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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 13:18
FotoÄŸraf: DHA
Sivas'ta tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi, 24 iÅŸÃ§i yaralandÄ±
01 Temmuz 2018 13:14
Sivas'Ä±n YÄ±ldÄ±zeli ilÃ§esinde tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan midibÃ¼s devrildi, 24 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
Sivas'Ä±n YÄ±ldÄ±zeli ilçesinde tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan midibüsün devrilmesi sonucu 24 kiÅŸi yaralandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye göre, Yasin Ä°ncili yönetimindeki 01 AKK 04 plakalÄ± midibüs, Sivas-Ankara karayolunun YÄ±ldÄ±zeli ilçesi giriÅŸi yakÄ±nlarÄ±nda devrildi.
Kazada araçtaki 35 yolcudan 24'ü yaralandÄ±.
YaralÄ±lardan 12'si YÄ±ldÄ±zeli Devlet Hastanesinde, 9'u Numune Hastanesinde ve 3'ü Cumhuriyet Üniversitesi TÄ±p Fakültesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. (Sivas/AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 13:18
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