Hayvana ÅŸiddete daha ne kadar mÃ¼samaha gÃ¶sterilecek?

Hayvan HaklarÄ± Ä°zleme Komitesi KoordinatÃ¶rÃ¼ Burak Ã–zgÃ¼ner, AKP iktidarÄ±nÄ±n hayvanlara yÃ¶nelik iÅŸkenceye iliÅŸkin tutumunu Evrensel Pazar'a yazdÄ±.

Burak ÖZGÜNER*

Geçen hafta, bir yavru köpek sosyal medyanÄ±n gündemine oturdu. Dört ayaÄŸÄ± ve kuyruÄŸu kesilerek iÅŸkence gören siyah yavru köpeÄŸin fotoÄŸrafÄ± birçok kiÅŸinin hafÄ±zalarÄ±ndadÄ±r. Yavru köpeÄŸin gördüÄŸü iÅŸkenceden sonra, toplum ya da sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± gibi siyasetçiler de #HayvanaÅžiddetSuçtur etiketi altÄ±nda birleÅŸti, bu yönde görüÅŸ açÄ±kladÄ±. Hayvana ÅŸiddet gerçekten suç ise, hükümet neden adÄ±m atmadÄ±, harekete geçmemek için direndi?

Türkiye, hayvanlarÄ± korumak için bir kanuna sahip: HayvanlarÄ± Koruma Kanunu. Bu kanun, 2004 senesinde, AK Parti’nin ilk iktidar döneminde kabul edildi ve yürürlüÄŸe girdi. 14 senelik kanunun varlÄ±ÄŸÄ±, ne toplu zehirlemeleri, katliamlarÄ± ne de hayvanat bahçesi, deney laboratuvarÄ± gibi hapishane ve iÅŸkencehanelerde hak ihlallerini engelledi. Yürürlükteki kanunun, hayvanlar lehine düzenlenerek deÄŸiÅŸtirilmesi için yÄ±llardÄ±r mücadele veriyoruz ancak hükümet, hayvanlarÄ±n haklarÄ± için sunduÄŸumuz taleplere kulak tÄ±kamayÄ±, hayvanlarÄ±n haklarÄ±nÄ± yok saymaya karar verdi ve harekete geçmedi. Mecliste ve bakanlÄ±klarda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±larda, bu taleplerimizi net bir ÅŸekilde hükümete, bürokratlara iletmiÅŸtik. Yedi senedir verdiÄŸimiz mücadele, bu yasama döneminde de sonuçsuz kaldÄ±. Bu yasama döneminden geriye ise Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ayrÄ± ayrÄ± hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduklarÄ± iki kanun tasarÄ±sÄ± kaldÄ±. Ä°ki tasarÄ± da taleplerimizin yakÄ±ndan uzaÄŸÄ±ndan geçmiyor, hayvanlarÄ±n haklarÄ±nÄ± güvence altÄ±na almaktan çok uzakta ve hatta hayvanlarÄ±n haklarÄ±nÄ± yok sayÄ±yor diyebiliriz.

GördüÄŸü iÅŸkencenin ardÄ±ndan kolsuz, bacaksÄ±z, kuyruksuz kalan siyah yavru köpeÄŸin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ve hükümet yetkilileri, hayvanlara yönelik iÅŸkenceye müsamaha gösterilemeyeceÄŸini, seçimden sonraki ilk icraatlarÄ±nÄ±n, hayvanlara karÅŸÄ± suç iÅŸleyenlerin hapis cezasÄ± ile yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n önündeki yasal engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade ettiler. YaptÄ±klarÄ±, yapacaklarÄ±nÄ±n teminatÄ± olanlar, yani hükûmetin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iki tasarÄ±nÄ±n, hayvan haklarÄ±nÄ± korumak bir yana, nasÄ±l cezasÄ±zlÄ±k ortamÄ±nÄ± devam ettireceÄŸini sizlere anlatmak istiyorum.

2014’ten beri hâlâ gündemde olan ancak bir önceki genel seçimlerle birlikte son bulan 24. yasama döneminde kadük, yani geçersiz kalan tasarÄ±, sokak hayvanlarÄ±nÄ± kentin uzaÄŸÄ±nda, insanlardan izole edilmiÅŸ bir ÅŸekilde, ormanlÄ±k alanlarda tecrit etmeyi öngörüyordu. Biz hayvan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n da en baÅŸta karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± nokta buydu. Neyse ki tasarÄ± geçersiz kaldÄ±, seçimlerin gelmesi ile son bulan 26. yasama döneminde de TBMM Genel Kurulu’na inemedi. Hükümetin “hayvan haklarÄ± devrimi” dediÄŸi, sokak hayvanlarÄ±nÄ±n kent sokaklarÄ±ndan arÄ±ndÄ±rÄ±larak kentin dÄ±ÅŸ çeperlerinde açlÄ±ÄŸa, ölüme, hastalÄ±ÄŸa mahkum edilmesi idi.

Bu dönem konuyla ilgili gündeme gelen baÅŸka bir yasama çalÄ±ÅŸmasÄ± ise Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu kanun tasarÄ±sÄ± taslaÄŸÄ± oldu... “Hayvana ÅŸiddete hapis cezasÄ± geliyor” ÅŸeklinde basÄ±nda yer bulan tasarÄ±, iÅŸkenceye, tecavüze yine idari para cezasÄ± öngörüyordu. TasarÄ±, hayvanlara karÅŸÄ± suç iÅŸleyen faillerin soruÅŸturulmasÄ± için, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± baÅŸvuru yapmasÄ± gerektiÄŸini söylüyordu. Yani biz hayvan haklarÄ± örgütlerinin, vatandaÅŸÄ±n ÅŸikayetleri dikkate alÄ±nmayacaktÄ±. 14 senedir gerek yandaÅŸÄ± koruma-kollama gerekse kadrosuzluk nedeniyle mevzuatla kendisine verilen görev ve sorumluluklarÄ± yerine getirmeyen bakanlÄ±ktan, yüz ölçümü olarak Türkiye gibi koca bir ülkede yaÅŸanan tüm hayvan haklarÄ± ihlalleri için yazÄ±lÄ± baÅŸvuruda bulunmasÄ± isteniyordu. Böyle bir ÅŸart koÅŸmanÄ±n pratikte hiçbir gerçekliÄŸi var mÄ± sizce? TasarÄ±, hayvanlara karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilen fiilleri de kendine göre kategorize etmiÅŸti. BakanlÄ±k, fiiller “suç teÅŸkil etmesi” halinde, savcÄ±lÄ±klara yazÄ±lÄ± baÅŸvuruda bulunacaktÄ±. Ancak tasarÄ±da neyin suç teÅŸkil edip etmediÄŸi ya da neyin suç olup olmadÄ±ÄŸÄ± tanÄ±mlanmamÄ±ÅŸtÄ±. Fiillerin suç olup olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verme konusunda, 14 senedir görevini yapmayan, neredeyse tamamÄ± birer ölüm kampÄ± olan belediye barÄ±naklarÄ± aleyhinde tek bir tutanak düzenlememiÅŸ olan Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkili kÄ±lÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Benim ÅŸahsi görüÅŸüm, Sakarya’daki yavru köpek gibi toplumda infial oluÅŸturacak olan vakalar suç olarak tanÄ±mlanacak, sadece hayvan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n duyduÄŸu, basÄ±nda yer bulmayan vakalar ise idari para cezalarÄ± ile geçiÅŸtirilecekti. Bu giriÅŸim ile de adalete ve hukuka olan inanç tazelenecekti ancak bu bile hayata geçirilemedi.

Bir seçim daha kapÄ±dayken, hükümet tekrar “hapis cezasÄ± geliyor” bültenlerini servis etmeye baÅŸladÄ±. Ne de olsa popülist bir siyaset yürütülüyor Türkiye’de. Yavru bir köpek iÅŸkence görmüÅŸ, hemen bunun ardÄ±ndan hükûmet, iÅŸkenceye karÅŸÄ± bir pozisyonda tavrÄ±nÄ± belli etmiÅŸti, sözde... Hükümetin tutumuna kronolojik olarak hep birlikte bakalÄ±m:

- 2011’de dönemin baÅŸbakanÄ± ErdoÄŸan, Dolmabahçe’de sanatçÄ± ve hayvan haklarÄ± örgütleri ile bir araya gelerek talepleri dinledi.

- 2012 senesinde, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan ve içinde “doÄŸal yaÅŸam parkÄ±” ibaresi geçen tasarÄ±, ülke genelinde düzenlenen ve sadece Taksim’de 30 bine yakÄ±n insanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± protestonun ardÄ±ndan geri çekildi. “DoÄŸal yaÅŸam parkÄ±”, tüm sokak hayvanlarÄ±nÄ±n toplatÄ±larak belli alanlarda ömürlerinin sonuna kadar tecrit edileceÄŸi yerlerdi...

- 2014 senesinde, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca revize edilen aynÄ± tasarÄ±, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunularak TBMM Çevre Komisyonuna havale edildi. TasarÄ±dan haberi olan sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, komisyonca davet edilip edilmediklerine bakmaksÄ±zÄ±n, Meclise akÄ±n etti ve “ölüm yasasÄ±” olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ± tasarÄ±ya muhalefet etti.

- Her komisyon toplantÄ±sÄ±na zorla da olsa giren hayvan haklarÄ± örgütleri, tasarÄ±nÄ±n hayvanlara ölüm getireceÄŸi yönünde görüÅŸ ve önerilerini iletti ve komisyon, alt komisyon kurulmasÄ±na karar verdi. Mecliste grubu bulunan her partinin üye gönderdiÄŸi bu alt komisyon, bazÄ± hayvan barÄ±naklarÄ±nÄ± gezerek incelemelerde bulundu, STK’leri dinlemeye devam etti. HazÄ±rlanan alt komisyon raporu ise komisyonda “itibar” görmedi; alt komisyon raporu sanki hiç yokmuÅŸ gibi davranÄ±ldÄ±.

- Sivil toplumun muhalefeti sayesinde, tasarÄ±daki “doÄŸal yaÅŸam parkÄ±” ibaresi kaldÄ±rÄ±ldÄ± ancak yerine sokak hayvanlarÄ±nÄ± kentin dÄ±ÅŸÄ±na itecek olan bir madde eklendi: Hayvanlar, “okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanÄ± gibi toplumun yoÄŸun olarak kullandÄ±ÄŸÄ± yerler HARÄ°Ç alÄ±ndÄ±klarÄ± ortama bÄ±rakÄ±lÄ±r.” Okulsuz, ibadethanesiz, hastanesiz bir kent düÅŸünebiliyor musunuz? Sokak hayvanlarÄ± için yine Ä±ssÄ±z ormanlar, taÅŸ ocaklarÄ±, daÄŸlar, tepeler, yer olarak gösterildi...

- 24. yasama dönemi seçimlerle sonlandÄ±ktan sonra, bombalama, savaÅŸ ve çatÄ±ÅŸma ile son bulan, o kÄ±sa 25. yasama döneminin ardÄ±ndan baÅŸlayan 26. yasama döneminde tekrar HayvanlarÄ± Koruma Kanunu’nun deÄŸiÅŸtirileceÄŸi, dönemin Ak Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Selçuk ÖzdaÄŸ tarafÄ±ndan duyuruldu. Bunun, Ak Parti’nin sosyal sorumluluk projesi olduÄŸu ifade edildi.

- 24. yasama döneminde TBMM Çevre Komisyonu’nda hayvanlarÄ±n aleyhinde, hayvan tüccarlarÄ±nÄ±n ise lehinde kabul edilen kanun tasarÄ±sÄ±, tekrar gündeme geldi. Ä°çinde, yine, hayvanlar lehine tek bir düzenleme yoktu.

- 2016 ve 2017’de tasarÄ±, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda, bürokrasi düzeyinde gündeme gelse de STK’lerin etkin muhalefeti nedeniyle sadece BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa sunulabildi.

- Ä°ÅŸin içinden çÄ±kamayan Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n haricinde, 2017 yÄ±lÄ±nda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± da hayvana tecavüze 2 bin iÅŸkenceye ise 3 bin TL idari para cezasÄ± öngören tasarÄ±yÄ± hazÄ±rladÄ± ancak bu tasarÄ± da neyse ki sadece Bakanlar Kuruluna sunulabildi.

Bilenler bilir, özellikle son beÅŸ senede, parlamento, toplumun taleplerini, toplumsal ihtiyaçlarÄ±, problemleri çözmek yerine, alakasÄ±z konularÄ± müzakare ediyor. Cinnet toplumuna dönüÅŸtürülen Türkiye’de insanlar, “yan baktÄ±n” diye birbirini öldürürken, kadÄ±n ve nefret cinayetleri tavan yaparken, rant projeleri ile tam bir ekolojik yÄ±kÄ±m yaÅŸanÄ±rken ve hayvanlara yönelik ÅŸiddet ile birlikte toplumsal ÅŸiddet, linç kültürü ve kutuplaÅŸma günbegün artarken Meclis, Yunus Emre VakfÄ±nÄ±n mütevelli heyetinde deÄŸiÅŸikliÄŸi öngören yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸarak kanunlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Ne de olsa ülkemizde Yunus Emre VakfÄ±nÄ±n mütevelli heyetinden daha önemli mevzular yok. Demek ki, can taÅŸÄ±yan, stresi, korkuyu hissedebilen, bizlerden duygusal olarak bir farkÄ± olmayan hayvanlarÄ±n her gün iÅŸkenceye, tecavüze, soykÄ±rÄ±ma tâbi tutulmasÄ± hükümeti ilgilendirmiyor, hükümet yetkilileri bundan bir rahatsÄ±zlÄ±k duymuyor. Onlar rahatsÄ±zlÄ±k duymasa da bu toplumda milyonlarca insan, bu mezalimden, soykÄ±rÄ±mdan, cinnet halinden rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor ve er ya da geç, toplumun bu talepleri, yani hayvanlara da bizlere de ÅŸiddetsiz bir Türkiye ihtiyacÄ± kabul görecek.

HayvanlarÄ±n lehine tek bir düzenleme içermeyen her iki tasarÄ± da sivil toplumun etkin muhalefeti ile yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ oldu. Tüm bu süreçleri düÅŸündüÄŸümüzde, hükümetin hayvana ÅŸiddete müsamaha göstermeyeceÄŸi, hayvanlara karÅŸÄ± suç iÅŸleyen faillerin hapse atÄ±lacaÄŸÄ± yönündeki beyanlarÄ± size ne derece gerçekçi ve samimi geliyor? Bana gerçekçi gelmiyor, bu konudaki niyet okumasÄ±nÄ± siz, okuyuculara bÄ±rakÄ±yorum.

Hayvan haklarÄ±nÄ± yok sayan siyasilere oy yok! BoÅŸ vaatlere karnÄ±mÄ±z tok!

* Hayvan HaklarÄ± Ä°zleme Komitesi Koordinatörü

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 20:12

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