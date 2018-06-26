Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu istifa edebilir

Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın istifa edeceği yönünde duyumlar aldığını söyledi.

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında 24 Haziran seçimleri masaya yatırıldı. Programın sunucusu Ahmet Hakan canlı yayında önemli bir bilgi paylaştı. Hakan, “Ankara’dan iyi haber alan gazeteci dostların bana Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın istifa edebileceğini söylüyorlar. İhtiyatla karşılansın, sadece bir duyum bu. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa edebileceği söylentisi. İyi haber alan kaynaklardan almasam asla söylemem” dedi.

Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun yarınki MYK’nın ardından kurultay çağrısı yaparak görevini İnce’ye devretme kararı alabileceği iddiaları dillendirildi. Ancak parti kurmayları gelinen aşamada bir istifa ya da yeni bir genel başkanlık yarışını beklemediklerini dile getirdi. Yarınki MYK toplantısında seçim sonuçlarının ayrıntılı olarak masaya yatırılacağı kaydedildi. (HABER MERKEZİ)

CHP MYK saat 11.00'de toplanıyor

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 00:47

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