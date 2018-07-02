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Kemal Sunal kimdir, hangi filmlerde oynadÄ±?
HayatÄ± boyunca 82 filmde rol alan Kemal Sunal, 'TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n komedi ustasÄ±' olarak anÄ±lÄ±yor. Kemal Sunal'Ä±n yaÅŸamÄ± ve filmografisiâ€¦
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Sunal, 11 KasÄ±m 1944'te Ä°stanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Ä°lkokulu ve Vefa Lisesi mezunu olan sanatçÄ±, liseyi 11 yÄ±lda tamamladÄ±.
Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimini 12 Eylül 1980'deki darbeyle yarÄ±m bÄ±raktÄ±. Üniversite dönemi ve sonrasÄ±nda fabrikada çalÄ±ÅŸan sanatçÄ±, tiyatro ve sinema dünyasÄ±na adÄ±m atmadan önce elektrikçi çÄ±raklÄ±ÄŸÄ± da yaptÄ±.
Küçük yaÅŸlarÄ±ndan itibaren tiyatrocu olmayÄ± hedefleyen Sunal, aynÄ± zamanda okulda müsamereler düzenleyerek rol aldÄ±. AynÄ± dönemlerde oynadÄ±ÄŸÄ± bir oyun ile AkÅŸam gazetesinin düzenlediÄŸi liseler arasÄ± tiyatro yarÄ±ÅŸmasÄ±nda "En Ä°yi Karakter Oyuncusu" ödülünü aldÄ±.
Vefa Lisesi'ndeki felsefe hocasÄ± BelkÄ±s BalkÄ±r aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ünlü tiyatrocu MüÅŸfik Kenter'le tanÄ±ÅŸan sanatçÄ±, profesyonel oyunculuk yaÅŸamÄ±na Kenter Tiyatrosu'nda adÄ±m attÄ±.
Sunal, daha sonra Pendik Tiyatrosu'nda, Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda, Ayfer Feray Tiyatrosu'nda ve son olarak da DevekuÅŸu Kabare Tiyatrosu'nda görev alarak, burada oynadÄ±ÄŸÄ± "Dün Bugün" adlÄ± oyunla ünlü yönetmen Ertem EÄŸilmez'in dikkatini çekti ve beyaz perdeyle tanÄ±ÅŸtÄ±.
EÄŸilmez tarafÄ±ndan 1973 yapÄ±mÄ± "TatlÄ± Dillim" adlÄ± sinema filminin oyuncu kadrosuna alÄ±nan ünlü oyuncu, bu filmde Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin AkpÄ±nar, TarÄ±k Akan, Halit Akçatepe ve Filiz AkÄ±n'la birlikte rol aldÄ±.
Gül Sunal ile 1974 yÄ±lÄ±nda evlenen Kemal Sunal, Ali ve Ezo ismini verdikleri bir erkek ve bir kÄ±z çocuk sahibi oldu. 1981'de askere gitti.
Kendine özgü tavÄ±rlarÄ± ve güler yüzlü karakteriyle dikkati çeken Kemal Sunal, RÄ±fat Ilgaz'Ä±n "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±" eserinin sinema uyarlamasÄ±nda canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± "Ä°nek Åžaban" tiplemesi baÅŸta olmak üzere, birçok filmde özgün fiziÄŸi ve hayat verdiÄŸi tiplerin halka olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle kÄ±sa zamanda Türkiye'nin en sevilen oyuncularÄ±ndan biri oldu.
SanatçÄ±, "Ä°nek Åžaban" karakterinin yoÄŸun ilgi görmesi üzerine birçok filmde, "iyi, saf adam" tiplemesi çizdiÄŸi "Åžaban" karakterini canlandÄ±rdÄ±.
1990'lÄ± yÄ±llardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyon kanallarÄ±nda yayÄ±nlanmaya baÅŸlayan sanatçÄ±nÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ± "Süt KardeÅŸler", "Sakar Åžakir", "Tosun PaÅŸa", "Salako", "Köyden Ä°ndim Åžehire", "Çöpçüler KralÄ±" gibi filmler Türk sinemasÄ±nÄ±n en çok izlenen filmleri arasÄ±nda yer aldÄ±.
Bugüne kadar birçok ödüle deÄŸer görülen ve ayrÄ±ca peÅŸ peÅŸe çevirdiÄŸi filmlerle ticari açÄ±dan da büyük baÅŸarÄ± kazanan Kemal Sunal, 1976 yapÄ±mÄ± ''KapÄ±cÄ±lar KralÄ±'' filmi ile 1977 Antalya Film Festivali'nde "En Ä°yi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldÄ±.
SanatçÄ± ayrÄ±ca, 1989'da "Düttürü Dünya" filmindeki rolüyle Ankara Film Festivali'nde "En Ä°yi Erkek Oyuncu" ödülünü alÄ±rken, 1998'de de Antalya Film Festivali'nde "YaÅŸam Boyu Onur Ödülü"ne layÄ±k görüldü.
Daha sonra yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak 1995 yÄ±lÄ±nda bitirdi ve yüksek lisans yapmaya baÅŸladÄ±.
Yüksek Lisans tezini ise komedyen kimliÄŸi ile Kemal Sunal'Ä±n ve filmlerinin incelenmesi olarak hazÄ±rlayan ünlü sanatçÄ±nÄ±n bu tezi, 2005 yÄ±lÄ±nda ailesi tarafÄ±ndan "TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" baÅŸlÄ±klÄ± kitap haline getirilerek yayÄ±landÄ±.
HayatÄ± boyunca toplam 82 filmde rol alan ünlü sanatçÄ±, 83'üncü filmi "Balalayka"nÄ±n çekimlerine baÅŸlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiÄŸi uçakta, kalkÄ±ÅŸtan hemen önce geçirdiÄŸi kalp krizi nedeni ile 3 Temmuz 2000'de 56 yaÅŸÄ±ndayken hayatÄ±nÄ± kaybetti ve Ä°stanbul'daki Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi.
ROL ALDIÄžI FÄ°LMLER
Rol aldÄ±ÄŸÄ± filmler ÅŸöyle:
Propaganda (1999)
Varyemez (1991)
Abuk Sabuk Bir Film (1990)
Boynu Bükük Küheylan (1990)
Koltuk BelasÄ± (1990)
Gülen Adam (1989)
Zehir Hafiye (1989)
Polizei (1988)
BÄ±çkÄ±n (1988)
Düttürü Dünya (1988)
Ä°natçÄ± (1988)
ÖÄŸretmen (1988)
UyanÄ±k Gazeteci (1988)
Japon Ä°ÅŸi (1987)
KiracÄ± (1987)
YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± (1987)
DavacÄ± (1986)
Deli Deli Küpeli (1986)
Garip (1986)
Tarzan RÄ±fkÄ± (1986)
Yoksul (1986)
Gurbetçi Åžaban (1985)
Katma DeÄŸer Åžaban (1985)
Keriz (1985)
Sosyete Åžaban (1985)
Åžaban Papuçu YarÄ±m (1985)
Åžendul Åžaban (1985)
Atla Gel Åžaban (1984)
Ortadirek Åžaban (1984)
PostacÄ± (1984)
Åžabaniye (1984)
ÇarÄ±klÄ± Milyoner (1983)
En Büyük Åžaban (1983)
KÄ±lÄ±bÄ±k (1983)
TokatçÄ± (1983)
Yedi Bela Hüsnü (1982)
Doktor CivanÄ±m (1982)
Talih KuÅŸu (1982)
Davaro (1981)
KanlÄ± Nigar (1981)
Üç KaÄŸÄ±tçÄ± (1981)
Zübük (1980)
Devlet KuÅŸu (1980)
Gerzek Åžaban (1980)
Gol KralÄ± (1980)
Bekçiler KralÄ± (1979)
DokunmayÄ±n ÅžabanÄ±ma (1979)
Korkusuz Korkak (1979)
Åžark Bülbülü (1979)
Umudumuz Åžaban (1979)
Kibar Feyzo (1978)
Yüz NumaralÄ± Adam (1978)
Avanak Apti (1978)
Ä°nek Åžaban (1978)
Ä°yi Aile ÇocuÄŸu (1978)
KöÅŸeyi Dönen Adam (1978)
Yedi Yürekli Åžaban (1978)
Çöpçüler KÄ±ralÄ± (1977)
GüllüÅŸah ile Ä°bo (Ä°bo ile GüllüÅŸah) (1977)
Hababam SÄ±nÄ±fÄ± Tatilde (1977)
Sakar Åžakir (1977)
ÅžabanoÄŸlu Åžaban (1977)
Süt KardeÅŸler (1976)
Tosun PaÅŸa (1976)
KapÄ±cÄ±lar KÄ±ralÄ± (1976)
Hababam SÄ±nÄ±fÄ± UyanÄ±yor (1976)
MeraklÄ± Köfteci (1976)
Sahte KabadayÄ± (1976)
Hababam SÄ±nÄ±fÄ± (1975)
Hababam SÄ±nÄ±fÄ± SÄ±nÄ±fta KaldÄ± (1975)
Hanzo (1975)
ÅžaÅŸkÄ±n Damat (1975)
Hasret (1974)
Köyden indim Åžehire (1974)
Mavi Boncuk (1974)
Salak Milyoner (1974)
Salako (1974)
Güllü Geliyor Güllü (1973)
Oh Olsun (1973)
CanÄ±m KardeÅŸim (1973)
YalancÄ± Yarim (1973)
TatlÄ± Dillim (1972)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 17:10