Munzur'a HES'i Başbakan değil yargı durdurdu

Dersim mitinginde 'Munzur'da barajları durdurduk' diyen Binali Yıldırım'a Tunceli Barosu Başkanı'ndan itiraz geldi: Sözler gerçeği yansıtmıyor.

Özer AKDEMİR

Geçtiğimiz günlerde Dersim'de seçim mitingi yapan Başbakan Binali Yıldırım'ın Munzur çayı ile ilgili sözlerine Tunceli Barosu Başkanı Av. Barış Yıldırım'dan itiraz geldi. Başbakan Yıldırım'ın "Munzur üzerindeki barajları durdurduk" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Baro Başkanı Av. Yıldırım, "Munzur'a yapılmak istenen HES'leri Başbakan değil bizim açtığımız davalar sonucu yargı durdurdu" dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM "MUNZUR'DA HES'LERİ DURDURDUM"

Fotoğraf: Kemal Özer Barış Yıldırım

Geçtiğimiz hafta Dersim'de seçim mitingi yapan Başbakan Binali Yıldırım Dersim'de dair partisinin vaatlerini sıralarken Munzur Çayı üzerinde yapılmak istenen HES'lere de değinmişti. Munzur Çayının, Dersim için hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları söylemişti; "Bir doğa harikası, dünyada böyle bir yer yok. 8 kilometrelik, bütün güzergah boyunca berrak, pırıl pırıl sular akıyor. Rafting yapmaya, dinlenmeye, turizme müsait. Buraya hidroelektrik santrali (HES) yapılacaktı. Geçen sene geldiğimde söz verdim, bunu durdurdum. Yapılmıyor. Bundan sonra da buranın doğal güzelliğinin bozulmaması için bu projeyi hayata geçirmeyeceğiz. Size buradan bunu da ilan ediyorum."

AÇTIĞIMIZ DAVALAR SONUCU

Başbakan Binali Yıldırım'ın Munzur Çayı ime ilgili bu sözlerine Tunceli Baro Başkanı Av. Barış Yıldırım'dan itiraz geldi. Munzur Vadisinde yapılmak istenen HES'ler ve maden ocaklarına karşı açtığı çevre davaları ile tanınan Yıldırım, Munzur üzerindeki Barajları Başbakan Yıldırım'ın değil, kendilerinin açtığı davalar sonrası yargının durdurduğunu ifade etti.

UZUN BİR HUKUK SÜRECİ

1971 yılında Milli Park olarak ilan edilen Munzur Vadisi'nde yapımı kararlaştırılan toplam 4 Baraj ve 5 HES projesinin bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, bu baraj projelerinden en büyüğü durumunda bulunan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile HES II Projesi'ne karşı Tunceli Barosu olarak açtıkları davada Danıştay 13. Dairesi'nin 2010 yılında yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlattı. Danıştayın bu kararından sonra, hükümetin Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yapımı planlanan ve tamamlanan baraj ve HES projelerine "Üstün kamu yararı" gerekçesiyle izin verdiğini belirten Yıldırım, bakanlığın bu kararına karşı 2011 yılında tekrar dava açtıklarını ifade etti. Bu davada da Danıştay 10. Dairesi'nin baraj ve HES izinlerini iptal ettiğine dikkat çeken Yıldırım, bu karara karşın 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I - Konaktepe HES II Projesi için Acele Kamulaştırma Kararı alındığını, kendilerinin de bu kararın yürütmesinin durdurulması için bir kez daha dava açtıklarını belirtti. Yıldırım, "Danıştay 6. Dairesi açtığımız davalar kapsamında Yürütmenin Durdurulması kararı vermişti. Karar gerekçesinde Acele Kamulaştırma Kararının hukuka aykırı olduğu açıkça belirtilmekteydi. Karar itiraz yolu kapalı olarak verilmişti. Munzur Vadisi Milli Parkı kültürel ve doğal mirastır. Anılan mirasın korunması Anayasal zorunluluk taşımaktadır" dedi.

MUNZUR DÜNYA KÜLTÜR MİRASI OLMALI

İdarenin her zaman için kendi projesinden vazgeçebileceğini, bunun birçok örnekleri olduğunu ifade eden Av. Yıldırım, "Ancak Başbakan Yıldırım'ın Dersim'deki mitinginde yaptığı konuşmada dile getirdiği "Munzur Çayı üzerindeki HES'lere ben engel oldum" sözleri doğru değil. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme hükümlerine göre Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alması gereken Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapımı planlanan HES ve barajları durduran, bizim hukuk mücadelemiz sonrası yargı olmuştur. Munzur Vadisi Milli Parkı 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tespit ve tescil edilmesi gereken bir alandır. Munzur Milli Parkı florasında hali hazırda 1.600 adet bitki türü saptanmış olup bunlardan %18'inin Munzur'a endemik türlerdendir. Munzur Milli Parkı faunasında Munzur Alası, Anadolu Parsı dahil saptanmış çeşitli endemik canlı türleri de bulunmaktadır" dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 13:24

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