Sapanca'da köpeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen İ.M. tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde patileri ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpek cinayetinde gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yol kenarındaki otları temizlerken, yavru köpeğin ayaklarının ve kuyruğunun kopmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen kepçe operatörü İ.M., tutuklandı.

Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde önceki gün ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden yurttaşlar, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'daki bir kliniğe nakledilmişti. İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamadı.

Köpeğin patileri ve kuyruğunun nasıl ve kim tarafından kesildiğine ilişkin soruşturma sürüyor. Köpeğin ameliyatına giren veteriner doktor, "Düzensiz kesikler yok, bu da insan tarafından yapıldığını gösteriyor" demişti. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde" ifadesini kullandı.

TUTUKLANDI

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yavru köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen iş makinesi operatörü İ.M., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen İ.M., TCK'nın 151. maddesi kapsamında tutuklandı.

SAKARYA VALİSİ: İLK BULGULAR İŞ MAKİNESİNİ GÖSTERİYOR

Konuya dair Anadolu Ajansı'na konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor" dedi. Balkanlıoğlu, Sapanca'da vatandaşların otel ve marketlerden topladıkları yemekleri sahipsiz köpeklere ulaştırdığını söyleyerek "Yüzevler Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alana gittiklerinde acı içinde ayakları kesilmiş yavru köpeğimizi görüyorlar. Tedavisinin yapılması için veterinere, oradan da İstanbul'daki veteriner kliniğine götürüyorlar fakat müdahaleye rağmen yavru köpeğimiz maalesef kurtarılamıyor" ifadelerini kullandı.

ANNE VE YAVRU KÖPEKLER OLAY YERİNDE

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'na köpeğin ölümüyle ilgili araştırma yapılması için talimat verdi. Bugün, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, yavru köpeğin bulunduğu yere geldi, ekipler incelemede bulundu. Anne ve köpek diğer yavruları olay yerinde görüldü. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, köpeğin kopan uzuvlarını aradı.

BELEDİYE BAŞKANI İŞ KAZASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay günü bölgede çalışma yapan Sapanca Belediyesi'ne ait greyder de bölgeye getirilerek tatbikat yapıldı. Greyder bıçağını indirerek yolda ilerlerken, çalıların arasında gölgede duran köpeklerin gürültüye rağmen kaçmadığı görüldü. Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer çalıların arasında köpekleri göstererek, makinenin geçerken köpeğin görülemeyeceğini, bunun bir iş kazası olduğunu, gölgedeki annenin ve yavrularının istifini bozmadan durduğunu söyledi. Aydın Yılmazer köpeğin bacaklarının kesilmesi durumunda annenin doğal olarak tepkisini de göstereceğini belirtti. Aydın Yılmazer, olay günü iş makinesini talep eden Erol Yıldız ile görüştü. Erol Yıldız da olayın kaza olduğunu ifade etti. Ayrıca, köpeği bulan Nuray Ersoy ile de telefon ile görüşüldü.

Yılmazer üzgün olduklarını, ancak bir öldürme vakası olmadığını belirterek, "Emniyetimiz ve jandarmamız hassasiyetle incelemeleri son noktaya getiriyor. Bizzat iş makinesi bölgeye getirdik. Yol düzenlemesi yapılması sırasında gölgelikte yol kenarında bulunan yavrular ve hayvan dikenlik, otluk içerisinde gürültüye alışık olmalarından dolayı yerinden kalkmamışlar, dolayısıyla iş makinesi oradan geçerek, görmediği için de olay gerçekleşmiş. Bu olduğunda dolayı üzgünüz, ama hiçbir şekilde bir katliam, bir öldürme vakası kesinlikle olmadığını belirtebilirim" dedi.

'ARAÇ EZSE SADECE PATİLERİ Mİ KOPARDI?'

Köpeği bulan Nuray Ersoy ise Doğan Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bebek orman yolunda besleme noktalarımdan birinde kardeşleriyle yaşıyordu. Rutin beslemeye gittiğimde yol kenarında otların içinde bu şekilde yatarken buldum. 4 patisi kuyruğu kopmuş hareketsiz yatıyor, annesi de yaralarını yalıyordu. Şok halinde veterinere gittik. Aklımıza ilk gelen bunu bir insanın yaptığı yönünde oldu. Çünkü araç ezse sadece patileri mi kopardı? başka yabani bir hayvan sadece patilerini mi koparırdı? 'Hayır dedik insan yaptı' travma geçirdik. Suç duyurusu için jandarmaya gittik. Jandarma ile birlikte olay yerine gittiğimizde orada oturan bir çift ile karşılaştık, durumu anlattık ve onlardan şu bilgiyi aldık, 'Bugün burada iş makinesi çalıştı' dediler. Hemen bebeği bulduğumuz noktayı jandarmayla inceledik, yol kenarındaki otlar muntazam bir şekilde kesilmiş ve bazı yerlerde de toprak yığınları gördük. Yani kuvvetli ihtimal iş makinesi bebeğin patilerini biçti. Bunu bir insanın yapmaması içimizi biraz rahatlatırken, bebeğin kaderinin bu kadar acı olması hala kalbimizi çok acıtıyor. Sohayko derneğinin himayesinde şu an İstanbul Hayvan Hastanesi'nde."

VETERİNER DOKTOR ÇİFTÇİ: DÜZENSİZ KESİKLER YOK, İNSAN TARAFINDAN YAPILDIĞINI GÖSTERİYOR

Yavru köpeğin ameliyatına giren Veteriner Doktor Bertuğ Çiftçi, ameliyat öncesi Doğan Haber Ajansı'na konuşmuş ve "Hayvanın durumu şu an kritik. İlk önce bizim için önemli olan hayvanın hayatta kalabilmesi. Daha sonra uzuvlarıyla alakalı düşüncelerimizi hayvana uygulayacağız daha rahat bir hayat yaşayabilmesi için çabalayacağız. Hastanemize her gün insanlar tarafından darba uğrayan travmaya uğrayan hayvanlar gelmekte. Rutinde yaşadığımız bir olay maalesef ülkemizde şiddet hat safhada. Ama bu gördüklerimiz arasında en kötüsüydü. Biz de şok olduk ilk anda ama daha sonra elimizden geleni yaptık .Ameliyat için hayvanın röntgenleri çekildi. Hayvanın tam olarak probleminin ne olduğu tespit edildi. Nerelerde nasıl kesiklerin oluştuğu, kemiklerin ne kadar zarar gördüğü tespit edildi. Bizim yapacağımız ameliyat hayvanın ileride protez olabilecek şekilde uzuvlarını koruyacak şekilde bir operasyon gerçekleştirmek amacımız" demişti.

Çiftçi, "Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Burada bizim düşüncemiz kemikleri kırabilecek tarzda balta gibi aletler olabileceği. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

'ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR'

Vali Balkanlıoğlu, "Olayın jandarma bölgesinde olduğunu öğrendik. Tabii orada yol çalışması olduğu için iş makineleri çalışıyor. İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor. İş makinesi operatöründen kaynaklıysa burada kasıt var mı yok mu hepsine bakılıyor. İş makinesi de olsa gereğini yapacağız çünkü orada bir canlı var mı yok mu buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu iş birileri tarafından mı yapıldı, buna da çok yönlü bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Olayı şiddetle kınadığını belirten Sakarya Valisi, "Gerek adli gerek idari ne işlem varsa bu işin sorumluları hakkında her türlü cezayı uygulayacağız. İş makinesi operatörü de olsa gerekli cezayı uygualayacağız" dedi. (Sakarya/AA-DHA)

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AKP’Lİ ÜNAL: BU ZULMÜ YAPAN CEZASIZ KALMAYACAK

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunup, tedaviye alındıktan kısa süre sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, “Bu zulmü yapan cezasız kalmayacaktır” dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ünal, bu olayın bayram günü vicdanları yaraladığını belirtti. Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu vahşet karşısında tepkisiz kalmak mümkün değildir. Hayvana şiddet suçtur ve bu zulmü yapan da cezasız kalmayacaktır. Bu barbarlığa son vermek için bizlere düşen görevi de yerine getireceğiz, yeni hükümetin ilk işlerinden biri Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ivedilikle yasalaştırılması olacaktır.”

HDP: BU MASUM BAKIŞLARI UNUTMAYACAĞIZ

HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu da Sakarya’da ayakları ve kuyruğu kesilen ve kurtarılamayan yavru köpek ile ilgili, “Sakarya'daki masum köpeğin bakışlarını unutamayacağız. İnsanoğlu unutulmayacak bir vahşete imza attı. Hepimiz korumakla mükellef olduğumuz hayvanlara ihanet ettik aslında. Bu köpeği bu hale getiren vahşet iklimine sessiz kaldık, gerekeni yapamadık” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 15:31

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