le tanÄ±ÅŸan sanatçÄ±, profesyonel oyunculuk yaÅŸamÄ±na Kenter Tiyatrosu'nda adÄ±m attÄ±.

    Sunal, daha sonra Pendik Tiyatrosu'nda, Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda, Ayfer Feray Tiyatrosu'nda ve son olarak da DevekuÅŸu Kabare Tiyatrosu'nda görev alarak, burada oynadÄ±ÄŸÄ± "Dün Bugün" adlÄ± oyunla ünlü yönetmen Ertem EÄŸilmez'in dikkatini çekti ve beyaz perdeyle tanÄ±ÅŸtÄ±.

    EÄŸilmez tarafÄ±ndan 1973 yapÄ±mÄ± "TatlÄ± Dillim" adlÄ± sinema filminin oyuncu kadrosuna alÄ±nan ünlü oyuncu, bu filmde Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin AkpÄ±nar, TarÄ±k Akan, Halit Akçatepe ve Filiz AkÄ±n'la birlikte rol aldÄ±.

    Gül Sunal ile 1974 yÄ±lÄ±nda evlenen Kemal Sunal, Ali ve Ezo ismini verdikleri bir erkek ve bir kÄ±z çocuk sahibi oldu. 1981'de askere gitti.

    Kendine özgü tavÄ±rlarÄ± ve güler yüzlü karakteriyle dikkati çeken Kemal Sunal, RÄ±fat Ilgaz'Ä±n "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±" eserinin sinema uyarlamasÄ±nda canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± "Ä°nek Åžaban" tiplemesi baÅŸta olmak üzere, birçok filmde özgün fiziÄŸi ve hayat verdiÄŸi tiplerin halka olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle kÄ±sa zamanda Türkiye'nin en sevilen oyuncularÄ±ndan biri oldu.

    SanatçÄ±, "Ä°nek Åžaban" karakterinin yoÄŸun ilgi görmesi üzerine birçok filmde, "iyi, saf adam" tiplemesi çizdiÄŸi "Åžaban" karakterini canlandÄ±rdÄ±.

    1990'lÄ± yÄ±llardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyon kanallarÄ±nda yayÄ±nlanmaya baÅŸlayan sanatçÄ±nÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ± "Süt KardeÅŸler", "Sakar Åžakir", "Tosun PaÅŸa", "Salako", "Köyden Ä°ndim Åžehire", "Çöpçüler KralÄ±" gibi filmler Türk sinemasÄ±nÄ±n en çok izlenen filmleri arasÄ±nda yer aldÄ±.

    Bugüne kadar birçok ödüle deÄŸer görülen ve ayrÄ±ca peÅŸ peÅŸe çevirdiÄŸi filmlerle ticari açÄ±dan da büyük baÅŸarÄ± kazanan Kemal Sunal, 1976 yapÄ±mÄ± ''KapÄ±cÄ±lar KralÄ±'' filmi ile 1977 Antalya Film Festivali'nde "En Ä°yi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldÄ±.

    SanatçÄ± ayrÄ±ca, 1989'da "Düttürü Dünya" filmindeki rolüyle Ankara Film Festivali'nde "En Ä°yi Erkek Oyuncu" ödülünü alÄ±rken, 1998'de de Antalya Film Festivali'nde "YaÅŸam Boyu Onur Ödülü"ne layÄ±k görüldü.

    Daha sonra yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak 1995 yÄ±lÄ±nda bitirdi ve yüksek lisans yapmaya baÅŸladÄ±.

    Yüksek Lisans tezini ise komedyen kimliÄŸi ile Kemal Sunal'Ä±n ve filmlerinin incelenmesi olarak hazÄ±rlayan ünlü sanatçÄ±nÄ±n bu tezi, 2005 yÄ±lÄ±nda ailesi tarafÄ±ndan "TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" baÅŸlÄ±klÄ± kitap haline getirilerek yayÄ±landÄ±.

    HayatÄ± boyunca toplam 82 filmde rol alan ünlü sanatçÄ±, 83'üncü filmi "Balalayka"nÄ±n çekimlerine baÅŸlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiÄŸi uçakta, kalkÄ±ÅŸtan hemen önce geçirdiÄŸi kalp krizi nedeni ile 3 Temmuz 2000'de 56 yaÅŸÄ±ndayken hayatÄ±nÄ± kaybetti ve Ä°stanbul'daki Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi.

    Ä°nfografik: Muhammed Ali YiÄŸit/AA

    ROL ALDIÄžI FÄ°LMLER

    Rol aldÄ±ÄŸÄ± filmler ÅŸöyle:

    Propaganda (1999)

    Varyemez (1991)

    Abuk Sabuk Bir Film (1990)

    Boynu Bükük Küheylan (1990)

    Koltuk BelasÄ± (1990)

    Gülen Adam (1989)

    Zehir Hafiye (1989)

    Polizei (1988)

    BÄ±çkÄ±n (1988)

    Düttürü Dünya (1988)

    Ä°natçÄ± (1988)

    ÖÄŸretmen (1988)

    UyanÄ±k Gazeteci (1988)

    Japon Ä°ÅŸi (1987)

    KiracÄ± (1987)

    YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± (1987)

    DavacÄ± (1986)

    Deli Deli Küpeli (1986)

    Garip (1986)

    Tarzan RÄ±fkÄ± (1986)

    Yoksul (1986)

    Gurbetçi Åžaban (1985)

    Katma DeÄŸer Åžaban (1985)

    Keriz (1985)

    Sosyete Åžaban (1985)

    Åžaban Papuçu YarÄ±m (1985)

    Åžendul Åžaban (1985)

    Atla Gel Åžaban (1984)

    Ortadirek Åžaban (1984)

    PostacÄ± (1984)

    Åžabaniye (1984)

    ÇarÄ±klÄ± Milyoner (1983)

    En Büyük Åžaban (1983)

    KÄ±lÄ±bÄ±k (1983)

    TokatçÄ± (1983)

    Yedi Bela Hüsnü (1982)

    Doktor CivanÄ±m (1982)

    Talih KuÅŸu (1982)

    Davaro (1981)

    KanlÄ± Nigar (1981)

    Üç KaÄŸÄ±tçÄ± (1981)

    Zübük (1980)

    Devlet KuÅŸu (1980)

    Gerzek Åžaban (1980)

    Gol KralÄ± (1980)

    Bekçiler KralÄ± (1979)

    DokunmayÄ±n ÅžabanÄ±ma (1979)

    Korkusuz Korkak (1979)

    Åžark Bülbülü (1979)

    Umudumuz Åžaban (1979)

    Kibar Feyzo (1978)

    Yüz NumaralÄ± Adam (1978)

    Avanak Apti (1978)

    Ä°nek Åžaban (1978)

    Ä°yi Aile ÇocuÄŸu (1978)

    KöÅŸeyi Dönen Adam (1978)

    Yedi Yürekli Åžaban (1978)

    Çöpçüler KÄ±ralÄ± (1977)

    GüllüÅŸah ile Ä°bo (Ä°bo ile GüllüÅŸah) (1977)

    Hababam SÄ±nÄ±fÄ± Tatilde (1977)

    Sakar Åžakir (1977)

    ÅžabanoÄŸlu Åžaban (1977)

    Süt KardeÅŸler (1976)

    Tosun PaÅŸa (1976)

    KapÄ±cÄ±lar KÄ±ralÄ± (1976)

    Hababam SÄ±nÄ±fÄ± UyanÄ±yor (1976)

    MeraklÄ± Köfteci (1976)

    Sahte KabadayÄ± (1976)

    Hababam SÄ±nÄ±fÄ± (1975)

    Hababam SÄ±nÄ±fÄ± SÄ±nÄ±fta KaldÄ± (1975)

    Hanzo (1975)

    ÅžaÅŸkÄ±n Damat (1975)

    Hasret (1974)

    Köyden indim Åžehire (1974)

    Mavi Boncuk (1974)

    Salak Milyoner (1974)

    Salako (1974)

    Güllü Geliyor Güllü (1973)

    Oh Olsun (1973)

    CanÄ±m KardeÅŸim (1973)

    YalancÄ± Yarim (1973)

    TatlÄ± Dillim (1972)

    (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 17:10
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