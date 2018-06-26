CHP Parti Meclisi olağanüstü toplanıyor

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 28 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 28 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı.

Edinilen bilgiye göre, toplantı, parti genel merkezinde saat 14.00'te başlayacak.

Seçim sonuçlarının ele alınacağı toplantıda, Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.

Toplantının gündem maddeleri arasında "disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" de bulunuyor.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE PROTESTO

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesini isteyen, istifa etmese de partiyi olağanüstü kurultaya götürmesini isteyen yüzlerce partili genel merkez önünde oturma eylemi başlattı.

Partinin 40 yıl sonra ilk kez Elazığ’dan sonra vekil çıkardığı Gürsel Erol da bugün sosyal medya hesabından istifa çağrısı yaparak yarın genel merkez önünde oturma eylemi başlatacağını ifade etmişti.

2.)Ülke yönetimini hedeflemeyen, genel merkezi yönetmekle yetinenlere meydan okuyorum.

Yarın saat 11:00’de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım.

Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’sine sahip çıkmalıyız.

Eyleme tüm CHP örgütlerini, üyelerini ve gönül verenleri davet ediyorum — Gürsel Erol (@gurselerol62) 26 Haziran 2018

CHP Tunceli İl Başkanlığı'ndan Erol'un bu açıklamasına tepki geldi. Yapılan yazılı açıklamada, Erol'un Millet İttifakı oylarıyla seçildiğine vurgu yapıldı.

CHP Tunceli İl Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin 41 yıl sonra Elazığ'da tek başına milletvekili çıkarmadığı belirtilerek, Gürsel Erol'un Millet İttifakı oyları ile seçildiğine dikkat çekildi. Gürsel Erol'un açıklamalarının talihsizlik olarak değerlendirilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ileriyi görebilen, bilge kişiliği ile AKP'nin tek başına mecliste çoğunluk sağlama planını boşa çıkarmıştır. 26'ıncı dönem Tunceli Milletvekili ve şu anda millet ittifakının oyları ile seçilen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, genel başkanımız ve yönetimi ile ilgili sosyal medyada yapmış olduğu açıklamalardan dolayı bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Halkımız ve örgütümüz yapılan bu açıklamaları doğru bulmayıp, şiddetle reddetmiştir. Sayın Gürsel Erol'un adaylığını daha rahat çalışsın diye diğer adaylardan önce açıklamış, daha fazla çalışmasına vesile olmuştur. Kendisinin ifade ettiği gibi 41 yıl sonra Elazığ'dan bir milletvekili çıkarmadı. Genel başkanımızın ve partimizin çok değerli kadrolarının hazırladığı projelerle oluşturulan Millet İttifakı sonucunda bir milletvekili çıkardık. Buna rağmen sıcağı sıcağına genel merkezin seçim sonucu ile ilgili açıklamalarını ve değerlendirmelerini beklemeden, genel başkanımız ve yönetimini istifaya davet etmek büyük bir talihsizlik olmuştur. İstifa talebinde bulunanlar bilsin ki Tunceli halkı ve CHP İl örgütü olarak sayın genel başkanımız ve yönetiminin yanındadır ve yanında olmaya da devam edecektir."

‘ÖZGÜRLÜK İÇİN TEK ADAMLAR TEK TEK DEVRİLMELİ’

Seçimlerin ardından ilk kez bugün (26 Haziran 2018) kameralar karşısına çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Koltuk sevdalısı olan, bireysel çıkışlarla görev arayan kişilerin bu partide işi yoktur" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Bir diktatörün nesini tebrik edeceğim?

Eski CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından Twitter'da "'9 seçim kaybeden ve hâlâ başarılıyız' diyenler mi yoksa 'artık değişim gerekir' diyenler mi koltuk sevdalısı?" diye sordu.



Eski CHP Milletvekili Sağlar, Twitter'da, "Kendi koltuklarını sağlamlaştırmak için "merkez yoklaması" yapanlar mı yoksa "ön seçim yapalım üyelerimiz adaylarımızı belirlesin" diyenler mi? koltuk sevdalısı? "9 seçim kaybeden ve hala başarılıyız" diyenler mi? yoksa "artık değişim gerekir "diyenler mi? koltuk sevdalısı!.." paylaşımında bulundu.

Sağlar, bir saat sonra ise, "Daha fazla demokrasi, daha fazla eşitlik, daha fazla özgürlük için; Tek adamlar tek tek devrilmeli" dedi.

ERDEM: İSTİFA ETMELİ

CHP PM (Parti Meclisi) Üyesi ve 25.-26. dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem de Muharrem İnce'nin açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu'yu işaret ederek 'CHP’nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30’ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında' 'istifa' etmesi gerektiğini yazdı. (HABER MERKEZİ)

Erdem: 9 seçim kaybeden biri bu hareketlilik karşısında istifa etmeli

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 22:53

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