MuÅŸâ€™ta oylar yeniden sayÄ±ldÄ±; sonuÃ§lara etki edecek deÄŸiÅŸiklik yok

MuÅŸâ€™ta AKPâ€™lilerin itirazÄ± ile oylar yeniden sayÄ±ldÄ±. HDPâ€™nin 3 milletvekili AKPâ€™nin ise 1 milletvekili Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± kentte sonuÃ§lar deÄŸiÅŸmedi.

MuÅŸ'ta AKP'nin yaptÄ±ÄŸÄ± itirazla baÅŸlanan oy sayÄ±m iÅŸleminden sonuç alÄ±namamasÄ± üzerine merkez ilçe oylarÄ±nÄ±n yeniden sayÄ±mÄ± için yapÄ±lan baÅŸvuru, Ä°l Seçim Kurulu tarafÄ±ndan reddedildi.

AKP’nin MuÅŸ'ta seçim sonuçlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±n Ä°l Seçim Kurulu tarafÄ±ndan kabul edilmesi ardÄ±ndan baÅŸlayan sayÄ±m; Korkut, Varto, Malazgirt ve Hasköy'de tamamlanÄ±rken, BulanÄ±k'ta ÅŸimdiye kadar 123 sandÄ±k sayÄ±ldÄ±, 29 sandÄ±ÄŸÄ±n sayÄ±mÄ±nÄ±n da bugün tamamlanmasÄ± bekleniyor.

AKP'NÄ°N 13 HDP'NÄ°N 72 OYU EKSÄ°LDÄ°

SayÄ±mÄ± tamamlanan Hasköy’de AKP'nin 12, HDP'nin 4 oyu eksildiÄŸi, Korkut’ta AKP'nin 2, HDP'nin 18 oyunun eksildiÄŸi, Varto'da AKP'nin 4 oyu artarken HDP'nin 29 oyu eksildi, Malazgirt’te AKP'nin 3, HDP'nin 21 oyu eksildi. BulanÄ±k ilçesinde ise oy sayÄ±m iÅŸlemi devam ediyor.

SONUÇ ALINMAYINCA Ä°KÄ°NCÄ° BAÅžVURU

Åžimdiye kadar sayÄ±mÄ± tamamlanan sandÄ±klardan çÄ±kan sonucun deÄŸiÅŸiklik saÄŸlamamasÄ± üzerine AKP bu kez daha önce sadece geçersiz oylarÄ±n sayÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± merkez ilçenin bütün oylarÄ±nÄ±n sayÄ±lmasÄ± için Ä°l Seçim Kurulu'na baÅŸvuruda bulundu.

BAÅžVURU REDDEDÄ°LDÄ°Ä°

BaÅŸvuruyu deÄŸerlendiren Ä°l Seçim Kurulu, merkez ilçede bulunan 278 sandÄ±kta yapÄ±lan sayÄ±mlarda herhangi bir hatanÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yeniden yapÄ±lacak bir sayÄ±mÄ±n hukuki bir yarar saÄŸlamayacaÄŸÄ± kanaatine vararak, "...tüm oylarÄ±n sayÄ±m iÅŸlemi neticesinde elde edilen sayÄ±m iÅŸlemi sonucu karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sayÄ±lmasÄ± istenen oylarÄ±n sayÄ±m iÅŸlemi neticesinde esasa etki edebilecek suretle bir oranda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ±..." ifadelerine yer vererek, baÅŸvuruyu reddetti.

‘3-1 KAZANDIK, SONUÇ DEÄžÄ°ÅžMEDÄ°’

Konuyla ilgili Evrensel’e konuÅŸan Gülistan KÄ±lÄ±ç KoçyiÄŸit, oylarÄ±n yeniden sayÄ±lmasÄ± için hukuki, maddi bir dayanaÄŸÄ±n olmasÄ± gerektiÄŸini ancak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ona raÄŸmen sayÄ±lan oylarda sonuçlarÄ± etkileyebilecek bir sonucun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KoçyiÄŸit, “Merkezde oylarÄ±n sayÄ±mÄ± bitti. BulanÄ±k’ta birkaç sandÄ±k kaldÄ±, onlarÄ±n sayÄ±mÄ± devam ediyor. Onlardan çÄ±kacak oylar da sonucu etkilemeyecektir. 3-1 kazandÄ±k, sonuç deÄŸiÅŸmedi” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 16:15

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