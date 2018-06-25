TGS: OHAL’in kaldırılmasını bekliyoruz

Türkiye Gazeteciler Sendikası, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a 'seçimden sonra OHAL'i kaldırma' sözünü hatırlattı.

Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminin sona ermesinin ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a Olağanüstü hali (OHAL) kaldırma sözünü hatırlattı.

TGS’den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye halkı 24 Haziran’da sandık başına gidip vatandaşlık görevini yerine getirdi. Kamuoyu farklı kaynaklardan özgürce bilgilenemediği için seçim sürecinin demokratik ve adil olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak seçim sonuçları meşrudur ve herkesin saygı göstermesi gerekir. Önümüzdeki süreçte, seçim döneminde artan kutuplaşmanın ve yaygınlaşan ötekileştirici dilin son bulması en büyük temennimizdir.

Sürmekte olan anti-demokratik ‘Olağanüstü hal’ uygulamalarının, üzerinden iki yıla yakın süre geçmiş olan 15 Temmuz darbe girişimiyle alakası olmadığı herkesin malûmu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘seçimden sonra OHAL’i kaldırma’ sözünü tutmasını bekliyoruz.

Gazeteciler üzerindeki saray ve patron baskısının son bulmasını, Türkiye cezaevlerinde tutulan 146 gazetecinin bir an önce serbest bırakılmasını, hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesini talep ediyoruz.

Demokrasi, insan hakları ve özgürlükler güvence altına alınmadan ülkemizin refah seviyesinin yükselmeyeceğini hatırlatıyor, hür bir medya için mücadeleden hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 16:13

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