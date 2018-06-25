Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA
CHP MYK'si toplandı, Kılıçdaroğlu toplantı sonrası konuşacak
25 Haziran 2018 01:26
CHP Merkez Yönetim Kurulu, saat 11.00'de seçim değerlendirmesi için toplandı. Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası açıklama yapacak.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.
24 Haziran seçimleri sonrası sessizliğini koruyan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği tartışılıyor. Kılıçardoğlu'nun toplantı sonrası saat 14.00'da açıklama yapması bekleniyor.
Toplantıda, seçim sonuçlarının detaylı şekilde ele alınacağı belirtildi. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 11:50
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