Demirtaş bestesini ankesörlü telefonda seslendirdi: Korkma, bağır

HDP'nin cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş bestesini telefonda seslendirdi: Korkma, bağır.

HDP Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş cezaevi ankesörlü telefonuyla kendi sesinden, sözü ve bestesiyle yeni bir şarkı yayımlandı: Korkma, bağır. Olmadı Hızır'ı çağır, Hızır senin kalbindedir...”

Seçim kampanyasını tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden yürüten HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, seçime 11 gün kala kendi sesinden yeni bir şarkı yayınlandı. HDP Genel Merkez’in Twitter hesabından paylaşılan şarkının sözleri ve bestesi de Demirtaş’a ait. Demirtaş’ın seslendirdiği şarkının sözlerinde “Korkma, bağır. Olmadı Hızır'ı çağır, Hızır senin kalbindedir...” deniyor.







Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 14:28

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