Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

Balıkesirli üreticiler, yerli sarımsaktan vazgeçip halk arasında Çin ve İran sarımsağı olarak bilinen ithal tohumlu sarımsak üretimine geçti.

Balıkesir’de 30 yılı aşkın süredir sarımsak üretimiyle geçimlerini sağlayan kırsal Cinge Mahallesi üreticileri, yerli sarımsaktan vazgeçip, halk arasında Çin ve İran sarımsağı olarak bilinen ithal tohumlu sarımsak üretimine geçti. Yerli sarımsağın lezzet, koku ve dayanıklılık açısından daha iyi olduğunu söyleyen üreticiler, buna karşın veriminin yüksek, fiziki görünüşünün daha iyi olması nedeniyle ithal sarımsağı tercih ettiklerini söyledi.

‘ÇİN SARIMSAĞININ VERİMİ DAHA YÜKSEK’

Cinge’de 30 yıldır sarımsak üretimi yapan İlker Atak, ithal sarımsağın yerli sarımsak üretimini olumsuz etkilediğini söyledi. Son yıllarda özellikle büyük marketlerde ithal sarımsağın satışının arttığını ve yerli sarımsağa ilginin azaldığını belirten Atak, “Türkiye’ye yurt dışından büyük miktarda ithal sarımsak geliyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta özellikle ithal sarımsak ekimi yüksek düzeyde. Bu nedenle bizim yerli tohum sarımsağımız 3-4 yıldır para yapmıyor. Geçen yıl 3.5 liraydı sarımsağın kilosu, bu sene 2.5 liraya alıcı bulamıyoruz. Bunun yanında üretimde çalışacak işçi de bulamıyoruz. Önceden daha çok yerli ekiyorduk, ama artık Çin sarımsağı ekiyoruz. Yerli sarımsaktan 2 ton elde ediyorsak, Çin sarımsağından 3 ton elde ediyoruz. Çin sarımsağı 1 ay önce hasat ediliyor. Bu da bizi Çin sarımsağına yönlendiriyor” dedi.

‘BU GİDİŞLE YERLİ SARIMSAK KALMAYACAK’

Cinge’nin sarımsak üreticilerinden Faruk Aslantekin de, iki yıldır ithal sarımsak üretimi yaptığını belirtti. İthal sarımsağın daha verimli ve değişen hava koşullarına daha dayanıklı olduğunu ifade eden Aslantekin, “Bu gidişle yerli sarımsak diye bir şey kalmayacak. 40 yıldır sarımsak üretimi yapıyorum. Ben de iki yıldır Çin sarımsağı ekiyorum. Atadan dededen gelen sarımsaklar yok olup gidecek” diye konuştu. (Balıkesir/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 18:09

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