Fotoğraflar: DHA
Kuran kursunda çocuğu boruyla döven imam açığa alındı
Edirne'de Kuran kursuna gelen öğrencisini plastik boruyla döven imam, tepkiler üzerine açığa alındı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaz Kuran kursuna gelen öğrencisini plastik boruyla döven Fatih Camii İmamı H.K. açığa alındı. Ayrıca imam hakkında soruşturma başlatıldı.
Uzunköprü'de, Atatürk Mahallesi'ndeki Fatih Camii İmamı H.K., yaz Kuran kursuna gelen erkek çocuğu yaramazlık yaptığı bahanesiyle plastik boruyla dövdü. Vücudunda darp izi oluşan çocuğun fotoğrafının sosyal medyada yayınlanması üzerine olay büyük tepki çekti. Uzunköprü Kaymakamlığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken imam H.K. açığa alındı. (HABER MERKEZİ)
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