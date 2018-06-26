Kemal Kılıçdaroğlu: Bir diktatörün nesini tebrik edeceğim?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçimleri ve partisinin MYK toplantısına ilişkin saat açıklama yaptı.

24 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan tablo üzerine Kılıçdaroğlu'nun kurultay toplayarak genel başkanlık görevinden ayrılacağı iddia edilmişti. Bu iddia çeşitli gazeteciler tarafından dile getirilirken; parti içinden de genel başkanlığı Muharrem İnce'ye devretmek üzere Kılıçdaroğlu'ya genel başkanlıktan ayrılma çağrıları yapılmıştı.

Kılıçdaroğlu konuşmasına gazetecilere, oy kullananlara ve parti örgütüne teşekkür ederek başladı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:

"Bir seçimi atlattık. Bütün arkadaşlarıma, bizim sesimizi, bir şekliyle önce kendi mutfaklarına sonra Türkiye'ye duyuran muhabir arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Oy kullanan, hangi partiye mensup olursa olsun, oy kullanan bütün vatandaşlarıma demokrasiye sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürüm gönüllülere, demokrasi savunucularına, hiçbir şey beklemeden demokrasi adına binlerce gönüllü görev yaptı. Ve tabii teşekkürü, asıl kendi örgütlerimize yapıyoruz. Bütün baskılara, şantajlara, tehditlere rağmen, bu tehditlerle karşı karşıya olmalarına rağmen yüreklice görevlerini yaptılar. Yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun hepsine teşekkür ediyorum. "

'HER ŞEYE RAĞMEN AKP'Yİ 7 PUAN İNDİRDİLER, BU BAŞARIDIR'

"Bütün baskılara ve şantajlara rağmen dedim. OHAL vardı, baskılar vardı, bıçaklanan arkadaşlarımız vardı. Gece sabaha karşı CHP bayraklarını asan kardeşlerimiz vardı. Bunlar yılmadan görevlerini yaptılar. Karşı tarafta devletin bütün imkanları kullanılıyordu. Valisi, radyoları, medyanın yüzde 95'i öbür tarafın, iktidarın kontrolündeydi. Bütün bu baskılara rağmen CHP'liler, gönüllülerle birlikte önemli görev üstlendiler. Ne yaptılar, seçimlerle toplumun üzerindeki ölü toprağı kaldırdılar. Korku ve sindirmeyi kaldırdılar. Sonuç şu; iktidara, AKP'ye 7 puan kaybettirdiler. Sıradan bir başarı değildir. Bütün televizyonlara, gazetelere, bütün baskılara ve şantajlara rağmen 7 puan indirdiler. Ben bu arkadaşlara teşekkür etmeyeceğim de kime edeceğim?"

'DÜNÜN TEK ADAMI BUGÜNÜN TOPAL ÖRDEĞİDİR'

"Bu sonuçla parlamentoda iktidar partisinin çoğunluğunu kaybetmesini sağladılar. Dünün tek adamı, bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak. Yani özetle duvarın bir kısmını yıktık. Aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.Eskiden iki partili bir parlamento vardı. Şimdi bütün renkleri parlamentoya taşımayı başardık. Yüzde 100 mü, hayır. Ama önemli bir kısmını taşıdık. Bu bizim demokrasiye olan bağlılığımızı gösterir. Biz, bu konuda da bütün barajları yerle bir ettik."

"Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir. 7 puan kaybetmiştir. Parlamentoda çoğunluğu kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir. Milyonlardır."

"Millet ittifakı 12 Eylül darbesinin getirdiği yüzde 10 barajını yerle bir etti."

"Dün arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Bir; her vekil, parti başkanı, beraber milletin hukunu sonuna kadar koruyacağız. Sarayın çıkardığı KHK'ler sonuna kadar irdelenecek."

"İki; Gazi meclisimizin itibarını koruyacağız. El kaldırılan indirilen bir Meclis değildir orası. Yetkilerinin elinden alındığının farkındayız. Ana hedefimiz yetkilerinin iades edilmesidir."

"Üç, ekonomide mutfakta yangın var ve önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değil. Vatandaşın hakkını korurken onun ekonomisini de koruyacağız"

'BİR DİKTATÖRÜN NESİNİ TEBRİK EDECEĞİM?'

("Erdoğan'ı tebrik edecek misiniz?"sorusuna) Kılıçdaroğlu: "Demokrasiyi savunmuyorsa tebrik edilmez. Nesini tebrik edeceğim? Demokrasiyi savunuyorsa ilk ben tebrik edeceğim. Ama hayır tek adam rejimini sonuna kadar sürüdüreceğim diyorsa bir diktatörün nesini tebrik edeceğim? "

(Hile var mı yönündeki soruya )Kılıçdaroğlu: Sandıkta değil, demokraside hile var.

"Dikta heveslisi olan birisi tebrik edilmez. Hangi başarıyı elde etti? Topal ördek durumunda. "

MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI

(İstifa sorusu üzerine Kılıçdaroğlu): Muharrem Bey'in CHP'den fazla oy olmasını öteden beri savunduk zaten. dolayısıyla bi Muharrem Bey'in bütün çalışmalarına katkı verdik ve gösterdiği performansı da son derece yerini bulduk. Çalıştı, mücadele etti, CHP'den fazla oy alması kadar da doğal bir şey olamaz. Oyunun daha fazla olması lazım, beklentinin altında kaldı."

'KOLTUK SEVDALISI OLANLARIN BU PARTİDE İŞİ YOKTUR'

"Partide ne olacağına partililer karar verir. Yerel seçimlerde daha güçlü sonuçlar elde edeceğiz. Göreceksiniz. Bütün veriler de bunu gösteriyor zaten. ikinci duvarın kalan kısmını orada yıkacağız. Çok daha güçlü sonuçlar elde edeceğiz."

"Koltuk sevdası olanların bu partide işi yoktur." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 14:48

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