Muş'ta yeniden oy sayımı için somut delil yok, AKP’nin ısrarı var

Muş’ta HDP’den milletvekili seçilen Mensur Işık: Usulsüzlüklerin devam etmesinden endişe duyuyoruz.

Özgür PAKSOY

Devran TOPTAŞ

AKP’nin itiraz ettiği Muş’ta HDP’den milletvekili seçilen Mensur Işık, Muş’ta oyların yeniden sayılmasının yasalara aykırı olduğunu söyledi. Işık, İtirazın somut verilere dayandırılmadığını söyledi. Işık, sandıkların yeniden açılarak oyların sayılmasından rahatsız olmadıklarını, usulsüzlüklerin devam ettirilmesinden endişe duyduklarını kaydetti.

Muş’ta 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarında kentte 4 milletvekilinden 3’ünü Halkların Demokratik Partisi (HDP), 1 vekili ise AKP aldı. İlçe seçim kurullarına yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine AKP, İl Seçim Kuruluna itiraz etti ve kabul edildi. HDP’nin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı itiraz ise reddedildi.

HASKÖY'DE AKP'NİN OYU AZALDI

Bu arada, yeniden başlayan oy sayım işlemi, Hasköy ve Malazgirt’te sona ererken, Korkut, Varto ve Bulanık ilçelerinde devam ediyor.

AKP’nin 2’nci sıra adayı olan Abdulselam Er’in ilçesi olan Hasköy’de yeniden yapılan sayım sonucunda AKP’nin 17 oyu azalarak, HDP lehine sonuç çıktı. Malazgirt’te ise çıkan sonuçlarda herhangi bir değişiklik olmadı. Korkut, Varto ve Bulanık ilçelerinde ise dün başlayan oy sayım işlemi devam ediyor. Oy sayımının yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

HDP’den Muş milletvekili seçilen Avukat Mensur Işık, AKP’nin Muş’ta 2’nci milletvekilini çıkarmasına yönelik ısrarını, adil ve eşit olmayan seçim maratonunun devamı olarak nitelendirdi. Kentte zor şartlarda sayılı partili ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Işık, halkın bütün baskılara rağmen HDP’yi desteklediğini söyledi. Muş’ta halkın Türkiye’nin Afrin ve Kerkük’e yönelik saldırılarına yanıt verdiğini dile getiren Işık, “Adil ve eşit olmayan şartlara rağmen halkın iradesi sandıklara bu şekilde yansıdı” şeklinde konuştu.

ANKARA-MUŞ ARASINDA TELEFON TRAFİĞİ

AKP’nin yaptığı itirazların Ankara ve Muş arasında yaşanan telefon trafiği sonucunda alındığını öne süren Işık, şunları söyledi: “AKP Genel Merkezinin yönlendirmesi ve talimatları doğrultusunda hatırı sayılan kişiler veya devlet bürokratlarının Muş Adliyesine yönelik telefonları söz konusu. İl ve ilçe seçim kurulları baskı altına alındı...298 sayılı yasa 60 yıllık bir yasa ve katı bir yasa. İtirazın somut verilerle yapılması gerekiyor ancak burada seçimin şaibeli geçtiğine dair somut tek bir delil yok. Sadece farkın az olması gerekçesiyle alınan bir karar. Bu gerekçe sayılırsa, Türkiye’de bütün sandıkların yeniden sayılması gerekiyor. İttifak sistemi sadece Muş’ta uygulanmıyor.”

AKP’nin yaptığı itiraz üzerine yapılan sayımlar sonucunda farklı bir durum ortaya çıkmasının Muş halkında tepkiye neden olacağını söyleyen Işık, “Aksi bir sonuç herkesin vicdanında yaralar açacaktır” dedi.

Sandıkların yeniden açılarak oyların sayılmasından rahatsız olmadıklarını dile getiren Işık, 24 Haziran’da yapılan usulsüzlüklerin devam ettirilmesinden endişe duyduklarını kaydetti.

‘MUŞ’TA SIKIYÖNETİMİ AŞAN BİR DURUM VAR’

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Ayşe Acar Başaran, Muş’ta vekil seçilen Gülistan Kılıç Koçyiğit ve PM üyeleri her 5 ilçede oy sayımı yapan görevlileri ziyaret etti.

AKP’nin seçim çalışmaları sürecindeki tutumunu Muş’ta sürdürdüğünü ifade eden Meral Danış Beştaş, hukuka aykırı yöntemlerle AKP’nin ikinci vekili almaya çalıştığını söyledi. Muş’ta kurulan bütün sandıklarda yeniden sayımın yapılması yönünde karar verilmesinin hukuki dayanağının bulunmadığını belirten Beştaş, “YSK kendi içtihadı ve Seçim Kanunu’na karşı bir karar aldı. Burada baskının olduğu görülüyor. YSK ve İl Seçim Kurulu baskı sonucu karar veriyor. Bu verdikleri kararla kendileriyle çelişen, bağlı oldukları kuralları dinlemeyen bir konumdalar. AKP’nin amacı HDP’nin aldığı vekilleri gasbetmektir” dedi.

YSK’nin sayımın durdurulması yönünde karar alması gerektiğini ve benzer başvuruların kabul edilmediğine işaret eden Beştaş, “AKP’nin bu duruma doğrudan dahil olduğu söz konusu. Halkın üzerinde çok ciddi bir baskı var. Seçim sürecindeki baskı devam ettiriliyor. Halkın tepki göstermesi de engelleniyor. Muş’ta sıkıyönetimi aşan bir durum var” diye konuştu. (Muş/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 15:29

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