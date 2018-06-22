Bu kavga para babaları patronlara karşı, işçi sınıfının kavgası

Sendikalaştığı için işten çıkarılan Flormar işçisi Bayram Demirel, 37 gündür devam eden direnişlerini yazdı.

Bayram DEMİREL

Flormar’da sendikalaştığı için işten atılan işçi/Gebze

Saygıdeğer Evrensel gazetesi okurları;

Öncelikle bütün işçi kardeşlerimize selam olsun. Uzaktan yakından destek olan, sesimize ses olan, gücümüze güç katan, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan onurlu yürekli dostlarımıza selam olsun. Ve bize maddi ve manevi destek olan bütün kardeşlerimize çok teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerime.

Flormar direnişimizin 37. gününü geride bıraktık ilk günkü gibi coşkulu ve kararlıyız Flormar Kozmetik yönetimi işçiler arasında diyalogu kesmek için elinden geleni yapıyor, engellemeye çalışıyor, yetmiyor asılsız ihbarlarla polis ve işçileri karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bugün yolu işgal etmek, direniş alanımızı daraltmak için fabrika önüne çektikleri otobüslerden birinin lastiği bomba gibi patladı. Lastiğe aşırı hava vurmuşlar, bir de aşırı sıcak etkisiyle patlama meydana geldi. Bu otobüs yeni geldi. Diğer otobüs bundan daha yeni duruyordu bu otobüs çok eski dökülüyor. Sanki bilerek işçilere zarar vermek için bırakılmış, polisler olmasa lastik patlamasından işçileri sorumlu tutabilirlerdi. Daha da kötüsü patlama etkisiyle jant kapağı fırladı, bize zarar verebilirdi. Çok şükür kimseye vurmadı zarar gelmedi, fakat tehlike her zaman var.

Bütün engellemelere rağmen direniyoruz. 37 gün değil 37 hafta geçse de yine burada olacağız. Biz Flormar’a sendikayı getirmeden burayı bırakmayacağız. Bu artık sadece Flormar Kozmetik işçileri için değil, bütün işçi sınıfı için önemli bir mücadele, bizim zaferimiz herkese örnek olacak inşallah. Burada kazanılan bir zafer diğer fabrikalardaki işçilere de cesaret verecek. Biz bunun farkındayız. Biz burada ya hep beraber var olacağız ya da hem Flormar hem de Yves Rocher markalarını toprağa gömeceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Yıllardır işçilerin kanını emdiler, sermayelerine sermaye kattılar, her yıl yüzde 40-45 büyüdüler. Ama işçiler hep sömürülen oldu. Hiçbir zaman hak ettiğimiz değeri görmedik ama artık yeter... Şimdi konuşma sırası biz işçilerde, ezilenlerde, üretenlerde. Bu kavga ne kadar Flormar ve firma işçilerinin kavgası gibi görünse de gerçek öyle değil. Bu kavga para babaları patronlara karşı, işçi sınıfının kavgası. Bizi parçalamak için sanayideki sendikasız bütün fabrikalar, para babaları Flormar’a maddi destek oluyor. Biz işçilere de önce Petrol-İş Sendikamız, sendikalı çalışan işçi kardeşlerimiz ve onurlu, yürekli dostlarımız yardım ediyor. Çok şükür bizi bu zalimlere muhtaç etmiyorlar, bize de sadece kazanmak için mücadele etmek düşüyor. Ve diyoruz ki... Dinleyin bu şarkıyı, dinleyin bu sesi, bu gelen Flormar’ın onurlu yürekli işçilerinin sesi, bu ses işçi sınıfının sesi, bu ses Petrol-İş Sendikasının sesi. Bu ses, bu nefes kabuğundan taştı bir kere. Ya bir olacağız, ya bir olacağız, başka yolu yok. Zafer direnen onurlu işçilerin olacak.

İşten çıkarılan bir işçi olarak Flormar direnişini selamlıyorum!

www.evrensel.net