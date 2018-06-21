Kepçe operatörü: Köpeğe ben zarar vermedim

Sakarya'da köpeğin ölümüne yol açmak iddiasıyla tutuklanan kepçe operatörü İlhan M.’nin ifadesine ulaşıldı: Köpeklere zarar vermedim. Suçsuzum.

Sapanca'da yavru bir köpeğin ayakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunması Türkiye'de infial yarattı. Soruşturmanın ardından bölgede çalışmalarda bulunan bir kepçe operatörü tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, henüz basına vermediği görüntülerin olduğu, burada kepçenin köpeğin bacaklarını kestiğini söyledi ancak hayvan aktivistleri aynı fikirde değil. İddiaya göre bir kepçenin köpeğin ayaklarını bu şekilde kesebilmesi mümkün değil. Tutuklanan operatörün eşi de dün yaptığı açıklamada 'bunu yapan cani kişinin hala dışarıda gezdiğini' söylerken eşinin tutuklanmasının sadece 'Sakarya'nın adını temize çıkarma' olduğunu belirtti.

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Hürriyet'ten İsmail Saymaz tutuklanan operatörün ifadesine ulaştı:

"Çalışma bölgesinde çukurları dolduruyordum. Üç —dört köpek gördüm. Ancak köpeklere zarar vermedim. Silindir kullanan iş arkadaşım ile kamyoncu arkadaş da vardı. Yol kenarındaki çukurları doldurup otları temizliyordum. Suçsuzum”

AVUKAT: HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Avukatı Handan Durdu ise “İş makinesinin olayı bir anda gerçekleştirdiğini düşünsek bile dört ayağı ve kuyruğunun kopması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu olayın başka şahıslar tarafından vahşice kesilmek suretiyle meydana geldiğini düşünmekteyiz” dedi.

VETERİNER: EZİLMEDEN DOLAYI KOPTU

Sapanca Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararında, köpeği muayene eden veteriner Onur Çakmak’ın “Hayvanın arka ayakları ve kuyruğu ezilmeden ötürü kopmuştur” şeklinde mütalaa verdiği belirtildi. Köpeklerin Nuray Ersoy ve Sevil Özyavuz tarafından beslendiği ve bu durumda sahipli oldukları sonucuna varan mahkeme, ‘mala zarar verme’ suçundan tutuklama kararı vererek, İlhan M.’yi cezaevine gönderdi.

'İNFİALİ BASTIRMAK İÇİN TUTUKLANDI'

Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan Hayvanları Koruma Kanunu’na göre bir araçla sahipsiz hayvanı yaralayan veya sahipsiz hayvanı kasten yaralayan kişiye para cezası verilebileceğini belirterek şöyle devam etti: “İki kişinin hayvana yemek vermesi suretiyle sahipli hayvan denilerek adam tutuklanıyor. Ortada tutuklamayı gerektirecek bir suç yoktur. İnfiali bastırmak adına suçlu olduğu netleşmeden ceza vermek, bir insanı linç etmektir. Kanundaki sahipli-sahipsiz ayrımını bugüne kadar kaldırmayan ve vicdani yaptırımlar getirmeyen siyasetçilere karşı infial duyulması gerekiyor.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 08:19

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