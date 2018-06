Dakika dakika - 24 Haziran seçimleri

Türkiye, cumhurbaşkanını ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere sandık başına gitti. 56 milyon 322 bin 632 seçmen için 180 bin 65 sandık kuruldu. 08.00-17.00 arası oylar kullanıldı.

Seçimlere dair tüm gelişmeleri dakika dakika aktardık.

02.00 RESMİ OLMAYAN VERİLERE GÖRE SEÇİM SONUÇLARI

Resmi olmayan sonuçlara göre Tayyip Erdoğan, yüzde 52.4 oyla ilk turda cumhurbaşkanı seçildi. Muharrem İnce, yüzde 30.8, Selahattin Demirtaş yüzde 8.3, Meral Akşener yüzde 7.4 oy, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.9, Doğu Perinçek yüzde 0.2 oy aldı.

Parlamento seçimlerinde ise yine resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 98.5’i açıldı. AKP yüzde 42.4 ile birinci parti oldu. AKP ile Cumhur İttifakı’nı oluşturan MHP, yüzde 11.2 oy aldı. 293 milletvekilinde kalan AKP, tek başına Meclis çoğunluğunu sağlayamazken AKP ve MHP’nin toplam milletvekili sayısı 342’yi buluyor. Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklama “Çoğunluk sağlanamazsa koalisyon olabilir” demişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran seçimleri

00.55 TEZCAN: YSK AÇIKLAMA YAPANA KADAR SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: Bütün vatandaşlarımıza sandığa gidip oy kullandıkları için teşekkür ediyorum. Demokrasilerde demokratik seçimler olur. Milletin iradesinin sandıktan çıkması için gayret ettik. Seçimle ilgili güvenliğin sağlanması için fedakarca çaba gösterildi. Emek harcayanlara teşekkür ediyoruz. Sonuçlar toplanmaya devam ediyor. YSK açıklamasını yapıncaya kadar süreci takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmasın.

00.50 İNCE: ERDOĞAN KAZANDI, KABUL EDİYORUM

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin olarak, "Tabii ki adil bir yarış değildi, ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum" dedi.

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın Whatsapp'ta sorularını yanıtlayan İnce, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yarın açıklama yapacağını duyurdu.

00.45 HDP HER ŞEYE RAĞMEN ÜÇÜNCÜ PARTİ OLDU

Fotoğraf: Evrensel

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli saat 00.30’un ardından parti genel merkezinde açıklama yaptılar. İlk olarak söz alan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, tüm eşitsiz koşullar, baskılar, medya ambargolasu ve saldırılara rağmen HDP’nin barajı aştığını söyledi. HDP’nin hem oranı, hem de Meclis dağılımında üçüncü parti olduğunu belirten Buldan, HDP’ye oy verenlerin aynı zamanda güçlü bir parlamenter rejime, güçlü bir yerel demokrasiye, yargının tarafsızlığına, OHAL’siz bir ülke yaşamına açık ve net bir destek verdiğini söyledi. HDP’nin kendisine verilen mesajları anladığını belirten Buldan, bu mesajları boşa çıkarmayacak bir kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Buldan, “Demokrasi nöbeti tutan yurttaşlarımız ve seçmenlerimizle gerçek sonuçların ortaya çıkarılması için gerekenleri yapacağız. Tüm demokrasi güçlerine de bu çağrıyı yapıyoruz. Yarından itibaren yetkili kurulları toplayarak sonuçları değerlendireceğiz, Önümüzdeki dönem politikalarımızı nasıl şekillendireceğimizi belirleyeceğiz. Şu çok açık ki Türkiye’de demokrasi, barış, adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesini önümüzdeki dönemde büyütmek, cumhuriyeti demokratikleştirmek, demokratik ulus mücadelesini geliştirmek bizlerin görevidir. Bütün il ve ilçe örgütlerimizle, demokrasi bileşenlerimiz ve ittifak güçlerimizle bu görevi yerine getirme mücadelesini sürdürme kararlılığındayız” dedi. .

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise, seçim döneminde uğradıkları baskı ve saldırılara dikkat çekerek buna rağmen demokrasiye olan inançlarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Tüm seçmenlerin iradesine sahip çıktıklarını ve kesin sonuçlar açıklanıncaya kadar sahip çıkmaya da devam edeceklerini belirten Temelli, sandıklara sahip çıkma çağrılarını yineledi. Seçim günü partilerine yönelik saldııalara da tepki gösteren Temelli, kimi yerlerde çete görünümlü grupların kimi yerlerde ise güvenlik güçlerinin şiddete başvurduğunu söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

00:40 AA: ERDOĞAN, 'BALKON KONUŞMASI'NI BU GECE YAPACAK

Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da bu gece balkon konuşması yapacağı bildirildi.

AA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığu haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya geçecek. Erdoğan, başkente ulaşmasının ardından AKP Genel Merkezi’nde 'balkon konuşması'nı yapacak.

Daha önce Erdoğan'ın balkon konuşmasını iptal ettiği, Binali Yıldırım'ın AKP Genel Merkezi'nde halka hitap edeceği açıklanmıştı.

23:24 İNCE: YSK'NİN GEÇİCİ SONUÇLARI İLAN ETMESİNDEN SONRA AÇIKLAMA YAPACAĞIM

Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım. — Muharrem İNCE (@vekilince) June 24, 2018

23.19 İSTANBUL'DA BAZI HDP İLÇE BİNALARINA SALDIRI

İstanbul'da bulunan çok sayıda HDP ilçe binasına saldırı gerçekleştirildi. Saldırının yapıldığı Ümraniye ilçesinde 11 kişi binada mahsur kaldı.

Fotoğraf: MA

23.20 HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI 00:00'DA AÇIKLAMA YAPACAK

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, bu gece saat 00:00'da HDP Genel Merkezinde basın açıklaması yapacak.

23.05 MAMAK'TA YURTTAŞLARA POLİS SALDIRISI

Fotoğraf: Evrensel

Ankara’nın Mamak ilçesinde seçim kurulu önünde toplanan yurttaşlara polis saldırdı. Polisin TOMA ve biber gazlı saldırısına maruz kalan yüzlerce vatandaş, ara sokaklara dağıldı. Saldırıda gözaltına alınan olmadı. (Ankara/EVRENSEL)

23.02 İZMİT'TE CHP İLÇE BAŞKANLIĞI ÖNÜNDEKİ GENÇLERE SALDIRI

Halen daha oy sayım işlemi devam ederken kazandık diye kutlama yapan AKP'liler ile İzmit ilçe Başkanlığımızın önündeki gençlere saldırıldı. Çevik kuvvet polisinin gençlerimize yakın mesafeden biber gazı sıkması sonucu 30'u aşkın gencimiz hastanelere kaldırıldı. pic.twitter.com/SvHtcu5aHl — Fatma KaplanHürriyet (@fatmakaplan) 24 Haziran 2018

22.35 ERDOĞAN, OY SAYIMI SÜRERKEN CUMHURBAŞKANLIĞINI İLAN ETTİ

Resmi olmayan sonuçlar üzerinden Huber Kökü'nde halka seslenen Erdoğan şunları söyledi:

"Değerli vatandaşlarım, hepinizi selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin gayriresmi sonuçları belli olmuştur. Milletimiz yürütme görevini tebliğ etmiştir. Cumhur ittifakı ve AK Parti'ye Meclis çoğunluğu vererek yasama konusunda çok büyük sorumluluk yükledi. Vatandaşlık vazifesini yerine getiren herkese teşekkür ediyorum. Oy veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yurt içinde, yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime, özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum. Bugün, Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, kendisi ve ülkesi için tercihini yapmıştır.

Demokrasilerde seçimler, bizatihi varlıklarıyla herkesin kazandığı günlerdir. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca teşekkür ediyorum. Kimsenin, kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sonuçlarına gölge düşürerek, demokrasiye zarar vermeyeceğine ümit ediyorum. Milletimizin bize ve tüm dünyaya çok önemli bir mesajıdır bu sonuçlar. Mesaj gayet açıktır; Türkiye yüzde 90'lara yaklaşan katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

Seçimler rekor bir katılımla sonuçlanmıştır. Kendi ülkelerindeki seçimlerde yüzde 50'yi bulmayan katılma oranını demokratik kabul edenleri, bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum. Türkiye'nin bir demokrasi sınavından daha başarılı çıkmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları dolayısıyla bizleri arayan, aramak için haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin devlet başkanlarına, dost ve kardeş halkların tamamına şükranlarımı sunuyorum. Şimdi, bizim için daha çok çalışma zamanıdır. Seçim döneminde yaşanan gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine odaklanma zamanıdır.

Demokrasiye olan bağlılığımızı, hak ve özgürlüklerimizi geliştirme konusundaki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda vesayet güçleriyle, cuntalarla, darbecilerle, ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerde geriye gidiş asla söz konusu olmayacaktır. Geçmişte her ne sebeple olursa olsun ötekileştirilmiş vatandaşlarımız, demokrasiden ekonomiye sonuna kadar istifade etmeye devam edecektir."

22.15 MALATYA'DA KUTLAMA YAPAN AKP'LİLERDEN KADINLARA SÖZLÜ TACİZ

Fotoğraf: Evrensel

Malatya'da resmi olmayan seçim sonuçları üzerine saat 21.10'da kutlama yapmak için sokağa çıkan AKP'liler, saat 22.00'da Hacı Abdi Mahallesi'ne ulaştı. Burada grup içindekiler, mahalledeki kadınlara yönelik sözlü tacizde bulundu ve üzerlerine araba sürdü.

Bu olaya mahallilerin tepki göstermesi üzerine polis mahalle giriş ve çıkışlarını tamamen kapattı.

Halk ise "Polis bizim güvenliğimizi saglayamiyorsa biz kendi güvenliğimizi sağlarız" deyip bekleyişe geçti.

Provokasyon girişimlerine karşı Emek Partısi İl Yöneticisi Nejdet Bali, mahalle halkını seçim sonuçlarını beklemeye ve sağduyuya çağırdı.

22.10 TAHİR DEMİRTAŞ: DEMİRTAŞ'IN HEPİNİZE ÇOK SELAMI VAR

Fotoğraf: Serpil Berk/EVRENSEL

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, Diyarbakır'da buluştuğu halka "Edirne'den geliyorum. Demirtaş'ın hepinize çok selamı var. Gençlere selamını ve teşekkürlerini iletti" diye seslendi.

22.00: KAĞITHANE'DE GÖZALTI

Kağıthane'deki Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sandıkta çıkan gerginlik sonucu gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.

21.50: BÜLENT TEZCAN: SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını söyledi.

CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Tezcan, "Hiç kimse erken gelin güvey olmasın, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Gözüken tablo bu" dedi.

Tezcan, Anadolu Ajansı'nın sandıkların yüzde 93'ünün açıklandığını duyurduğunu oysa Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre açılan sandık oranının yüzde 46 olduğunu belirtti.

CHP Sözcüsü, "Partili arkadaşlarımızın yapacağı tek bir şey var. Gözlerinizi ıslak imzalı tutanaklara dikin. Parti binalarındaki sisteme bunu girin. Günün sonunda tutanakta yazan esastır" diye konuştu.

21.44: AHMET ŞIK VE BARIŞ ATAY MECLİSE GİRİYOR

Resmi olmayan sonuçlara göre, HDP yüzde 10 seçim barajını geçerek milletvekili çıkarma hakkını elde etti. HDP'nin barajı geçmesiyle İstanbul 2. bölge 1. sıra adayı Gazeteci Ahmet Şık milletvekili oldu.

Hatay'da da HDP listesinden aday olan Sanatçı Barış Atay milletvekili seçilerek Meclis'e girdi.

21.40 AYKUT ERDOĞDU: BALKON KONUŞMASI SEÇİM HİLESİNİN BAŞKA BİR HAMLESİ OLACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin güçlü olduğu sandıkların henüz sonuçlara yansımadığını söyleye Erdoğdu “Seçim sonuçlanmadan yapılacak balkon konuşmaları seçim hilesinin başka bir hamlesi olacak” dedi.

Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu Ajansı’nın açıklamalarında Muharrem İNCE’nin en güçlü olduğu sandıklar en sona bırakıldı… Bu seçim ikinci tura kalacak… Seçim sonuçlanmadan yapılacak balkon konuşmaları seçim hilesinin başka bir hamlesi olacak… Islak imzalı sandık tutanaklarının peşinde olun…”

Anadolu Ajansı'nın açıklamalarında Muharrem İNCE'nin en güçlü olduğu sandıklar en sona bırakıldı... Bu seçim ikinci tura kalacak... Seçim sonuçlanmadan yapılacak balkon konuşmaları seçim hilesinin başka bir hamlesi olacak... Islak imzalı sandık tutanaklarının peşinde olun... — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 24 Haziran 2018

21.25 ADİL SEÇİM: BİRÇOK BÜYÜKŞEHİR VE GÜNEYDOĞU İLLERİNDE SAYIM SÜRÜYOR

TV ekranlarında yayınlanan veriler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir çok Büyükşehir ve Güneydoğu illerinde sayım işlemi devam etmektedir. Manipülasyonlara kapılarak sandıkları terk etmeyin. İnanıyoruz ve biliyoruz ki yarın bugünden güzel olacak! #Secim2018 — Adil Seçim (@adilsecimnet) June 24, 2018

21.20 İNCE: SANDIKLARI TERK ETMEYİN

Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85’inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin! — Muharrem İNCE (@vekilince) June 24, 2018

21.10 ÜNAL'DAN AA SAVUNMASI

AKP Sözcüsü Mahir Ünal: AA’nın hedefe konarak tehdit edilmesi kabul edilebilir değil. Bir şaibenin olması söz konu değilken YSK ve AA gibi devletin kurumları üzerinden oluşturululan bu ağır tahrik kabul edilebilir değil. YSk ve AA üzerinden oluşturulan ağır tahrik, iftira ve manipülasyon kabul edilebilir değil.

Biz tabii ki sonuçlar tam anlamıyla açıklananan ve netleşene kadar bekleyeceğiz. YSK şu anda zaten sandıkların başında. Bütün siyasi partilerin temsilcileri, müşahitleri ıslak imzaları genel merkezleriyle paylaşıyorlar. Hem basından hem de seçim koordinasyon merkezlerinden takip ediyoruz. Milletin iradesinin tecellisidir. Bunlar gerçekleşip sonuçlandıktan sonra cumhurbaşkanı genel merkeze gelecek ve balkon konuşması gerçekleştirecek.

Hepimizin elindeki veriler sandık kurullarının başkanlarının, oradaki bütün siyasi parti temsilcilerinin ıslak imzasıyla verilen tutanaklara dayanıyor. Elimizde başka veri yok ki. Ha bu verilerin girişi bazı bölgelerde önce bazı bölgelerde sonra giriyor. Bu veri girişlerinden dolayı sandıkların tamamı açılmadan ve ıslak imzalı tutanak sonuçları açıklanmadan ne dendiğinin bir önemi yok.

"Ben yok YSK önüne, AA önüne gideceğim. Bu verilen verileri kabul etmiyorum” gibi ifadeler doğru ifadeler değil.

AKP OYLARINDAKİ DÜŞÜŞÜ DEĞERLENDİRDİ

Ünal, “Düşüş var AK Parti oylarında, nasıl yorumluyorsunuz" sorusuna ise "Sandıkların tamamı açılmadan yapılacak değerlendirmeleri doğru bulmuyoruz" yanıtını verdi.

20.40 AA'YA GÖRE HDP BARAJI AŞTI

AA verilerine göre barajı geçen HDP 63 milletvekili çıkarıyor. AKP'nin vekil sayısı ise son verilere göre 303

HDP 67 vekil çıkararak 3. parti oldu: İl il HDP milletvekilleri

20.25 HDP: BİZE GELEN SONUÇLARA GÖRE BARAJI AŞTIK

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç , HDP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Oluç'un açıklamaları şöyle:

HDP: AA, Kürt illerindeki oyları geç yansıtıyor

"HDP Genel Merkezi'nden herhangi bir bilgi gelmeden sandıklar terk edilmeyecek. Gerçek mutlaka ortaya çıkacaktır. Bize gelen verilere göre barajı aşmış görünüyoruz. Bu yüzde kaçta sonuçlanacağını öngöremiyoruz. Bize gelen sonuçlara göre barajı aştığımızı görüyoruz. Kürt illerinden gelen sonuçlar Anadolu Ajansı'na yansıtılmıyor. Sonuçlar Anadolu Ajansı'nın verdiğinden çok farklı çıkacak." (HABER MERKEZİ)

20.25 KAFTANCIOĞLU: İNCE YÜZDE 43, ERDOĞAN 44

Fotoğraf: İbrahim Maşe/DHA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Sandıklarımızdan gelen sonuçları anbean takip ediyoruz. Sandık başında halkımız, örgütlerimiz oylarına zaten sahip çıkıyorlar. İlçe seçim kurullarında da sonuçları takip edip, oylarımızı orada takip edecekler" dedi.

Oy oranlarına ilişkin CHP'nin sistemine gelen verileri paylaşan Kaftancıoğlu, "İstanbul'da 19.45 itibarıyla 28 bin 825 sandıktan 7 bin 144 sandık açılmış. Yüzde 43,55 Muharrem İnce, yüzde 44,95 Recep Tayyip Erdoğan. Sistemdeki oy oranımız budur" diye konuştu. Kaftancıoğlu, belirli aralıklarla sonuçları açıklamaya devam edeceklerini ifade etti.

20.05 AKŞENER: SANDIKLARDAN AYRILMAYIN

Görevli ve müşahit kardeşlerim, sandıklarımızdan ayrılmıyoruz! AA'nın manipülatif sonuçlarından bağımsız, sandıklara son ana kadar sahip çıkıyoruz! Islak imzalı ve mühürlü nüshaları alana kadar sandık başında bekliyoruz! — Meral Akşener (@meral_aksener) 24 Haziran 2018

19.55 EMEP'TEN SANDIKLARI TERK ETMEME ÇAĞRISI

Emek Partisi: Cumhur ittifakı, AA marifetiyle sandık sonuçlarını maniple etmekte ve seçimi usulsüzlükle almanın hesabını yapmaktadır. Görevlileri görev yerlerini terk etmemeye, tüm yurttaşlarımızı seçim kurulları önünde sandıklara oylarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

19.52 BİLGEN: KARS'TA ELEKTRİKLER KESİLDİ

Kars'ta elektrik kesildi. Gerçek sonuçların Anadolu ajansından açıklanan verilerle hiç ilgisi yok. — Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) 24 Haziran 2018

19.45 ADİL SEÇİM'DEN İLK VERİLER

Erdoğan: Yüzde 43.51

İnce: Yüzde 33.92

Akşener: Yüzde 12.8

Demirtaş: Yüzde 6.69

Karamollaoğlu: Yüzde 2.86

Perinçek: Yüzde 0.22

Saat: 19:45 Adil Seçim Platformu verilerine göre Türkiye geneli güncel sonuçlar #Seçim2018 pic.twitter.com/KP94BNextq — Adil Seçim (@adilsecimnet) June 24, 2018

19.40 HDP DİYARBAKIR İL BİNASINDA KUTLAMA

Diyabakır'da seçmenler HDP İl Binası'nda bir araya geldi. Açıklanan sonuçlardan memnun olan seçmenler, halaylarla ve sloganlarla kutlama yapıyorlar. https://t.co/DJQz1QPXJO#Seçim2018 pic.twitter.com/ZW2ECGzAaU — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 24 Haziran 2018

Fotoğraf: Evrensel

Diyabakır'da HDP il binasında bir araya geldi. Açıklanan sonuçlardan memnun olan seçmenler halaylarla ve sloganlarla kutlama yapıyorlar.

19.30 ADİL SEÇİM'DEN AÇIKLAMA

Şu an TV ekranlarında yayınlanan sonuçlar gerçeği yansıtmamaktadır. Manipüle edilmiş verilere aldanmayıp açıklayacağımız sonuçları beklemenizi rica ediyoruz. Sandıklara sahip çıkmaya devam ediyoruz. #Seçim2018 — Adil Seçim (@adilsecimnet) June 24, 2018

19.25 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ÜLKE GENELİNDE 362 OLAY YAŞANDI

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sırasında oy verme işlemine ilişkin ülke genelinde 362 olay meydana geldiğini açıkladı. AA’nın İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre ülke genelinde, 100'ü oy pusulasının fotoğrafının çekilmesinden kaynaklanan toplam 362 olay gerçekleşti. Yine İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre; 7 Haziran 2015 seçimlerinde 581, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 542, 16 Nisan 2017 halk oylamasında ise 519 olay yaşanmıştı. Bugünkü seçimlerde 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

19.15 TEZCAN: AA VERİLERİNE İNANMAYIN, SEÇİM 2. TURA KALIYOR

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: AA, yüzde 70.72 ile başladı. Yüzde 3.09 diye açılan sandığın sonuçlarını gönderdi. Erdoğan’ın oyu yüzde 70.72. Bu demetir ki 70 ile başlayıp 51’de fit olacak. 50 buçuğa bile fitler bunlar. Milletle pazarlık yapıyorlar. Bizim verilerimize göre 9 bin 638 sandık açıldığında Muharrem İnce yüzde 40.35, Erdoğan yüzde 46.58, Meral Akşener yüzde 7.25 oy seviyesinde, Selahattin Demirtaş yüzde 4.06 oy oranında.

1000 küsur sandıktan itibaren takip etmeye başladık. Erdoğan’ın oyu yüzde 48 bandını geçmedi. AA ise yüzde 3'ken yüzde 70 oran açıkladı. Çok açık bir manipülasyon. Erdoğan kaybedecek Muharrem İnce kazanacak. Takip ettiğimizi bütün vatandaşlarımız bilsin. 81 vilayette bütün vatandaşlarımınızı ilçelerde seçim kurullarının önünde nöbete çağırıyoruz.

İktidar, moral üstünlüğünü yakalamak için AA’yı kullanıyor. Oylarınızın bilgisayar monitöründe çalınmasına izin vermeyin.“Ankara’da hem ilçe seçim kurullarının hem YSK’nın önünde nöbet tutun. Moral üstünlüğünün ne olduğunu gösterelim.

19.15 İNCE'DEN AA UYARISI

Muharrem İnce: Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan’ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin.

19.15 HDP GENEL MERKEZİNDEN AÇIKLAMA

Televizyonlarda ilan edilen manipülatif Anadolu Ajansı ve TRT sonuçlarına itibar etmeyelim. Sandık başlarını terk etmeyelim, son ana kadar oylarımızı koruyalım. #Seçim2018 pic.twitter.com/sbroY2qea6 — HDP (@HDPgenelmerkezi) 24 Haziran 2018

19.10 AKŞENER'İN SANDIĞINDA EN ÇOK OY ERDOĞAN'A

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in oy kullandığı Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi sandığından Tayyip Erdoğan'a 175, Muharrem İnce'ye 115, Akşener'e 32, Doğu Perinçek'e 2, Selahattin Demirtaş'a 2 oy çıktı.

19.07 PERİNÇEK'İN SANDIĞINDAN İNCE ÇIKTI

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in oy kullandığı sandıkta en çok oyu 261'le CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı.

Doğu Perinçek'in oy kullandığı Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu'ndaki 1154 numaralı sandıkta, oy sayımı tamamlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29, Muharrem İnce'ye 261, Doğu Perinçek'e 6, Selahattin Demirtaş'a 3 oy çıktı.

Bu sandıkta 5 oy geçersiz sayıldı.

19.05 ERDOĞAN'IN SANDIĞINDAKİ SONUÇLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu sandığından Erdoğan'a 188, İnce'ye 103, Akşener'e 23, Demirtaş 9, Karamollaoğlu'na 3, Perinçek'e 3 oy çıktı.

18.45 SEÇİM YASAĞI KALKTI

Seçim yasakları kalktı. Anadolu Ajansı, ilk sonuçları vermeye başladı. Adil Seçim Platformu'nun verileri bekleniyor.

18.30 YSK: YAYIN YASAĞI 18.45'TE KALKACAK

YSK, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını 18.45'te kaldıracağını açıkladı.

17.05 MUHARREM İNCE YSK ÖNÜNDE

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK önünde açıklama yaptı. İnce, “Anadolu Ajansı bu seçimi belirlemeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız. Sandıkları terketmesinler AA’nın Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı sandıklardan başlayacağını biliyorum. Sonucun çok iyi olacağından kuşkum yok. Sandıkları terketmeyiniz. Islam imzalı tutanakları yetkililere teslim ettikten sonra lütfen seçim kurullarına gidiniz.

Hakkınızı korumak için buradayız. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz sadece. Görevinizi doğru yapın. Anayasaya kurallara uyarak yapın. Kimseden korkmayın. Adil bir yarış istiyoruz. Doğru düzgün bir yarış istiyoruz. Çıkacak bir sonuçta taşkınlık yapılmamasını istiyorum. Aklı selim bir biçimde, vakur bir biçimde sonucu kabullenmemelerini istiyorum. Korkuları üzerinizden atın. En yakın bir mesafede YSK’ya sonuçları izliyor olacağım. Avukat arkadaşlarım cübbelerini hazır tutsun demişler. Sakın moral bozucu haberlere inanmasınlar. Kasıtlı olarak yapacaklar, geçmişte yaptıkları gibi. Sandık başlarında ıslak imzalı tutanakları almadan ayrılmamalarını istiyorum. En yakın mesafedeyim. Umarım yeniden YSK’nın önüne gelmek zorunda olmam.

‘YSK’NIN ÇOK YAKINININDA OLACAĞIM’

YSK önünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anadolu Ajansı bu seçimi belirlemeyecek. Bu seçimi millet belirleyecek ne yaparlarsa yapsınlar kaznacağız, bundan kuşkum yok. Yurtaşlarımız sandıkları asla terke etmesinler. AA’nın Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı yerlerden açıklamaya başlayacağını, referandumda yüzde 60’dan balayıp yüzde 50’’lere nasıl düştüğünü hepimiz biliyoruz” dedi. Seçmenlere çağrıda bulunan İnce, “Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayınız. Islak imzalı tutanakları yetkililere teslim ettikten sonra seçim kurullarının önüne gidiniz. Ben burada YSK’ya çok yakın bir mesafedeyim. Milletin hakkını korumak için buradayız. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz sadece. Görevinizi doğru yapın. Anayasaya kurallara uyarak yapın. Kimseden korkmayın. Adil bir yarış istiyoruz. Doğru düzgün bir yarış istiyoruz. Kimsenin kuklası olmayın, kimseden korkmayın. Çıkacak sonuçta sakın bir taşkınlık yapılmamasını istiyoruz. Avukat arkadaşlarımdan cüppelerini hazır tutmalarını istemiştim. Benden haber beklesinler onlar da sandık başında olsunlar, sakın moral bozucu haberlere inanmasınlar. Geçmişte olduğu gibi kasıtlı olarak bunu yapacaklar. Umarım yeniden YSK’nın önüne gelmek zorunda kalmam” diye konuştu.

İnce, YSK önünde: AA'ya inanmayın, sandıkları bırakmayın

17.00 SANDIKLAR KAPANDI

Saat 17.00. Sandıklar kapandı, oy verme işlemi sona erdi.

16.47 BOYNUNA SOĞAN VE PATATES ASTI: YEMEYE KIYAMADIM

Fotoğraf: DHA

İzmir'in Konak ilçesinde, Ege Mahallesi Sakarya İlkokulu'nda bir vatandaş boynuna soğan ve patates asarak oy kullandı.Patatesin kilogram fiyatının 6 liraya, soğanın ise 7 liraya çıkması son günlerde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Konak'ta Ege Mahallesi Sakarya İlkokulu'nda bir vatandaş, boynuna soğan ve patates asarak oy kullandı. Adını vermek istemeyen vatandaş, "Satın almak kolay olmadı. Yemeye kıyamıyorum, boynuma astım" dedi. (DHA)

16.40 İYİ PARTİ KARAÇOBAN İLÇE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

İYİ Parti Erzurum Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz, Kopal Mahallesi'nde yer alan İMKB Ortaokulu'nda oy kullanma sırasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti. Olayda 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Yeniçağ'a konuşan İYİ Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Dumlu, olayı doğrulayarak Durmaz'ın naaşının hastaneye getirilmekte olduğunu belirtti.

16.40 DP BAŞKANI OYUNU KULLANDI

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar 1'inci sıra milletvekili adayı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.

Fotoğraf: DHA

Şemsettin Karahisari Ortaokulu'ndaki 2040 numaralı sandığa eşi ve çocuklarıyla oy kullanmaya gelen Gültekin Uysal, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Ölçünün biraz kaçtığı bir seçim olduğunu söyleyen Gültekin Uysal, "Üzüldük açıkçası. Ama bütün bunlara rağmen, bu ülkenin kademe kademe olgunlaştırdığı bir demokrasisi var. Bunun kıymetini bilmek adına, sandığı görebiliyor olmak ki onunla ilgili de zaman zaman sandık ertelenir mi, ötelenir mi çok partili hayata geçtiğimiz andan itibaren sormadığımız sorular, toplumsal zeminde, marjinal bir düzeyde bile sorulur hale gelmiş. Bütün bunlara rağmen ben, bu ülkenin seçim yapabiliyor olmasının, bulunduğu coğrafyada kendi kaderini kendisi tayin edemeyen devletçiklerin, halkların arasında millet olarak, devlet olarak önemli bir artımız olduğunu düşünüyorum. Önemli bir hüviyetimiz olduğu kanaatindeyim" dedi. (Afyon/DHA)

16.35 KABİNE GİREN AKP’LİYE TEPKİ; OKULDAKİ TÜM GÖREVLİLER ÇIKARILDI

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Bayraklı’daki Fatma Hikmet Kaşerci Ortaokulu’nda AKP’li sandık görevlileri yaşlı yurttaşlarla birlikte kabine girmek istemesine CHP ve HDP’li görevliler tepki gösterdi. Yaşanan tartışma üzerine polisin, okul sorumluları da dahil herkesi okuldan çıkardığı bildirildi.

16.30 HAPİS CEZASI KESİNLEŞEN KADIN SANDIK BAŞINDA GÖZALTINA ALINDI

Fotoğraf: DHA

Mardin'in Derik ilçesinde 'Toplantı ve gösteri yasası kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezası kesinleşen Fatma Dinler (72), oyunu kullandıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

16.22 SOĞAN VE PATATESİ BEŞİ BİR YERDE YAPTI, BOYNUNA TAKARAK OY KULLANDI

Fotoğraf: Evrensel

İstanbul’un Esenyurt’un ilçesi Kıraç Mahallesinde İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde oy kullanmaya giden Sevgi Kütüker, soğan patatesten oluşan beşi bir yerde yaptı ve boyuna takarak oyunu kullandı. Evrensel’e konuşan Sevgi Kütüker, sandığa giden seçmenin boynuna taktığı soğan ve patatesi görerek oy kullanması için taktığını söyledi. Kütüker, “Esenyurt belediye başkanı beni tehdit etti. ‘Gelsin polisler bunu alsın, terbiyesizlik ediyor’ diye. 66 yaşındayım. Kim terbiyesizlik yapıyor?” dedi. Temel tüketim besinleri arasında yer alan soğan patatesin fiyatının artışıyla birlikte pahalaştığını anlatan Kütürek, “Beşi bir yerde altın fiyatının değerine gelmedi mi? Bizim topraklarımızda soğan fışkırırken, soğanı ithal ediyoruz. İthal soğan yememiz doğru mu?” diye sordu. (İstanbulEVRENSEL)

16.15 SANDIK BAŞKANI SEÇMENİN PUSULASINI KENDİ ATTI

Fotoğraf: DHA

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Derince Piri Reis Ortaokulu'nda sandık başkanı İ.O., yaşlı bir kadının oy pusulasını katlayarak zarfa koyduktan sonra sandığa atınca, CHP ve İYİ Parti'nin sandık müşahitleri tepki gösterdi. Polis, şikayet üzerine tutanak tuttu.

16.14 YALÇIN AKDOĞAN'A TEPKİ

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Çankaya’da bulunan Akgül Ulusoy İlkokulu’nu ziyaret etti. Kalabalık bir grupla oy verme işlemlerinde sandık görevlileriyle tokalaşan Akdoğan, daha sonra okul müdürünün odasına geçti.

Seçmenlerin “Oy vermeye mi geldiniz” sorusu üzerine Akdoğan, “Hayır ziyarete” dedi. Akdoğan’ın müdürün odasında bir süre kapalı görüşme yapması üzerine seçmenler tepkisini sürdürdü. Bu durumu haber alan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, okula gitti. Tepkiler üzerine Yalçın Akdoğan, okulu terk etti. (Ankara/MA)

16.04 ÇİĞLİ’DE PLAKASIZ ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Çiğli’de Balatçık İlkolulu'nun önünde plakasız bir araç CHP görevlileri tarafından tespit edildi. Aracın şoförü ise kendisinin polis olarak tanıtırken plaka almaya vakti olmadığını ve okulda görevli olduğunu iddia etti. Araç hala okul bahçesinde bulunuyor

15.58- AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI KULLANDIĞI OYUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Fotoğraf: MA

Antep’in İslahiye ilçesi AKP’li Belediye Başkanı Kemal Vural, kanunen yasak olmasına rağmen oy verme kabinine cep telefonuyla girerek, kullandığı oy pusulasının fotoğrafını çekti. Çektiği fotoğrafı WhatsApp durumunda paylaşan Vural, “Sabah erken oyumuzu kullandık siftah bizden bereketi allahtan” notunu düştü. (MA)

15.40 EREN ERDEM: 100'E YAKIN SANDIĞI İPTAL ETTİRDİK

Arkadaşlar, usulsüzlük yapılan 100’e yakın sandığı iptal ettirdik. Panik yok! Herşey güzel olacak ☺️ #SandıkDestek — Eren Erdem (@erenerdemnet) 24 Haziran 2018

15.35 ANKARA'DA CHP'Lİ OKUL SORUMLUSU DARBEDİLDİ

Ankara Altındağ’da bulunan Atam İlköğretim Okulu’nda CHP bina sorumlusu Fırat Yüksekyol darbedildi. Yüksekyol’un AKP ve MHP’li diğer müşahitler tarafından darbedildiği bildirilirken, avukatlar ve polis olay yerinde tutanak tuttu.

15.27 İNCE: HERKESİ OKULLARA ÇAĞIRIYORUM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Twitter hesabından halkı oy kullanmaya ve ardından okullarda sandıkları korumaya çağırdı.

İnce'nin paylaşımı şöyle: “Oyunu kullanmayan yurttaşlarımızı oy kullanmaya ve herkesi saat 17:00'de oy kullandıkları okullara çağırıyorum. Sıkı durun, başaracağız."

15.26 HDP'DEN YSK'YE SURUÇ BAŞVURUSU

HDP, Suruç’ta yaşanan ihlallerin incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için YSK’ye başvurdu.

15.23 AHMET ŞIK, YÜRÜYEMEYEN SEÇMENİ SANDIĞA TAŞIDI

HDP milletvekili adayı Ahmet Şık, Nişantaşı'daki bir okulun merdivenlerini çıkamayan kadın seçmene yardım etti. Şık, seçmeni taşıyarak sandık başına götürdü.

İstanbul’un Nişantaşı semtindeki Nilüfer Hatun İlkokulu’nda oy kullanacak hasta bir seçmen yürüteçle okulun önüne geldi. Bu sırada HDP İstanbul 2’nci Bölge milletvekili adayı Ahmet Şık, yürüyemeyen kadına denk gelince kadını taşıyarak sandık başına götürdü.

Bu ne güzel bir fotoğraf. İşte Ahmet Şık farkı! #Seçim2018 pic.twitter.com/ddIFMAHaXk — Onur Öncü (@oencueonur) 24 Haziran 2018

15.18 TÜSİAD BAŞKANINDAN 'OYLARA SAHİP ÇIKIN' ÇAĞRISI

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "Demokratik ve güçlü bir gelecek için herkesin oy vermesini ve seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Oy vermek ve verdiğimiz oylara sahip çıkmak, en önemli vatandaşlık görevidir. Çünkü bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye’nin geleceği çıkacak!" ifadelerini kullandı.

#Seçim2018



Demokratik ve güçlü bir gelecek için herkesin oy vermesini ve seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.



Oy vermek ve verdiğimiz oylara sahip çıkmak, en önemli vatandaşlık görevidir.



Çünkü bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye’nin geleceği çıkacak! — Erol Bilecik (@ErolBilecik) 24 Haziran 2018

15.15 CHP'Lİ ÖZEL: İHLALLERE İLİŞKİN GENEL MERKEZDEN AÇIKLAMA YAPACAĞIZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim güvenliğiyle ilgili Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden ihlaller olduğu yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, "Bunu derli toplu bir şekilde ilerleyen saatlerde genel merkezden bir açıklamayla duyuracağız. Raporlarını yayınlayacağız" dedi.

15.11 SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ PEKER'DEN 'KABİNDE FOTOĞRAF ÇEKİN' ÇAĞRISI

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kullanılan oyun fotoğrafını paylaşmanın oyu geçersiz kılmayacağını öne sürerek 'görüştüğü hukukçuları' referans gösterdi ve "Ancak 250 TL para cezası, binde bir ihtimal olabilirmiş. Para cezalarını ben öderim, rahat olun kardeşlerim" dedi.

Peker'in sosyal medyada paylaştığı mesaj şöyle:

"Hukukçularımla görüştüm. Kullanılan oyun fotoğrafını paylaşmak, oyu geçersiz kılmazmış kardeşlerim. Ancak 250 TL para cezası, binde bir ihtimal olabilirmiş. Para cezalarını ben öderim, rahat olun kardeşlerim."

Hukukçularımla görüştüm. Kullanılan oyun fotoğrafını paylaşmak, oyu geçersiz kılmazmış kardeşlerim. Ancak 250 TL para cezası, binde bir ihtimal olabilirmiş. Para cezalarını ben öderim, rahat olun kardeşlerim. — Sedat Peker (@sedat_peker) 24 Haziran 2018

Sedat Peker'in çağrısına uyan bir şahıs, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafının bulunduğu bölümden yırttığı oy pusulasının fotoğrafını paylaştı. @ygtpsnGFB adlı Twitter hesabı üzerinden Peker'in paylaşımına yanıt veren şahıs "Kafasını ayırdım" ifadesini kullanarak yırttığı oy pusulasının fotoğrafını gönderdi.

15.05 KOMUTAN SANDIK BAŞINDA: VELİ ENCU'YU GÖRMEK İSTEMİYORUM

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde savaş uçaklarının bombardımanı sonucu kardeşi ve birçok yakınını kaybeden Veli Encu, sandık müşahidi olduğu okulda bir komutanın, köy muhtarına ve koruculara “Veli Encu’yu burada görmek istemiyorum” dediğini söyledi. Encu, komutanın bu sözlerine tepki gösterdi. (Şırnak/MA)

14.41 BORNOVA'DA KONVOYLA GELEN AKP’LİLER HDP’LİLERİ DARBETTİ

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Bornova'nın Çamkule Semtindeki Çimentaş İlkokulu'na AKP milletvekili adayı Necip Nasır ve AKP Gençlik Kolları üyelerinin konvoy halinde gelmesi gerginliğe sebep oldu. HDP'lilerin, seçim çalışması havasında olan AKP'lilerin okul bahçesine bu şekilde girmesine itiraz etmesi üzerine bir HDP üyesi darbedildi. Darbedilen HDP üyesi evine gönderilirken okul bahçesinde uzun namlulu emniyet görevlileri bekliyor. Polisin oy verenleri okul dışına çıkardığı da öğrenildi. İzmir Valisinin de okulda olduğu bildirildi. Okuldaki gerginlik sürüyor.

14.40 HATAY VALİLİĞİNDEN 'ÖSO' YALANLAMASI

Hatay Valiliği, Defne ilçesinde Afrin'den plakasız minibüslerle getirilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarına oy kullandırıldığı yolundaki iddiaları yalanladı.

Açıklama şöyle: "Zeytindalı Operasyonu kapsamında Afrin bölgesinde halen görev icra eden Özel Harekat polislerinin oy kullanmaları için Hatay İl Seçim Kurulu tarafından Aşağıokçular İlkokulu 10 gün önceden belirlenmiştir. Bu husus ile ilgili olarak Aşağıokçular Mahalle Muhtarına aynı tarihte bilgi verilmiştir. İl Seçim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Özel Harekat personeli Aşağıokçular İlkokuluna gelerek görev belgeleri ve seçmen kartlarını ibraz etmek suretiyle oylarını kullanmaya başlamıştır. Dolayısıyla sosyal medyada gündeme getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili olarak gerekli inceleme başlatılmıştır."

14.40 BABA OĞULA SANDIK BAŞINDA 'FETÖ' GÖZALTISI

Pendik'te sandık başında yaşanan tartışma sırasında kimlikleri kontrol edilen baba ile oğlunun 'FETÖ' soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi.

Pendik Mahir İz İlkokulu'ndaki 3253 numaralı sandığa Hatice K., eşi İshak K. ve oğlu Ahmet K. ile geldi. Hatice K. okur yazar olmadığını belirterek yanında bulunan eşi ve çocuğuyla birlikte oy kullanmak istemesi üzerine sandık başkanı, durumun mevzuata aykırı olduğunu belirterek izin vermedi. Bunun üzerine salonda tartışma çıktı. Sandık başkanı durumu okulda bulunan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bu sırada polis ekipleri, İshak K. ve oğlu Ahmet K.'ya kimlik kontrolü yaptı. 'FETÖ' soruşturması kapmasında arandığı belirlenen baba ile oğlu gözaltına alındı.

Yaşanan tartışma sırasında fenalaşan Hatice K.'nin ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

14.30 DOĞU PERİNÇEK OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: Onur Çoban/AA

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Beşiktaş Gayrettepe'deki Şair Nedim Ortaokulunda oyunu kullandı. Perinçek; "Türkiye'nin önünde göreceksiniz 1-2 yıl içinde çok büyük çözümler var ve Türkiye Atatürk rotasına tekrar girecek" dedi.

14.28 ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN SURUÇ AÇIKLAMASI

Suruç'ta yaşananlara ilişkin açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Suruç'ta neler oluyor? Blok oy kullanıldı, araçtan oy pusulaları çıktı

14.20 CHP'Lİ AKSÜNGER: AKP'LİLER ARBEDE ÇIKARDI

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, oy kullandığı sandıkta AKP'lilerin arbede çıkardığını söyledi. Olaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Aksünger, şunları aktardı:

“Oy kullandığım sandıkta AKP kat görevlisi oy kullanma kabinin yanında duruyordu ,oradan uzaklaşması gerektiğini söyleyip çıkardık. Birazdan avaneleri ile beraber gelince arbede çıktı. Bunlar rantlarının gideceğini anladılar. Çirkeflik bizi yıldırmaz ama bilin ki gidiyorsunuz.”

14.20 TEMEL KARAMOLLAOĞLU SANDIK BAŞINDA

Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Ankara’da Çankaya Lisesi'nde oyunu kullandı.

14.09 İYİ PARTİLİ ÜMİT ÖZDAĞ'A SALDIRI

İstanbul Kağıthane 'de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda AKP'liler, Kağıthane İyi Parti ilçe başkanına, gazeteci Vedat Yenerer’e İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ 'a saldırıda bulundu.

Cumhuriyet'in aktardığı iddiaya göre İYİ Parti üyesi bir yurttaşın kullandığı oyun 'usulüne uygun olmadığı' gerekçesiyle sandık başkanı tarafından sayılmayacağı bildirildi. İhbar üzerine olayın yaşandığı sandığa gelen Özdağ ile beraberindekilere AKP üyeleri saldırıda bulundu. İYİ Parti üyesi iki kişi saldırıda yaralanırken, saldırgan gruptan 6 şüpheli gözaltına alındı.

14.06 ADANA VE MALATYA'DA PLAKASIZ ARAÇLAR

Malatya'da Atatürk Ortaokulu ve Özel İdare İlkokulu'nun etrafında plakasız araçların olduğu bildirildi

Fotoğraf: Evrensel

HDP kriz masası tarafından Adana'nın Seyhan İlçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi Obalar Caddesi'nde Toros İlköğretim Okulunda plakasız sivil araçlar tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Huzurevleri Mahallesi İbni Sina Ortaokulu'nda AKP ve İYİ Partililerin logolu yaka kartlarıyla koridorlarda gezdiği belirtildi.

Fotoğraf: Evrensel

13.50 SURUÇ'TA KAVGA: 3 YARALI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanmaya gelen iki grup arasında çıkan tartışmada, silah ve bıçakların kullanıldığı, olayda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde Kara Mahallesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oy kullanmak için okulda bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iki grup birbirine tabancalar ile ateş açıp, bıçaklarla saldırdı. Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 3 kişi tedavi için hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan bazı kişiler ise gözaltına alındı. (Urfa/DHA)

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: Suruç’ta suçüstü yakalandılar

13.49 BURSA'DA KABİNE GİRMEK İSTEYEN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa NOSAB İlkokulunda yaşlı bir kadınla oy kabinine girmek isteyen bir yurttaşa müşahitler izin vermedi. Kadının yalnız girdiği oy kabininde mühür bastığı pusulayı elinden alarak, birden fazla noktaya mühür basarak oyu geçersiz kılan oğlu gözaltına alındı. Okulda AKP’liler ile müşahitler arasında tartışma çıktı. Tutanak tutuldu

Fotoğraf: Evrensel

13.43 İNCE'DEN SANDIK GÜVENLİĞİ UYARISI

Ne yaparlarsa yapsınlar, kaybedecekler. Hileyle hurdayla seçim kazanma dönemi artık bitti. Bu yöndeki haberlerle sakın yılgınlığa, karamsarlığa kapılmayın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın, umudunuzu asla yitirmeyin. Ben canım pahasına oyunuza sahip çıkacağım, başaracağız. — Muharrem İNCE (@vekilince) 24 Haziran 2018

13.39- ERDOĞAN: KATILIM İYİ GÖRÜNÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ""Katılım iyi görünüyor, Türkiye genelinde de aldığım bilgiler bunu gösteriyor. Başkanlık sistemiyle artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, seçim güvenliğine ilişkin "Şu ana kadar ciddi bir sıkıntının Türkiye genelinde olmadığını öğrendik" şeklinde konuştu.

Erdoğan, seçim sonuçlarının bir bölümünü İstanbul, bir bölümünü de Ankara'da takip edeceğini bildirdi. (AA)

13.36 YSK'YE ÇIKAN BÜTÜN SOKAKLAR KAPATILDI

Fotoğraf: Evrensel

Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), çıkan bütün yollar kapatıldı. Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan YSK'nin etrafı polis bariyerleri ile çevrildi. YSK etrafında görevlendirilen polisler “yasak” diyerek gazetecilerin fotoğraf çekmesine engel olmaya çalıştı. Çankaya Belediyesi etrafından başlayan bariyerler GMK ve Atatürk Bulvarı boyunca YSK'ya çıkan bütün yolları kontrol altına alırken yakın sokaklar ise tamamen kapatıldı. Ayrıca, YSK önünde 6 midibüs polis, 3 ego otobüsü ve 1 polis minibüsü yer aldı.

13.34 KOCAELİ'DE SANDIK MÜŞAHİTLERİ ARASINDA KAVGA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Ortaokulu'nda sandık müşahitler arasında kavga çıktı

13.25 BARIŞ ATAY: 16 YILLIK DİKTA REJİMİNİ YIKACAĞIZ

Fotoğraf: MA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hatay Milletvekili Adayı Barış Atay, Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde bulunan Mehmet Rende İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. HDP'lilerle birlikte 1013 Nolu sandıkta oy kullanan Atay, seçimlerin önemine değinerek, "Bugün bir karanlığa karşı tüm halkımız hep birlikteyiz. Mutlaka kazanacağız. 16 yıllık dikta rejimini yıkacağız" dedi. (Hatay/MA)

13.20 DENİZ BAYKAL, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ MERKEZDE OY KULLANDI

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavi gördüğü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda oy kullandı.

Fotoğraf: DHA

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bir süredir tedavi gördüğü TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda, 4497 numaralı sandıkta cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullandı. (Ankara/DHA)

13.06- ANKARA SİNCAN'DA POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Fotoğraf: Evrensel

Ankara Sincan'da Özkent Akbilek Ortaokulunda 6 Oy ve Ötesi gönüllüsü darbedildi. Erdoğan’a hakaret edildiği için kavga çıktığı iddia edilen okulda polis biber gazı kullandı. Okulda AKP’liler “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atarken, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın gelmesi ile dışarıdaki olaylar sakinleşti. Ancak içeriden sesler geliyor. (Ankara/EVRENSEL)

12.47: BÜLENT TEZCAN SEÇİM USULSÜZLÜKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPIYOR

#CANLI - CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklama yapıyor @evrenselwebtv https://t.co/4Ptwt77caA — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) 24 Haziran 2018

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, seçim usulsüzlüklerine ilişkin açıklama yaptı. Urfa'nın sabahın ilk saatlerinden itibaren sorunlu bir nokta olarak en yoğun şikayetlerin geldiği yer olduğunu belirten tezcan "Başta Şanlıurfa Valisi olmak üzere, seçim kurulu başkanlarına buradan çağrımızdı:. Şanlıurfa’daki süreç pis kokular barındıran bir süreçtir. Etkin ve acil müdahale edin. Sokakta vatandaşın korku içinde silahlı çetelerin dolaştığı bir yerde güvenli seçim ortamı sağlayamazsınız" dedi.

12.36 -BODRUM SANDIĞA GİTTİ PLAJLAR BOŞ KALDI

Normalde adım atılacak yer bulunamayan Bodrum plajları, vatandaşları sandığa gitmesi nedeniyle boş kaldı. Fotoğraf: DHA

Bodrum’da sabahtan itibaren vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara giderken, plajlar boş kaldı. Plaj kıyafetleriyle oy kullanmaya gelenlerin yanı sıra Atatürk tişörtleriyle sandığa gelenler de dikkat çekti. (DHA)

12.30- PERVİN BULDAN OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: MA

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oyunu Sultanbeyli'deki Mevlana Ortaokulu'nda kullandı. Buldan, “Demokratik Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için oyumu kullandım” dedi.

12.28- YSK'DEN SURUÇ AÇIKLAMASI

YSK Başkanı Sadi Güven: Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

12.27-VELİ SAÇILIK: TAYBET ANA İÇİN KENDİ ANNEM İÇİN OYUMU KULLANDIM

Fotoğraf: MA

Ankara Batıkent’te oyunu kullanan HDP Ankara 3. Bölge Adayı Veli Saçılık, "Taybet ana için, kendi annem için ve üzülmüş tüm analar için oyumu kullandım. Bu ülkede ne OHAL'ler ne de faşist yönetimler kazanacak. Bu ülkede demokrasi kazanacak. Başaracağız” dedi. CHP'li bir seçmenin "İnşallah kazanırsınız" demesi üzerine Saçılık, "Umarım AKP gider" cevabını verdi. (MA)

12.00 SURUÇ'TA OYUNU KULLANAN ŞENYAŞAR'IN EŞİ: İNŞALLAH YIKILIP GİDERLER

Urfa'nın Suruç ilçesinde AKP’li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın saldırısı sonucu eşini ve 2 çocuğunu yitiren Emine Şenyaşar, "Bu oy bereket olsun. İnşallah yıkılıp giderler" diyerek oyunu kullandı.

Fotoğraf: MA

Şenyaşar'ın ağzından, "Tavuk hırsızları" diye tanımladığı Yıldız ve yakınlarına tepki olarak şu sözler döküldü: “Allah’ım sen bu zulmü kabul etme. Bu oy bereket olsun. İnşallah yıkılıp giderler. Hakkım yerde kalmasın. Onlara oy vermeyin. Oy vermeyin. Ailemi gözlerinizin önünde katlettiler, sessiz kaldınız.”

Öte yandan yaralı Mehmet ve Ferit Şenyaşar yaralarından dolayı oy kullanamadı. Bir diğer yaralı tutuklu olan Fadıl Şenyaşar'ın ise, kaldığı cezaevinde oyunu kullanacağı öğrenildi. (Urfa/MA)

11.55 CHP MİLLETVEKİLİ MURAT EMİR, URFA'DA YAŞANAN USULSÜZLÜKLERİ ANLATTI

Urfa'da bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir kentte yaşanan usulsüzlük iddialarına dair Evrensel'e bilgi vererek CHP müşahitlerinin okullara girişinin engellendiğini, bazı müşahitlerin ise darbedilerek sandık başından uzaklaştırıldığını söyledi. Emir, “Özellikle Eyübiye, Haliliye başta olmak üzere birçok ilçeye bağlı köylerde bizim müşahitlerimizi, bazı yerlerde hiç içeri almadılar. Bazı yerlerde silah gösterme de dahil tehdit ettiler, bazı yerlerde darp olayları yaşandı. Birçoğu görev yerini terk etmek durumunda kaldı. Yani şimdiden sandıklar boşaltılarak, blok oy kullanmaya hazır hale getirildi. Şu an onları tutanağa bağlıyoruz, itirazlarımızı yapacağız. Bu söylediklerimizin çoğu köylerle ilgili ama merkezlerde sandıklara hakimiz” dedi.

11.35 CHP'DEN İL SEÇİM KURULU KARARININ UYGULANMAMASINA TEPKİ

İzmir Valiliği'nin cephesine, Türk bayrağı, Atatürk posteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın posterlerinin yan yana asılması üzerine CHP'liler duruma itiraz etti. İl Seçim Kurulu itirazı haklı bulup, kaldırılması yönünde kesin karar verdi. Bu karara rağmen posterin kaldırılmamasına tepki gösteren CHP'liler tutanak tuttu, konunun takipçisi olacaklarını belirtti. (İzmir/DHA)

11.30 SURUÇ'TA HDP'LİLER DARBEDİLDİ, BLOK OY KULLANILDI

11.21 KEMAL KILIÇDAROĞLU OYUNU KULLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda kullandı. Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını ise parti genel merkezinde takip edecek.

11.12 BİNALİ YILDIRIM OY KULLANDI

Başbakan Binali Yıldırım, Karabağlar ilçesindeKİ Bahar Yıldırım İlkokulunda oy verdi. Yıldırım: "Yeni sistemle Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek." dedi.

11.03 YAŞLI VE HASTALAR, SEYYAR SANDIKTA OY KULLANDILAR

Fotoğraf: Fahrettin Gök/AA

Erzurum ve Ağrı'daki yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıklarda oy kullandı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla Erzurum'da oluşturulan "seyyar sandık" ekipleri, önceden başvuruları kabul edilen hastalara yardımcı olmak için sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi önünden hareket etti. Ekipler, yaşlı ve bakıma muhtaç olan hastaların oy kullanması için seyyar sandıkları çeşitli mahallelerdeki hastaların evlerine götürdü.

Sandık başkanı ve üyelerin nezaretinde evlerinde oy kullanan yaşlı ve hastalar, uygulamayı olumlu buldu. Ekipler, oy kullanma işleminin sona ereceği saat 17.00'ye kadar, yaşlı ve hastalara bu hizmeti vermeyi sürdürecek. (AA)

10.55 ADANA’DA BAZI OKULLARDA AKP SEÇİM OTOBÜSLERİ

16 Nisan referandumunda katılımın yüzde 86,14 olarak gerçekleştiği Adana’da sandığa ilgi yoğun oldu. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen sandıklarda kuyruklar oluşmaya başladı.

Havuzlubahçe İlkokulu’nda pusulaların arkasına vurulan YSK mühürlerinin AKP logosuna denk gelecek şekilde mühürlendiği bilgisi geldi. Bazı okullarda AKP’ye ait giydirilmiş seçim otobüsleri görüldü. Bazı okullarda mühürleme işlemi bitmeden oy verme işlemi başlatıldı.

Adana Milletvekili Adayı Tülay Hatimoğulları oyunu Yüreğir Anadolu Ortaokulu’nda kulandı. Hatimoğulları, “OHAL koşullarında yönetenlere, zammı zulmü savaşları reva görenlerin iktidarına son verilecek. Türkiye’ye benbeyaz bir sayfa açıp üzerine barış, kardeşlik, adalet ve özgürlükleri yazacağız” dedi.

CHP Adana Milletvekili Adayı Ayhan Barut, oyunu Çukurova ilçesindeki Meryem Mehmet Kayhan Ortaokulu'nda kullandı. Türkiye'nin tarihi ve çok önemli bir seçim yaptığını anımsatan Barut, "Sandıklara giderek oyunu kullanan, memleketin geleceğine sahip çıkan, 'Artık tamam' diyerek önemli bir duruş gösteren herkesi canı gönülden kutluyorum" dedi.

CHP Adana Milletvekili Adayı Müzeyyen Şevkin de Güzelyalı Mahallesi’ndeki Nigahi Soykan İlkokulu 1089 nolu sandıkta oyunu kullandı. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkiye için hayırlı sonuçlar doğurmasını dileyen Şevkin, tüm vatandaşları en küçük bir olaya meydan verilmemesi için sağduyuya davet etti. Türkiye’de seçimlerin ardından yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden Şevkin, “Dileğim seçim sonuçları ne olursa olsun kazanan demokrasi olsun. İnsan hakları, hak, hukuk ve adalet olsun. Kimse kimseyi ötekileştirmeden, ötelemeden, barış içerisinde, kardeşlik duygularıyla hareket etsin. Türkiye, hepimizin ve hep birlikte gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımak zorundayız” diye konuştu. (Adana/EVRENSEL)

10.54 MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu, Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı. Akşener, "Bu seçimlerin hem hayırlı olmasını hem gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum" dedi.

10.40 AHMET ŞIK: BUGÜN BU MAFYADAN KURTULACAĞIZ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul 2’nci bölge milletvekili adayı gazeteci Ahmet Şık oyunu kullandı. Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan 1197 nolu sandıkta oyunu kullanan Şık’a eşi de eşlik etti.

Fotoğraf: MA

Oyunu kullandıktan sonra kısa bir konuşma yapan Şık, “Gerçekten günümüzün aydın olacağı bir zaman başladı. Her şeyin iyi ve güzel olacağını düşünüyorum. Bugün bu mafyadan kurtulacağız. Fazla bir şey söylemeye gerek yok” diye konuştu.

10.35 MUHARREM İNCE OYUNU KULLANDI

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Yalova'da oyunu kullandı.

İnce, “Elimden tutup çekiyorsun ya” diyerek gazetecilerle şakalaştı. Kısa bir açıklama yapan İnce, “Hayırlı uğurlu olsun vatan için, millet için” dedi. Ankara’ya gideceğini belirten İnce, akşam YSK’nin önünde olacağını söyledi.

10.33: E-DEVLET'İN 'YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA' HİZMETİ KULLANILAMAZ DURUMDA

Ekran görüntüsü E-Devlet'ten alınmıştır

E-Devlet'te sunulan "Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı - Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" hizmeti, yoğunluk nedeniyle kullanılamaz durumda. Oy kullanacağı sandığı doğrulamak için sisteme giriş yapan yurttaşlar, dakikalarca beklemelerine rağmen sonuç alamıyor.

10.31: ‘BABASININ YERİNE OY KULLANDI’

İstanbul Üsküdar Selami Ali Ortaokulunda bir kişinin babasının yerine oy kullandığı iddia edildi. Duruma itiraz eden bir vatandaş görevlilerle kısa süre tartıştı ve “Adamı neden gönderdiniz?” diye sordu. Kolluk kuvveti olmadığını ifade eden görevliler, konuyla ilgili tutanak tutulduğunu söyledi. (İstanbul/EVRNESEL)

10.30: CEM YILMAZ OYUNU KULLANDI

Komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Saat 10.30 sıralarında oyunu kullanmaya gelen Cem Yılmaz, sınıftan ayrılırken bir muhabirin anonsunda "şovmen" dediğini duyan Cem Yılmaz, "Ben şovmen değil, komedyenim" dedi.

Cem Yılmaz oyunu kullandı

10.25: DEMİRTAŞ OYUNU KULLANDI

Biz de oyumuzu, cezaevinde kullandık. Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum. Sonuçların çok güzel olacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/ceinNMfLN8 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 24 Haziran 2018

10.22 SOYLU: SORUNSUZ BAŞLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye bugün demokrasi şenliği yaşıyor ve sabah itibariyle de oy kullanma işlemi tüm Türkiye'de sorunsuz şekilde başladı. 81 vilayetimizde; hem polis hem jandarma bölgemizde” dedi.

10.20 KULP'TA HDP'Lİ GÖREVLİLERE ENGEL

Diyarbakır’da Kulp’a bağlı Koçkar köyünün yolunu kapatan köy korucuları, HDP’li sandık görevlilerinin köye girmelerine engel oldu.

Diyarbakır Kulp'a bağlı Koçkar köyünde HDP'li görevlilere engel

10.17: BELEDİYE AKP AFİŞLERİNİ İNDİRMEDİ

AKP'li Eyüp Belediyesi, yasak olmasına rağmen ilçedeki Erdoğan ve AKP afişlerini indirmedi.

AKP’li Eyüp Belediyesi’nin eli yine kendi partisine ait bilboard ve afişleri kaldırmaya varmamış. #SeçimGünü pic.twitter.com/QDHNNgdCDq — Fatih Polat (@fpolat69) 24 Haziran 2018

10.15: OKULA ASILI AKP BAYRAKLARI İNDİRİLMEDİ

Fotoğraf: Evrensel

Denizli'deki Toki İlk ve Orta Okulu'na asılan AKP bayrakları indirilmedi.

10.00: BAZI SANDIK GÖREVLİLERİ MAVİ KURDELA TAKTI

İstanbul'daki Kartaltepe Ticaret Meslek Lisesi'nde bazı sandık görevlileri yakalarına mavi kurdela taktı. Gelen tepki üzerine kurdelalar çıkarıldı.

09.35 HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ OYUNU KULLANDI

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Adayı Sezai Temelli, oyunu seçim bölgesi olan Van'da Cumhuriyet Lisesi’nde kurulan 1068 nolu sandıkta kullandı.

Fotoğraf: Sezai Temelli'nin resmi Twitter hesabı

Temelli, açıklamasında "Türkiye'nin her yerinde sandıklara sahip çıkıyoruz. Bugün güzel bir gün, umut dolu bir gün. Bu umudu umuyorum ki bugünden yarına taşıyacağız. Şu an sandık güvenliği ile ilgili bize gelen aksi bir durum yok. Türkiye her şeye rağmen demokratik bir seçim gerçekleştirecektir. Van için de 8-0 diyoruz" dedi.

Liderler sandık başında

09.30 SEYYAR SANDIKLARDA OY KULLANILDI

İlk kez bu seçimde görev yapacak seyyar sandık kurulları aracılığıyla hasta ve yatağa bağlı durumdaki seçmenler, Edirne'de oylarını kullandı.

Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

09.00: İNCE: SANDIKLAR SİZE, YSK BİZE EMANET

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabından yayınladığı fotoğrafını, "Sandıklar ve ilçe seçim kurulları size, Yüksek Seçim Kurulu bize emanet. Haydi hepimize kolay gelsin. Geleceğimizi geri alacağız" notuyla paylaştı.

Sandıklar ve ilçe seçim kurulları size, Yüksek Seçim Kurulu bize emanet. Haydi hepimize kolay gelsin. Geleceğimizi geri alacağız. pic.twitter.com/rE5l8hwMJq — Muharrem İNCE (@vekilince) 24 Haziran 2018

İnce, gerçekleştirdiği mitinglerinde halkı sandıklara sahip çıkamaya çağırmış, "Sandık başlarından ayrılmayın. Sonra seçim kurullarının önüne gelin. Ben Pazar sabahı Yalova'da oyumu kullanıp Ankara'da YSK'nın önünde bir sandalyede oturup bekleyeceğim" demişti.

08.48: BAŞAK DEMİRTAŞ OYUNU KULLANDI

Fotoğraf: MA

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, oyunu kullandı. Demirtaş, oy kullanması sonrası “Yıllardır yaşadığımız haksızlığa ve hukuksuzluğa son vermek bugün itibariyle artık bizim elimizde” dedi.

Başak Demirtaş oyunu Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinin Peyas Mahallesi’nde bulunan Kayapınar İlkokulu’nda kayıtlı olduğu 2165 nolu sandıkta kullandı. Demirtaş, oy pusulasını sandığa "hayırlı olsun" diyerek attı.

Başak Demirtaş, çıkışta basın mensuplarına şunları söyledi:

“Bugün erkenden gelip oyumu kullandım çünkü çok heyecanlıyım. Bugün çok güzel bir gün olacak. Buna yürekten inanıyorum. Yıllardır yaşadığımız haksızlığa ve hukuksuzluğa son vermek bugün itibariyle artık bizim elimizde. Bu nedenle tüm halkımız bir an önce gelip, oyunu kullanmalı ki demokrasiye, barışa, kardeşliğe, eşitliğe ve özgürlüğe bir an önce ulaşabilelim. Bir oy çok şeyi değiştirebilir, bunu unutmayalım, o yüzden de bir an önce gelip oyumuzu kullanalım. Unutmayalım ki güzel günler çok yakında."

Oy kullanırken dikkat edilmesi gereken 13 madde

08:30 EMEP GENEL BAŞKANI SELMA GÜRKAN OYUNU KULLANDI

Ankara Etimesgut'ta oyunu kullanan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, "Bugünün demokrasi, hak ve özgürlüklerin kazanıldığı bir ülke için kapı aralayacak bir seçim günü olmasını diliyorum" dedi.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan oyunu kullandı

08.00: İLK OYLAR SANDIKLARDA

Yurttaşlar, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için 08.00'den itibaren sandık başına gitti. İlk oylar sandıklara atıldı.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

07.45 SANDIK YEMİNİ EDİLDİ

Fotoğraf: DHA

Seçimler için görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Oy verme işlemini başmatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabiliyor. Bu seçimlerde seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de görebiliyor.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılıyor.

Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak şekilde kuruluyor.

Sandıkların, kapalı oy verme yerinin ve sandık kurulunun yerleştiği yer merkez olmak üzere yüz metre yarıçaplı alan sandık alanı kabul ediliyor. Sandık alanına sandık kurulu başkan ve üyeleriyle oy vermek üzere gelen seçmenler, siyasi partilerin adayları ve gözlemcileri, bağımsız adaylar ve gözlemcileri dışında hiç kimse giremiyor.

Sandık alanında düzeni sandık kurulu başkanı sağlıyor. Başkan, düzeni bozmaya yeltenenleri uyarıp, uyarıyı dinlemeyenleri sandık alanı dışına çıkarabiliyor.

Sandık alanında alınacak tedbirlerin seçmenlerin sandık başı işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamaması gerekiyor. Sandık kurulu başkanının çağırdığı zabıta kuvvetleri dışında zabıta amir ve memurları ile resmi üniforma giymiş kimseler ve silah taşıyanlar, sandık alanına giremiyor.

Seçimde İstanbul'da 38 bin 480 polis görevli

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atıyor. Oy verme işlemi sırasında gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara öncelik tanınacak.

Yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulaması bu seçimde ilk kez hayata geçirildi. Bu kapsamda, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin ayağına sandık götürülüyor. Yatağa bağımlılık kriteri aranan uygulama kapsamında, 17 bin 258 seçmen bin 303 sandıkta oy kullanıyor.

Adil Seçim Platformu şaibesiz seçim için çalışacak

YASAKLAR

06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılması, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak. Eğlence yerleri, oy verme süresince kapalı ve eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebiliyor. Ayrıca çay bahçeleri de kapalı.

Seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra alkollü içki servisi yapılmayan düğün düzenlenebilecek.

YSK, seçim günü uygulanacak yasakları açıkladı

İTTİFAKLAR

Vatandaşlar, 600 milletvekili için oy kullanıyor. Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılıyor. BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girdi.

Siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AK Parti ve MHP "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise "Millet İttifakı" adı altına oy pusulasında yer alıyor.

ADAYLAR VE LİDERLER OYLARINI NEREDE KULLANACAK?

Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Saffet Çebi İlkokulu’nda oyunu kullanacak. Başbakan Binali Yıldırım’ın oy kullanacağı adres ise İzmir’deki Bahar Yıldırım İlkokulu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce memleketi Yalova’da Saffet Çam İlkokulu'nda oy kullanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullanacak.

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş oyunu iki yıla yakındır tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde kullanacak. HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul’da sandık başına giderken Eş Genel Başkan Sezai Temelli oyunu Van’da kullanacak.

İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, İstanbul’da Beylerbeyi Sabancı İlkokulu’nda oyunu kullanacak.

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ise Ankara’da Çankaya Lisesi’nde sandığa gidecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortokulu’nda sandığa gidecek.

Vatan Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in oy kullanacağı adres de İstanbul’daki Şair Nedim Ortaokulu.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ise oyunu Ankara’da kullanacak. Gürkan’ın oy kullacağı adres, Etimesgut Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak. (HABER MERKEZİ)

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti liderleri nerede oy kullanacak?

