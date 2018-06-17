Sakarya'da 5 yavru köpek ölü bulundu

Sakarya'da 5 yavru köpek, ölü bulunurken 2 köpekte veterinere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sakarya Üniversitesi kampüsünde beslenen 5 yavru köpek, ölü bulunurken, 2 köpek ise veteriner kliniğine götürüldü. Karapürçek ilçesinde ise ayağında yara oluşan ve yurttaşların asit döküldüğünü iddia ettiği köpek, tedaviye alındı.

Sakarya Üniversitesi kampüsünde köpekleri besleyen Sibel Arın Sezer, sabah hayvanlara bakmaya gittiğinde 5 yavru köpeğin öldüğünü gördü. Sezer, 2 yavru köpeği ise veteriner kliniğine götürdü. Köpeklerin ölü bulunca gözyaşlarını tutamadığını belirten Sezer, hayvanların zehirlendiğini iddia etti. Sezer, "Bugün bayramın 3'üncü günü ve baktığım yavrularıma hiç acımadan kıymışlar. 5 ölü, 2'si klinikte yaşam mücadelesi veriyor. Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Daha 8 yavrum eksik. Ne ölülerini bulabildim ne dirilerini. Kim bilir nerede can çekişerek öldüler? Kim yaptıysa Allahım bin türlü senin belanı versin. Rabbim seni taş etsin. Utanıyorum artık insan olmaktan" dedi.

Öte yandan Karapürçek'te ayağında yara oluşan sokak köpeği ise yurttaşlar tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Köpeğin ayağına asit döküldüğünü iddia edildi. Hayvanın kliniğe getirildiği görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

ADANA'DA DA KAFASI KESİLMİŞ KEDİ BULUNDU

Fotoğraf: DHA

Adana'da ormanlık alanda başı kesilerek öldürülen kedi yavrusu bulundu.Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı içindeki ormanlık alanda bir poşette başı kesilmiş siyah kediyi fark eden vatandaşlar görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

#HayvanaSiddetSuctur: Hayvan haklarında yasa düzenlenmesi çağrısı

Siyah yavru kedinin öldürüldükten sonra poşete konularak ormanlık alana atılmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sapanca'da köpeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen İ.M. tutuklandı

SOSYAL MEDYA TEK SES

Sosyal medyada Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda ayakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpek sonrası '#HayvanaSiddetSuctur' konulu etiket gündem oldu. Etiket altında bir araya gelen sosyal medya kullanıcıları, hayvanlara karşı işlenen suçların kapsamının genişletilmesi ve hayvanları mal olarak gören yasaların yeniden düzenlenmesi için çağrıda bulundu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 15:34

www.evrensel.net