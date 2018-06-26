Bölge'deki HDP oyları neden düştü?

Doç. Dr. Vahap Coşkun Bölge'de HDP oylarındaki düşüşü değerlendirdi: 7 Haziran sonrası oluşan kırılma onarılmadı.

Serpil BERK

Diyarbakır

HDP Bölge illerinde kısmen de olsa oy kaybederken, batı illerinde oyunu arttırdı. HDP’nin batıda oyunu arttırması, Mecliste oluşan koalisyonun Kürt sorununa etkisinin nasıl olacağını Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coşkun ile konuştuk. HDP’nin Bölge illerindeki oylarının düşüşündeki nedenini 7 Haziran sonrası oluşan kırılmanın onarılmadığına bağlayan Coşkun, AKP ve MHP’nin Kürt sorununun demokratik yollarla çözümüne ilişkin adım atmasının zor olduğunu kaydetti.

‘HDP BARAJI AŞSIN DİYE OY VERENLER OLDU’

Bölge’de HDP oylarının düşme nedenlerini anlatan Coşkun, “ 7 Haziran’dan sonra meydana gelen kırılmanın henüz onarılmadığını gösteriyor. Bu süreç içerisinde HDP de bu kırılmayı onaracak bir siyaset ve söylem geliştirmedi. Dolayısıyla 1 Kasım’da oluşan tablo biraz daha HDP lehine dönerek devam ediyor. Elbette bu tabloda HDP’nin parti yönetici kadrolarının tutuklanması, HDP’nin kendi kitlesiyle iletişim kuramaması da etkili. Batıda HDP’nin barajı aşmaması halinde AKP’nin 60-70 milletvekili daha fazla parlamentoya sokacağı mutlak bir çoğunluk elde edeceğini düşünen bir kitle vardı. O nedenle stratejik olarak HDP’yi tercih etmeseler de, politikalarını benimsemeseler de, barajı aşsın Meclise girsin diye oy verenler oldu. Batıda oyunu arttırması bununla ilgili”diye konuştu.

‘AKP MHP’YE DAHA FAZLA MUHTAÇ HÂLE GELDİ’

Mecliste oluşan koalisyon tablosunu da değerlendiren Coşkun, “AKP MHP’ye daha fazla muhtaç hâle geldi. 2002’den bu yana ilk defa AKP mecliste çoğunluğu elde edemedi, 301 vekile ulaşamadı. Bundan sonraki süreçte MHP’ye daha fazla ihtiyaç duyacak. Bu noktada iki ihtimal var. Biri bu koalisyonun daha da güçlenerek devam etmesi, diğeri de koalisyonun zaman içerisinde çatlaması bunu zamanla göreceğiz. AKP ve MHP’nin özellikle seçim döneminde ki söylem ve vaatlerine baktığımızda Kürt sorunun da daha müzakereci daha demokratik bir çözüme yönelik adım atmaları zor görülüyor. Bu meseledeki adımların atılmasını sadece Türkiye siyasetiyle düşünmemek lazım. Bu aynı zamanda bölgedeki gelişmelerle de bağlantılı. Bölgesel kompleks içerisinde meydana gelen değişmeler, özellikle Suriye meselesinde oluşan değişiklikler beklenenden farklı bir tablo oluşmasına sebebiyet verebilir” dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 15:54

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