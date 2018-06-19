'Suruç'ta görüntülere rağmen taraflardan birine dokunulmadı'

Suruç'ta 3 yakınını kaybeden Osman Ali Şenyaşar, kamera kayıtlarına rağmen karşı taraftan yakalanan kimse olmadığını söyledi.

Urfa’da Suruç’ta AKP’liler ile esnaf arasında yaşanan ölümlü kavgaya tepkiler sürüyor. Hastanede AKP’lilerin yakınları tarafından saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybeden Esvet Şenyaşar’ın kardeşi Osman Ali Şenyaşar, olayla ilgili pek çok kamera kaydı olmasına rağmen karşı taraftan yakalanan kimsenin olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz cuma günü Urfa Suruç’ta AKP’lilerle esnaf arasından yaşanan silahlı kavgada iki taraftan 4 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Fadıl Şenyaşar tutuklanırken, gözaltına alınan Mehmet Şenyaşar ise serbest bırakıldı. Olay hastaneye de taşmıştı. Hastanede AKP'lilerin yakınları tarafından saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybeden Esvet Şenyaşar’ın kardeşi Osman Ali Şenyaşar olayla ilgili Evrensel’e konuştu.

‘AĞABEYİMİN 25 YILDIR MALİYEDE KAYDI VAR’

Osman Ali Şenyaşar. Fotoğraf: Evrensel

Esnaf olan yakınlarının PKK’li gibi yansıtılmasına tepki gösteren Şenyaşar, “25 yıllık esnafı PKK’li diye yansıtmışlar. Bu konuda kirli bilgi ile Başbakanı da Cumhurbaşkanını da yanıltarak kendilerini haklı çıkarmaya çalışmışlar. Ağabeyimin 25 yıldır maliyede kaydı var. Nasıl PKK’li olabilir” diye sordu.

3 yakınını kaybettiğini ancak bununla ilgili tek bir kişinin bile yakalanmadığını söyleyen Şenyaşar, “Ortada 3 ölü ve birçok kamera kaydı var ancak karşı taraftan yakalanan kimse yok. Bu kadar kanıta rağmen onlardan kimsenin sorgulanmamasına akıl erdirebilmek zor” dedi.

OTOPSİ RAPORU VERİLMEDİ

Antep’te otopsi için morga gittiklerinde savcı ve doktorların hazırda beklediğini söyleyen Şenyaşar, “Otopsi yapıldıktan sonra raporu istedik ama bize vermediler. Avukatlar devreye girerek 'Aile fertleri otopsi sonucunu talep ediyor, vermek zorundasınız. Niye saklıyorsunuz' diye itirazda bulundu ama savcı raporu vermemekte ısrar etti” dedi.

‘SOYLU’YA GİZLİLİK KARARI YOK MU?’

Evrensel’in, soruşturmanın hangi aşamada olduğunu öğrenmek için görüştüğü Suruç’taki olayı gönüllü olarak takip eden avukatlar, soruşturmaya getirilen “gizlilik kararı” nedeniyle davayla ilgili pek fazla ayrıntıya sahip olamadıklarını aktardı. Dosya hakkında kendilerine bilgi verilmediğini söyleyen avukatlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Görüntüleri izledim” sözünü hatırlatarak, “Gizlilik kararı, bakan olunca geçersiz mi oluyor?” diye sitem etti. (Urfa/EVRENSEL)

MEHMET ŞENYAŞAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olayda ağabeyleri Celal ve Adil Şenyaşar ile babası Hacı Esvet Şenyaşar’ı kaybeden Mehmet Şenyaşar, sağ salim gittiği hastanede yaşadıklarını Mezopotamya Ajansından Muhamed Abdulkadir Esen’e anlattı.

Yaralı ağabeyi Fadıl Şenyaşar taburcu edilerek tutuklanırken, bir diğer abisi Ferit Şenyaşar ise hâlâ yoğun bakımda. Kendisi de yaralanan ve hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Mehmet Şenyaşar, saldırının gözünün önünden gitmediğini ve aklından hiç çıkmadığını belirtti. Şenyaşar, sadece kendi dükkanlarının kamera kayıtlarının incelenmesiyle bile ağabeylerinin kimler tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkacağını söyledi.

‘BUNLARI ÖLDÜRÜN, BUNLAR VATAN HAİNİ’

Mehmet Şenyaşar. Fotoğraf: MA

Ambulansın hastaneye gitmesiyle hastane bahçesinde silahlarla bekleyen milletvekili akrabalarının yaralı ağabeylerine tekrar saldırdığını aktaran Şenyaşar, kendisinin de hastaneye girer girmez saldırıya uğradığını ifade etti. Şenyaşar, “Hastaneye geldiğimde vekilin bir akrabası ‘Bunları öldürün. Bunlar vatan hainidir’ diye bağırıyordu. Sonra beni kollarımdan tutarak bir odaya kapattılar. Yere atıp kafama ayaklarıyla bastılar. Çok sert vuruyorlardı. Çok kötü darbettiler. Sonra bayılmışım. Gözümü açtığımda bir sedyenin üzerinde yatıyordum. Sedyenin üzerindeyken bıçaklandığımı hissettim. Yanımdaki sedyede de Ferit abim kanlar içerisinde yatıyordu” dedi.

‘POLİSLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİLER’

Hastane çalışanlarının korkudan hiçbir şey yapamadıklarını söyleyen Şenyaşar, kendisini ve abisini güvenli bir odaya almaya çalıştıklarını söyledi. Ferit abisiyle beraber kaldığı odaya vekilin akrabalarının girmeye çalıştıklarını ifade eden Şenyaşar, “Polisler de içerideydi. Polisler de onlar vekilin yakını olduğu için korkuyorlardı. Bir şey söylemeye cesaret edemiyorlardı. Sonra vekilin bir akrabası kapıyı açarak içeriye girdi. Elindeki silahla bana bir tane sıktı. Ben ölü taklidi yaptım. Sonra yaralı Ferit abime de yumruklarla saldırdılar. Gözleri hiçbir şeyi görmüyordu” diye konuştu.

Kendisini Antep'e götürecek olan ambulansın tekerliğin patlatıldığını söyleyen Şenyaşar, yanlarına bir polis verilerek, ambulansın patlak tekerlik ile hareket ettiğini belirtti. Şenyaşar, emniyetin yakınlarında ambulansın değiştirilerek kendisinin korumasız bir şekilde Antep'e götürüldüğünü dile getirdi.

‘BİZ KENDİ HALİNDE İNSANLARIZ’

Şenyaşar, adliyede savcıya da tanıklığını bir bir anlattığını ifade ederken sözlerini şöyle noktaladı: “Bizim zerre kadar suçumuz yoktur. Biz kendi halinde insanlarız. 25 yıllık esnafız. Bu yaşananların hiçbirini hak etmedik.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 18:07

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