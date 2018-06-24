Erdoğan oy sayımı sürerken cumhurbaşkanlığını ilan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz yürütme görevini tebliğ etmiştir.

Resmi olmayan sonuçlar üzerinden Huber Kökü'nde halka seslenen AKP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"Değerli vatandaşlarım, hepinizi selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin gayriresmi sonuçları belli olmuştur. Milletimiz yürütme görevini tebliğ etmiştir. Cumhur ittifakı ve AK Parti'ye Meclis çoğunluğu vererek yasama konusunda çok büyük sorumluluk yükledi. Vatandaşlık vazifesini yerine getiren herkese teşekkür ediyorum. Oy veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yurt içinde, yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime, özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum. Bugün, Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, kendisi ve ülkesi için tercihini yapmıştır.

Demokrasilerde seçimler, bizatihi varlıklarıyla herkesin kazandığı günlerdir. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca teşekkür ediyorum. Kimsenin, kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sonuçlarına gölge düşürerek, demokrasiye zarar vermeyeceğine ümit ediyorum. Milletimizin bize ve tüm dünyaya çok önemli bir mesajıdır bu sonuçlar. Mesaj gayet açıktır; Türkiye yüzde 90'lara yaklaşan katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

Seçimler rekor bir katılımla sonuçlanmıştır. Kendi ülkelerindeki seçimlerde yüzde 50'yi bulmayan katılma oranını demokratik kabul edenleri, bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum. Türkiye'nin bir demokrasi sınavından daha başarılı çıkmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları dolayısıyla bizleri arayan, aramak için haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin devlet başkanlarına, dost ve kardeş halkların tamamına şükranlarımı sunuyorum. Şimdi, bizim için daha çok çalışma zamanıdır. Seçim döneminde yaşanan gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine odaklanma zamanıdır.

Demokrasiye olan bağlılığımızı, hak ve özgürlüklerimizi geliştirme konusundaki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda vesayet güçleriyle, cuntalarla, darbecilerle, ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerde geriye gidiş asla söz konusu olmayacaktır. Geçmişte her ne sebeple olursa olsun ötekileştirilmiş vatandaşlarımız, demokrasiden ekonomiye sonuna kadar istifade etmeye devam edecektir." (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Haziran 2018 23:09

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