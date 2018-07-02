Kemal Sunal kimdir, hangi filmlerde oynadÄ±?

HayatÄ± boyunca 82 filmde rol alan Kemal Sunal, 'TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n komedi ustasÄ±' olarak anÄ±lÄ±yor. Kemal Sunal'Ä±n yaÅŸamÄ± ve filmografisiâ€¦

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Sunal, 11 KasÄ±m 1944'te Ä°stanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Ä°lkokulu ve Vefa Lisesi mezunu olan sanatçÄ±, liseyi 11 yÄ±lda tamamladÄ±.

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimini 12 Eylül 1980'deki darbeyle yarÄ±m bÄ±raktÄ±. Üniversite dönemi ve sonrasÄ±nda fabrikada çalÄ±ÅŸan sanatçÄ±, tiyatro ve sinema dünyasÄ±na adÄ±m atmadan önce elektrikçi çÄ±raklÄ±ÄŸÄ± da yaptÄ±.

Küçük yaÅŸlarÄ±ndan itibaren tiyatrocu olmayÄ± hedefleyen Sunal, aynÄ± zamanda okulda müsamereler düzenleyerek rol aldÄ±. AynÄ± dönemlerde oynadÄ±ÄŸÄ± bir oyun ile AkÅŸam gazetesinin düzenlediÄŸi liseler arasÄ± tiyatro yarÄ±ÅŸmasÄ±nda "En Ä°yi Karakter Oyuncusu" ödülünü aldÄ±.

Vefa Lisesi'ndeki felsefe hocasÄ± BelkÄ±s BalkÄ±r aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ünlü tiyatrocu MüÅŸfik Kenter'le tanÄ±ÅŸan sanatçÄ±, profesyonel oyunculuk yaÅŸamÄ±na Kenter Tiyatrosu'nda adÄ±m attÄ±.

Sunal, daha sonra Pendik Tiyatrosu'nda, Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda, Ayfer Feray Tiyatrosu'nda ve son olarak da DevekuÅŸu Kabare Tiyatrosu'nda görev alarak, burada oynadÄ±ÄŸÄ± "Dün Bugün" adlÄ± oyunla ünlü yönetmen Ertem EÄŸilmez'in dikkatini çekti ve beyaz perdeyle tanÄ±ÅŸtÄ±.

EÄŸilmez tarafÄ±ndan 1973 yapÄ±mÄ± "TatlÄ± Dillim" adlÄ± sinema filminin oyuncu kadrosuna alÄ±nan ünlü oyuncu, bu filmde Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin AkpÄ±nar, TarÄ±k Akan, Halit Akçatepe ve Filiz AkÄ±n'la birlikte rol aldÄ±.

Gül Sunal ile 1974 yÄ±lÄ±nda evlenen Kemal Sunal, Ali ve Ezo ismini verdikleri bir erkek ve bir kÄ±z çocuk sahibi oldu. 1981'de askere gitti.

Kendine özgü tavÄ±rlarÄ± ve güler yüzlü karakteriyle dikkati çeken Kemal Sunal, RÄ±fat Ilgaz'Ä±n "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±" eserinin sinema uyarlamasÄ±nda canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± "Ä°nek Åžaban" tiplemesi baÅŸta olmak üzere, birçok filmde özgün fiziÄŸi ve hayat verdiÄŸi tiplerin halka olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle kÄ±sa zamanda Türkiye'nin en sevilen oyuncularÄ±ndan biri oldu.

SanatçÄ±, "Ä°nek Åžaban" karakterinin yoÄŸun ilgi görmesi üzerine birçok filmde, "iyi, saf adam" tiplemesi çizdiÄŸi "Åžaban" karakterini canlandÄ±rdÄ±.

1990'lÄ± yÄ±llardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyon kanallarÄ±nda yayÄ±nlanmaya baÅŸlayan sanatçÄ±nÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ± "Süt KardeÅŸler", "Sakar Åžakir", "Tosun PaÅŸa", "Salako", "Köyden Ä°ndim Åžehire", "Çöpçüler KralÄ±" gibi filmler Türk sinemasÄ±nÄ±n en çok izlenen filmleri arasÄ±nda yer aldÄ±.

Bugüne kadar birçok ödüle deÄŸer görülen ve ayrÄ±ca peÅŸ peÅŸe çevirdiÄŸi filmlerle ticari açÄ±dan da büyük baÅŸarÄ± kazanan Kemal Sunal, 1976 yapÄ±mÄ± ''KapÄ±cÄ±lar KralÄ±'' filmi ile 1977 Antalya Film Festivali'nde "En Ä°yi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldÄ±.

SanatçÄ± ayrÄ±ca, 1989'da "Düttürü Dünya" filmindeki rolüyle Ankara Film Festivali'nde "En Ä°yi Erkek Oyuncu" ödülünü alÄ±rken, 1998'de de Antalya Film Festivali'nde "YaÅŸam Boyu Onur Ödülü"ne layÄ±k görüldü.

Daha sonra yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak 1995 yÄ±lÄ±nda bitirdi ve yüksek lisans yapmaya baÅŸladÄ±.

Yüksek Lisans tezini ise komedyen kimliÄŸi ile Kemal Sunal'Ä±n ve filmlerinin incelenmesi olarak hazÄ±rlayan ünlü sanatçÄ±nÄ±n bu tezi, 2005 yÄ±lÄ±nda ailesi tarafÄ±ndan "TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" baÅŸlÄ±klÄ± kitap haline getirilerek yayÄ±landÄ±.

HayatÄ± boyunca toplam 82 filmde rol alan ünlü sanatçÄ±, 83'üncü filmi "Balalayka"nÄ±n çekimlerine baÅŸlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiÄŸi uçakta, kalkÄ±ÅŸtan hemen önce geçirdiÄŸi kalp krizi nedeni ile 3 Temmuz 2000'de 56 yaÅŸÄ±ndayken hayatÄ±nÄ± kaybetti ve Ä°stanbul'daki Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi.

Ä°nfografik: Muhammed Ali YiÄŸit/AA

ROL ALDIÄžI FÄ°LMLER

Rol aldÄ±ÄŸÄ± filmler ÅŸöyle:

Propaganda (1999)

Varyemez (1991)

Abuk Sabuk Bir Film (1990)

Boynu Bükük Küheylan (1990)

Koltuk BelasÄ± (1990)

Gülen Adam (1989)

Zehir Hafiye (1989)

Polizei (1988)

BÄ±çkÄ±n (1988)

Düttürü Dünya (1988)

Ä°natçÄ± (1988)

ÖÄŸretmen (1988)

UyanÄ±k Gazeteci (1988)

Japon Ä°ÅŸi (1987)

KiracÄ± (1987)

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± (1987)

DavacÄ± (1986)

Deli Deli Küpeli (1986)

Garip (1986)

Tarzan RÄ±fkÄ± (1986)

Yoksul (1986)

Gurbetçi Åžaban (1985)

Katma DeÄŸer Åžaban (1985)

Keriz (1985)

Sosyete Åžaban (1985)

Åžaban Papuçu YarÄ±m (1985)

Åžendul Åžaban (1985)

Atla Gel Åžaban (1984)

Ortadirek Åžaban (1984)

PostacÄ± (1984)

Åžabaniye (1984)

ÇarÄ±klÄ± Milyoner (1983)

En Büyük Åžaban (1983)

KÄ±lÄ±bÄ±k (1983)

TokatçÄ± (1983)

Yedi Bela Hüsnü (1982)

Doktor CivanÄ±m (1982)

Talih KuÅŸu (1982)

Davaro (1981)

KanlÄ± Nigar (1981)

Üç KaÄŸÄ±tçÄ± (1981)

Zübük (1980)

Devlet KuÅŸu (1980)

Gerzek Åžaban (1980)

Gol KralÄ± (1980)

Bekçiler KralÄ± (1979)

DokunmayÄ±n ÅžabanÄ±ma (1979)

Korkusuz Korkak (1979)

Åžark Bülbülü (1979)

Umudumuz Åžaban (1979)

Kibar Feyzo (1978)

Yüz NumaralÄ± Adam (1978)

Avanak Apti (1978)

Ä°nek Åžaban (1978)

Ä°yi Aile ÇocuÄŸu (1978)

KöÅŸeyi Dönen Adam (1978)

Yedi Yürekli Åžaban (1978)

Çöpçüler KÄ±ralÄ± (1977)

GüllüÅŸah ile Ä°bo (Ä°bo ile GüllüÅŸah) (1977)

Hababam SÄ±nÄ±fÄ± Tatilde (1977)

Sakar Åžakir (1977)

ÅžabanoÄŸlu Åžaban (1977)

Süt KardeÅŸler (1976)

Tosun PaÅŸa (1976)

KapÄ±cÄ±lar KÄ±ralÄ± (1976)

Hababam SÄ±nÄ±fÄ± UyanÄ±yor (1976)

MeraklÄ± Köfteci (1976)

Sahte KabadayÄ± (1976)

Hababam SÄ±nÄ±fÄ± (1975)

Hababam SÄ±nÄ±fÄ± SÄ±nÄ±fta KaldÄ± (1975)

Hanzo (1975)

ÅžaÅŸkÄ±n Damat (1975)

Hasret (1974)

Köyden indim Åžehire (1974)

Mavi Boncuk (1974)

Salak Milyoner (1974)

Salako (1974)

Güllü Geliyor Güllü (1973)

Oh Olsun (1973)

CanÄ±m KardeÅŸim (1973)

YalancÄ± Yarim (1973)

TatlÄ± Dillim (1972)

(KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 17:10

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