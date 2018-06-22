İHD ve TİHV, seçim sürecinde yaşanan baskı ve saldırıları açıkladı

İHD ve TİHV: 2 aylık seçim sürecinde HDP'de 49, İYİ Parti'de 24, CHP'de 8, AKP'de 3, Saadet Partisi'nde 2'si ağır 5 darp ve yaralanma yaşandı.

İHD ve TİHV yaptıkları ortak açıklamada 2 aylık seçim sürecinde siyasi parti ve adaylarına yönelik saldırı ve ihlalleri paylaştı. Açıklamaya göre baskın ve saldırılarda HDP'de 49, İYİ Parti'de 24, CHP'de 8, AKP'de 3, Saadet Partisi'nde 2'si ağır 5 darp ve yaralanma meydana geldi. Seçim çalışmalarında gözaltına alınan 387 kişiden 361'i ise HDP'li. Sandık güvenliği için çağrıda bulunan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, sandık görevlilerinin sabah saat 6'dan önce sandık başında olması gerektiğini vurguladı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) yaptıkları ortak açıklamada, seçim sürecinde yaşanan ihlallere ve oy güvenliğine dikkat çekti. İHD Genel Merkezinde konuşan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, bu konuda AGİT, AK Parlamenterler Asamblesi gibi resmi olarak uluslararası bağımsız seçim gözlemciliği yapan kuruluşlar ile İHD ve ESHİD gibi ulusal düzeyde bağımsız izleme yapmak isteyen ama izin verilmeyen kuruluşların yayınladıkları raporların eleştirileri haklı çıkarır nitelikte olduğunu söyledi. 16 Nisan referandumundaki mühürsüz oy pusulası ve oy zarflarının geçerli kabul edilmesinin ciddi bir güven sorunu ortaya çıkardığını belirten Türkdoğan, bu nedenle 24 Haziran seçimlerinde bağımsız gözlem yapılmasının daha fazla önem kazandığını dile getirdi.

MEDYADA EŞİTSİZLİK

687 Sayılı OHAL KHK’si ile YSK’nin televizyon ve radyo üzerindeki yetkisinin kaldırıldığını ve böylece televizyonların, radyoların yanlı yayın yapması halinde cezalardan kurtulmasının sağlandığını belirten Türkdoğan, bu KHK ile YSK’nin anayasal yetkisinin elinden alındığını ifade etti. Medyanın da muhalefet parti ve adaylarına daha az yer vererek halkın bilgi alma ve partilerin propaganda yapma haklarına engel olduğunu kaydeden Türkdoğan, zaten OHAL KHK’leri ile 170’in üzerinde basın ve yayın kuruluşu kapatılarak oldukça eşitsiz bir durum yaratıldığını hatırlattı.

OHAL, SEÇİM SALDIRILARINA KAYITSIZ

Fotoğraf: Evrensel

Seçim çalışmalarının resmi olarak başladığı 26 Nisan'dan 20 Haziran'a kadar gerçekleşen baskı ve ihlallere ilişkin derledikleri verileri açıklayan Türkdoğan, “Söz konusu baskı ve ihlaller, mülki amirlerin keyfi engelleme kararları ile güvenlik güçlerinin müdahale ve saldırılarını içerdiği gibi sivil grupların saldırı ve engellemelerini de içermektedir. OHAL koşullarında aşırı güvenlik önlemi altında seçime gidildiği belirtilmesine karşın siyasi partilere ve temsilcilerine yönelik saldırılarda değişen bir şey olmamıştır. Kamu görevlileri, kamu görevlerini yerine getirmemişlerdir” dedi.

SANDIK GÖREVİNE SABAH 6'DAN ÖNCE GİDİN

Türkdoğan, tüm seçmenleri 24 Haziran'da oy kullanmaya ve oylarına sahip çıkmaya davet etti. Siyasi partilerle birlikte oluşturulan seçim platformlarının oldukça kıymetli olduğunu ve bu platformların çalışmalarının güçlendirilmesinin önemli ve gerekli olduğunu vurgulayan Türkdoğan, “24 Haziran günü tüm sandık görevlilerinin ve parti müşahitlerini, sabah saat 06:00 olmadan önce sandık başlarında bulunmaya ve görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Seçmenleri de oylarının sayım ve döküm işlemini izlemeye ve sandık sonuçlarını doğru bir şekilde genel sonuçlara yansıyıp yansımadığını etkili bir şekilde takip etmeye davet ediyoruz” dedi.

HDP SALDIRI VE YASAKLARIN 'MARKAJINDA'

İHD ve TİHV'nın 28 Nisan-21 Haziran tarihleri arasını kapsayan verilerine göre; siyasi partiler arasında büro, araç, miting ve çalışanlarına baskın saldırı, polis baskını, etkinlik iptali ve stant müdahalesinde HDP'ye 93 saldırı meydana geldi. İYİ Parti ve CHP'ye 12, Saadet Partisi'ne 8, AKP'ye ise 2 saldırı olurken, MHP'ye herhangi bir saldırı olmadı.

Baskın ve saldırılarda HDP'de 49, İYİ Parti'de 24, CHP'de 8, AKP'de 3, Saadet Partisi'nde 2'si ağır 5 darp ve yaralanma meydana geldi. İzmir Bağımsız Milletvekili Adayı Deniz Arık Binbay da darp edilirken, Suruç'ta biri AKP'li 3'ü HDP'li olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık iki aylık seçim sürecinde 4 kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi darp ve yaralanmaya maruz kaldı.

Ayrıca HDP'nin 17, CHP'nin 2, İYİ Parti'nin 2 miting ve gösterisi yasaklanırken, 5 genel yasak konuldu. HDP'ye yönelik 361 gözaltı, 13 tuıtuklama, MHP'ye 6 gözaltı, 2 tutuklama; AKP'ye 9 gözaltı, Ankara bağımsız adayı Mahmut Konuk'a 11 gözaltı işlemi yapıldı. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 14:24

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