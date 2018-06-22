Demirtaş’ın konuşması HDP'nin İzmir mitinginde yayınlanacak

HDP'nin İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı final mitinginde Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaydedilen son TRT konuşması izletilecek.

HDP, 24 Haziran seçimlerine ilişkin final mitingini yarın İzmir’de gerçekleştirecek. Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak mitingte Selahattin Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde kaydedilen son TRT konuşması, canlı olarak yayınlanacak.

Gündoğdu Meydanı’nda saat 13.00’de başlayacak mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile İzmir milletvekili adayları katılacak. Cezaevinde olan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçimden önceki son konuşması da İzmir Mitingi’nden canlı yayınlanacak. (İzmir/EVRENSEL)

Selahattin Demirtaş'ın TRT'deki propaganda konuşması

Selahattin Demirtaş Evrensel'e konuştu: Meclis değil Erdoğan tıkanır

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 17:09

www.evrensel.net