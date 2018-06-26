Diyarbakırlılar: Tek adam rejiminin Kürtlere tek vaadi baskı ve savaş

HDP'nin barajı aşmasından memnun olan Diyarbakırlılar seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyor?

HDP’nin barajı aşmasından memnun olan Diyarbakır halkı, ülkenin “tek adam” rejimine dönüşmesinden ise son derece rahatsız. Bu rejimin Kürtlere dair tek vaadinin baskı ve savaş olduğunu söyleyen kent sakinleri, demokrasinin gerileyeceği bir döneme girildiği görüşünde.

Pazar günü gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili seçimlerinin resmi olmayan sonuçları siyasi partiler, seçilen milletvekilleri kadar seçmenler tarafından değerlendiriliyor. HDP’nin milletvekili seçimlerinde aldığı yüzde 65.5 oy oranı ile 9 milletvekili, AKP’nin ise yüzde 21.5 oy oranı ile 3 milletvekili çıkardığı kentte, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş 534 bin 282 oy ile yüzde 64.3, Recep Tayyip Erdoğan da 227 bin 456 oy ile yüzde 27.4. oranında oy aldı.

İlk sonuçların ulaşması ile birlikte sokaklara dökülen HDP’liler gece geç saatlere kadar partilerinin barajı geçmesini kutladı. Sandıklardan çıkan sonucu değerlendirip, Türkiye’de “tek adam” rejinin kabul etmediklerini ifade eden Diyarbakırlılar, geleceğe dair kaygılarını dile getirdi

‘KÖTÜ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR’

Seçimlerin adil bir ortamda gerçekleşmediğinin herkesin malumu olduğunu söyleyen kent sakinlerinden Zübeyir Aydın, “Demokrasi adı altında halk kandırıldı. Ülke her bakımdan çok kötü durumda olmasına rağmen, bu oyu aldığına inanmıyorum. Bu yönetimin bize verebileceği şey, sadece savaş ve baskı. Çünkü tek adam rejiminin Kürtlere tek vaadi savaştı ve bunu her fırsatta da söylüyordu. Ekonomik anlamda da bir beklentimiz yok. Halimiz ortada, hepimiz kahve köşelerinde işsiz güçsüz oturuyoruz. Kimse fikrini dahi söyleyemez duruma geldi. Kürtler olarak fikrimize saygı duyulmuyor. Dün sandık başında bile 4-5 adamla içeri giriyorlar. Adım atıyorsun polis, baskı. Yani kısacası kötü günler bizi bekliyor. Ben şahsen bu adamdan bir şey beklemiyorum” diye konuştu.

‘ESNAF İŞ YAPAMIYOR, UMUDUMUZ YOK’

Seçimlerin kendi hayatlarını olumlu yönde değiştireceğine inanmadıklarını ifade eden Esnaf Hüseyin Yılmaz ise, “Biz pazar esnafı son iki yıldır para kazanamıyoruz. Gidiyoruz yüzde 3 KDV ödüyoruz, ürünü pazara getiriyoruz, ürün satılmıyor. Çünkü halkın cebinde para yok, kısacası umudumuz da yok, ne diyelim halimiz ortadadır” diye konuştu.

‘ESNAFIN SESİNİ DUYAN YOK’

Ülkede ekonomik kriz olmasına rağmen bunun görmezden gelindiğini söyleyen Esnaf Evren Koçak ise, “Sorunları kabul eden ve bunları çözen bir yönetimin gelmesini istiyordum ama her zaman beklentiler yerine gelmiyor. Başa gelmek için her şeyi yaptılar, o zaman mevcut sorunları da çözsünler” ifadelerini kullandı. Esnaflardan Garip Orhan da esnafın son yıllarda büyük problemler yaşadığını, ancak seslerini duyan kimsenin olmadığını söyledi.

‘HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA BEKLENTİM YOK’

Yurttaşlardan Remzi Yaprak da, bu seçim sonuçları ile ülkede demokrasinin daha da geriye gideceğini ifade etti. Seçimlerden umduğunu bulamadığını, ülkenin tek adam rejimine evrilmesinin hak ve hukuk açısından kaygı verici olduğuna dile getiren Yaprak, şunları söyledi: “16 yıldır AKP iktidarda, birçok hak ihlalleri oldu. Son yıllarda yargı ve yasama sistemini de ele geçirerek toplumu nefes alamaz duruma getirerek, herkesi susturdu. Yani ülkenin yüzde 50’si bu adamı kabul etmiyor, bunu sandığa giderek gösterdi. Sandık sonuçlarının gerçekleri yansıttığını düşünmüyorum. Yani ben bir taksiciyim, bir arkadaşımla konuşurken dahi kendimi özgür hissetmiyorum. Çünkü bu yeni rejim tek adam rejimidir. Hak ve özgürlükler konusunda bir şey beklemiyorum.”

Esnaf olan Ahmet Tarham da HDP’nin barajı aşmasından dolayı mutlu. Ancak AKP’nin kazanmasına da şaşırmamış. Kürtlerin yıllardan beri baskı gördüğünü hatırlatan Tarhan, neden şaşırmadığını şu sözlerle açıkladı: “Kim başa gelse ‘Kürt sorununu çözeceğim’ diyor. Hep kandırmaca bunlar. Dün seçim yapıldı ama şeffaf bir seçim olduğuna inanmıyorum. Tayyip Erdoğan’dan bir beklentim yok.” (Diyarbakır/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 15:46

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