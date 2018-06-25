Erdem: 9 seçim kaybeden biri bu hareketlilik karşısında istifa etmeli

CHP PM Üyesi Eren Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya 'istifa' çağrısında bulundu.

CHP PM (Parti Meclisi) Üyesi ve 25.-26. dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Muharrem İnce'nin açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu'yu işaret ederek 'CHP’nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30’ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında' 'istifa' etmesi gerektiğini yazdı.

Erdem'in konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde;

"2920 gündür Genel Başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin, 50 günlük çalışmayla CHP’nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30’ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış “istifa” olacaktır.Bu, saygın, erdemli bir davranış olarak mutlaka tarihe geçer." (HABER MERKEZİ)

2920 gündür Genel Başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin,50 günlük çalışmayla CHP’nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30’ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış “istifa” olacaktır.Bu, saygın, erdemli bir davranış olarak mutlaka tarihe geçer. — Eren Erdem (@erenerdemnet) 25 Haziran 2018

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 18:13

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