HDP, Muş'ta oy sayımı sırasında yaşanan hukusuzluğa tepki gösterdi

HDP milletvekilleri, Muş'taki oy sayımı sırasında yaşanan hukuksuzluklara dair basın toplantısı yaptı: AKP Muş'ta 3. vekili almamızı kabul edemiyor.

HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Berdan Öztürk, Meral Danış Beştaş, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selçuk Mızraklı ve PM üyesi Nurten Üzümcü, Muş'taki oy sayımı sırasında yaşanan hukuksuzluklara ilişkin HDP Muş il binasında basın toplantısı düzenledi. Heyet adına açıklamayı Meral Danış Beştaş ve Gülistan Koçyiğit yaptı.

HDP olarak birçok ildeki usulsüzlüklere yaptıkları itirazların seçim kurullarında reddedildiğini vurgulayan Meral Danış Beştaş, “İtirazlarımızın yapıldığı yerlerde açıkça hukuksuzluk vardır. Muş’ta da hukuksuzluğa imza atılmıştır. AKP 3. vekilimizi almak için harekete geçmiştir. Aynı AKP, sandık kurullarında itirazlarını gerçekleştirmemiştir. Burada dün itibariyle olay bitmiştir. 3 vekilin dünkü sayımdan sonra da bizde olduğu açıkça kanıtlanmıştır” dedi.

'AKP 300'Ü TAMAMLAYAMADIĞI İÇİN HUKUKSUZLUĞA DEVAM EDİYOR'

AKP’nin Ankara’dan bu işi yönettiğini, 300 milletvekili sayısını tamamlayamadığı için, OHAL koşullarındaki bütün baskı yöntemlerine rağmen Meclis'te salt çoğunluğu alamadığı için hukuksuzluğa devam ettiğini ifade eden Beştaş şunları söyledi: Bütün seçim boyunca sadece HDP’ye oy veren seçmenlere saldırdılar, buna rağmen başaramadılar. Bu kez boş tehditler savuruyorlar. HDP hiçbir ödün vermediği için, sandıkta alamadıkları vekillikleri şimdi hukuk dışı itirazlarla almaya çalışıyorlar, buna izin vermeyeceğiz. İl Seçim Kurulunun itirazı kabul ettiğine dair karar elimizde. İl Seçim Kurulu, YSK’nin ilgili kararlarını çöpe atarak bütün oyların sayımına karar vermiştir. Bu karara göre Türkiye’de bütün sandıkların sayılması lazım. Açıkça kendisine verilen talimatı yerine getirmek için böyle bir gerekçe yazmıştır. Seçim kurulları birer yargı organıdır ve bu nitelikte karar vermelidir. Yargı organları hukukun dışına çıkamazlar. İl Seçim Kurulları öyle bir karar vermiştir ki bütün partilerin itirazları kabul edilebilir. Diyor ki, "Geçersizleri tespit edemedik, adalete uygun olsun diye"... Genel, soyut, keyfi bir şekilde bu sayım kararını vermiştir. Biz bunu kabul etmiyoruz, bu halkın iradesinin hiçe sayılmasıdır.”

'BİZ VEKİLLİKLERİ AKP GİBİ KOLLUK GÜÇLERİYLE KAZANMADIK'

“Biz vekilleri AKP gibi valileri, kaymakamları bütün kolluk güçlerini kullanarak kazanmadık” diyen Beştaş şöyle devam etti: Halk, bütün tehditlere ve ölüme rağmen gidip oy verdi. Suruç’ta 25 kurşunla bizim insanlarımız katledildi, hastanede boğazlar kesildi, buna rağmen halkımız gidip oyunu verdi. Eşit ve adil bir seçim yapılmadı, bütün siyasi partilerin koşulları eşit değildi. Buna rağmen biz bunu kazandıysak halkımızın iradesinin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

YSK toplantısında itirazlarımızın değerlendirilmesi gerekiyor. YSK ve bütün il seçim kurulları, iktidarın çıkarlarına mı yoksa halk iradesine mi hizmet ediyor göreceğiz. YSK'den halk iradesinin temsilinin önünü açması konusunda bir karar bekliyoruz.

'AKP 3 VEKİL ALMAMIZI KABULLENEMİYOR'

Zora dayalı bir sistemle karşı karşıya olduklarını dile getiren Gülistan Koçyiğit, “AKP 3 vekil almamızı kabullenemiyor. Farklı güçlere yaslanarak üçüncü vekili almak için her yolu deniyor. Bizim bütün itirazlarımız çok somut delillerle yapılmasına rağmen tümü reddedildi. Biz herkesten kurallara uymasını bekliyoruz. Her bir oyda halkımızın emeği, coşkusu var. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Hukuki anlamda sürecin birebir takipçisiyiz. Sürekli nöbet halindeyiz” dedi.

‘YETKİLİLER TEHDİT EDİLİYOR’

Meselenin Muş’un meselesi olmaktan çıktığını, Muş’a sürekli Ankara’dan telefon üzerine telefon geldiğini belirten Koçyiğit şunları söyledi: Bizim gözümüzün önünde yetkililer AKP ikinci sıra vekili tarafından tehdit ediliyor. Siyasi anlamda da bu iradenin arkasında olduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Şu an Varto, Bulanık, Malazgirt, Hasköy sayımları devam ediyor. Bütün seçmenlerimizden duyarlı olmalarını ve iradelerine sahip çıkmalarını bekliyoruz. Tek bir oyumuzu vermemek için demokratik hukuksal haklarımızı kullanacağız, kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğiz. (HABER MERKEZİ)

Muş'ta yeniden oy sayımı için somut delil yok, AKP’nin ısrarı var

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 16:17

www.evrensel.net