İsmail Küçükkaya’dan Muharrem İnce’ye ‘mesaj’ yanıtı

Gazeteci İsmail Küçükkaya Muharrem İnce’ye yanıt verdi: Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Gazeteci İsmail Küçükkaya Muharrem İnce’ye yanıt verdi: Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi? Seçim gecesi bir Cumhurbaşkanı adayının söylediği herşey -o uyarıyı yapmadığı sürece- haberdir.

NE OLMUŞTU?

FOX TV’den İsmail Küçükkaya, seçimlerin ardından İnce’nin WhatsApp’tan sorularını yanıtladığını belirterek “Tabii ki adil bir yarış değildi, ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum” sözlerini aktardı.

Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada, konunun sorulması üzerine, “Arkadaşça nmesaj attım. Demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim öyle bir şey yazmamam gerekiyormuş. Özür diliyorum bu konu için” dedi.

Muharrem İnce: Adaletsiz bir seçimdi, sonuçları kabul ediyorum

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN AÇIKLAMASI

Gazeteci İsmail Küçükkaya da “Kamuoyuna zorunlu açıklama” başlığıyla açıklama yaptı. Küçükkaya şunları söyledi:



1- Seçim gecesi canlı yayındayım. Saatler 00.37 olmuş. Herkes konuşmuş, İnce susuyor. Kayıp. Herkes merak ediyor ‘nerede’ diye....

2-İnce’ye yazdım, ‘neredesiniz? Ne diyeceksiniz?’ Yanıtı şu oldu; “Adam kazandı” Elbette bunun haber değeri var... Erdoğan ve Bahçeli konuşmuş. Herkes İnce’nin ne diyeceğini merak ediyor. Bu haberdir. Seçimin sonucunu 00.37’de kabul etmiş. Haber değil mi?

Ayrıca hemen hemen aynı dakikalarda İnce gibi Bülent Tezcan da canlı yayında birbirine çok yakın açıklama yapıp, sağduyu çağrısında bulundular.

Seçim gecesi saat gece yarısını geçmiş, ortalıkta türlü dedikodular var. Bir Cumhurbaşkanı adayının seçim sonucunu kabul etmesi haber değil midir? Bunu kim iddia edebilir.

Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İnce şunu yapmalıydı: Çıkıp kameraların karşısında da konuşmalı ve mesajını vermeliydi. Bana mesajı verdikten sonra da pekala bunu yapabilirdi. O kadar bekledi, sustu, kayboldu. Kabahati şimdi niye başkasında arıyorsun.

Ayrıca... İnce, gazeteciye bilgi verdikten sonra ‘bunu kullanma’ diye uyarabilirdi. “Off the record” (kayıtdışı) notunu düşebilirdi. Yapmadı. Seçim gecesi bir Cumhurbaşkanı adayının söylediği herşey -o uyarıyı yapmadığı sürece/ haberdir.

İnce bu incelikleri bilir. Nitekim kendisinin CHP’nin C.B. adayı olacağını kamuoyuna ben duyurmuştum. Kaynağım İnce idi. Bazı özel bilgileri vermişti, özel uyarılarda bulunmuştu. Riayet ettim. Bunları bilir. ‘Adam kazandı’ derken de ‘yazma/konuşma’ diyebilirdi.

Şimdi bana bir tek gazeteci çıksın ve desin ki; “seçim gecesi C.B adayı İnce ortada yok. Saatler 00.37. Herkes onu merak ediyor. Ve kendisind soruyorsunuz. O da ‘adam kazandı’ diyor. Ben bunu haber yapmam. Bilgiyi kendime saklarım” bunu söyleyecek gazetecileri! göreyim.(HABER MERKEZİ)

Şimdi bana bir tek gazeteci çıksın ve desin ki; “seçim gecesi C.B adayı İnce ortada yok. Saatler 00.37. Herkes onu merak ediyor. Ve kendisind soruyorsunuz. O da ‘adam kazandı’ diyor. Ben bunu haber yapmam. Bilgiyi kendime saklarım” bunu söyleyecek gazetecileri! göreyim. — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 25 Haziran 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 12:59

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