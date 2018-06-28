Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde gündem ittifak, OHAL, bedelli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin seçim sonrası yaptığı ilk görüşmede Cumhur İttifakı'nın yol haritası üzerine konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geldi. Erdoğan’ın İstanbul’da yaptığı ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş toplantısında alınan kararları Bahçeli ile paylaştığı aktarılırken zirvede OHAL, bedelli askerlik, Meclis Başkanlığı ve yeni kabine konularının konuşulduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre toplantıda Meclis Başkanlığı için hangi ismin aday olarak gösterileceği, iki partinin ortak aday çıkarıp çıkarmayacağı, yeni hükümette yer alacak isimler ve uyum süreci konusunda nabız yoklaması yapıldı. Ayrıca Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerin de gündeme geldiği ifade edildi.

Cumhur İttifakı’nın yeni dönemdeki uyumunun devamı için Erdoğan’ın kabinede MHP’ye yakın isimler arasından görevlendirme yapabileceği belirtiliyordu.

BAHÇELİ: İTTİFAKIN GARANTÖRÜ BENİM

Sabah'tan Tülay Canbolat'ın haberine göre görüşmedeki en önemli konu Cumhur İttifakı'nın devam edip etmeyeceği oldu. MHP Lideri Bahçeli, görevden aldığı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın, 'Erdoğan ve AK Parti'yi biz kurtardık' açıklamasını 'talihsiz bir değerlendirme' olarak yorumlarken ittifakın garantörünün MHP lideri olarak kendisi olduğunu söyledi. İlerleyen süreçte ittifakın bozulmasına yönelik girişimler olacağını savunan Bahçeli, bu tür çabalara ve oyunlara fırsat vermeyeceklerini ve 'her ne pahasına olursa olsun' ittifakı Meclis'te de korunacaklarını kaydetti.

OHAL VE BEDELLİ

Görüşmenin en önemli konularından biri OHAL’in kaldırılması idi. Görüşmede, hükümetin üzerinde çalıştığı bedelli askerlik konusunun da gündeme geldiği aktarıldı. Bahçeli’nin, Erdoğan’a, “bedelli askerliğin hem Genelkurmay Başkanlığı hem de Milli Savunma Bakanlığı’nın görüşünün alınması, bu konuda yapılacak kapsamlı çalışmalar sonrasında olabileceğini” ifade ettiği kaydedildi.

KİMLER KATILDI?

Görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı katıldı. Erdoğan’ı seçim gecesi telefonla tebrik eden Bahçeli, dün de kutladı. Erdoğan da Bahçeli’ye seçimlerde verdiği destekten dolayı teşekkür etti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 09:05

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