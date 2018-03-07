Turhal Şeker Fabrikası önünde özelleştirme karşıtı koalisyon

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Turhal Şeker Fabrikası önünden seslendi; “AKP ile MHP koltuk ittifakı kurdu. Halk ise ekmek için, vatan için ittifak kurdu” dedi.

CHP milletvekillerinin şeker fabrikaları önünde yaptıkları açıklamaların sonuncusu Tokat Turhal’da yapıldı. Saadet Partisi, İyi Parti, BBP, ÖDP, DP, Esnaf Odaları, Pankobirlik, Ziraat Odalarının katılımıyla düzenlenen açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba konuştu. Turhal’da şeker fabrikasının kapısına kilit vurulmasının sadece işçiyi, üreticiyi değil, esnafı da etkileyeceğini belirten Ağbaba, “Aşını ekmeğini düşünüyorsan, çoluk çocuğunun geleceğini düşünüyorsan özelleştirmeye sen de karşı çıkmalısın” çağrısı yaptı. AKP ile MHP’nin kurduğu ittifakı koltuk ittifakı olarak nitelendiren Ağbaba, açıklamaya katılan partileri sayarak “Genel başkanları ne derse desin burada MHP’liler, AKP’liler var. Bu ittifak ekmek ittifakıdır. Bu ittifakın içinde değilsen kusura bakma yerli de milli de değilsin” dedi.

'ŞEKER VATANDIR VATAN SATILMAZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Turhal’da şeker fabrikasının kapısına kilit vurulmasının sadece işçiyi, üreticiyi değil, esnafı da etkileyeceğini belirterek esnafa seslenerek “Aşını, ekmeğini düşünüyorsan, çoluk çocuğunun geleceğini düşünüyorsan özelleştirmeye sen de karşı çıkmalısın” dedi.

“Tek sloganımız var, Şeker vatandır, vatan satılmaz” diyerek sözlerini sürdüren Ağbaba, “Bu fabrika kapanırsa esnaf kepenk indirir. Taksici kontak açamaz. Tüm Turhal, namusu gibi, şerefi gibi bu fabrikalara sahip çıkmalıdır. Bir taraftan şeker fabrikaları kapanırken diğer taraftan kendi koltukları için ittifak kurmuşlar. AKP ile MHP’nin kurduğu ittifakın adı koltuk ittifakıdır. Halk da şeker fabrikaları için ittifak kurdu. Bu meydanda CHP, Saadet Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, ÖDP ittifak kurmuş durumda. Genel Başkanları ne derse desin MHP’liler, AKP’liler var. Bu ittifak ekmek ittifakıdır. Çorum’un, Turhal’ın, Kırşehir’in ekmek ittifakıdır. Bu ittifak vatan ittifakıdır. Gel, milliysen şeker fabrikaları için sen de ittifak kur, kimin milli olup olmadığını gör. Bu ittifakın içinde değilsen kusura bakma yerli de milli de değilsin” ifadelerini kullandı.

'TEKEL SATILDI SİGARA İTHAL, SEKA SATILDI KAĞIT İTHAL'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP milletvekilleri Turhal Şeker Fabrikası önündeydi (Fotoğraf:DHA)

Şeker Fabrikalarının satışını şeker işçilerinin, pancar üreticilerinin ve halkın istemediğini belirten Veli Ağbaba, “Cumhurbaşkanı'yla ABD Dışişleri Bakanı gizli görüşme yaptılar. İddiayla söylüyorum, o görüşmede ne PYD, ne Afrin konuşuldu. Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi konuşuldu. Diğer özelleştirmelerde ne olduysa, Turhal'daki şeker fabrikasında da o olacak. Et ve Balık Kurumu satıldı, et ithal. Tekel satıldı, sigara ithal. SEKA satıldı, kağıt ithal. Şimdi de şeker fabrikalarını satıp şekeri de ithal etmek istiyorlar” dedi.

'ŞEKER FABRİKALARI TÜRKİYE’NİN AYDINLANMASINA ÖNCÜLÜK ETTİ'

Ağbaba, “Turhal Şeker Fabrikası 1935'te açıldı. Şeker Fabrikaları Türkiye’nin aydınlanmasına öncülük etti. Şeker okullarından dünya şampiyonu güreşçiler çıktı. Biz bu mücadelede her zaman sizin yanınızda olacağız. Eğer ekmeğinize sahip çıkarsanız kimse burayı kapatamaz. Şeker fabrikaları Anadolu’dur. Şeker fabrikaları okula giden çocuğun kalem parasıdır, yaşlı amcanın ilaç parasıdır. Bu fabrikalar milletin malı, çocukların bize emanetidir. Emanete hıyanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

'SOL ELİNİZLE SAĞ ELİNİZE VURUP, ‘ELİM KIRILSAYDI DA OY VERMESEYDİM’ DEYİN'

Ağbaba, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Bazı şeker fabrikalarının bulunduğu illerde bakan var diye özelleştirilmesi ve satışı ertelendi. Tokat AKP’ye oy veriyor. Kusura bakmayın ama suçun büyüğü sizde. Bazen sol elinizle sağ elinize vurun, 'Elim kırılsaydı da bu partilere oy vermeseydim' deyin. Tokat maalesef sahipsiz. Sigara fabrikası satıldı, şimdi şeker fabrikanızı satmak istiyorlar. Sadece CHP Tokat’a sahip çıkıyor. Tecavüz yasası Meclis'e geldiğinde CHP muhalefet etti, toplumun tamamı tepki gösterdi, yasa geri çekildi. Motorlu taşıtlar vergisi halk ayağa kalktığı için geri çekildi. Şeker fabrikaları için biz yanınızdayız. Bu karardan halkın tepkisiyle geri adım atacaklar. Bunu siyasi mesele olarak görmüyoruz. Gidin esnafa, ekmek aldığınız fırına, kalem aldığınız kırtasiyeciye söyleyin. 'Burası kapanırsa sen de ekmek yiyemezsin' deyin. İşgalse işgal, gelip bu fabrikalarda sizlerle mücadele etmek bizim namus borcumuz. CHP olarak sizinle beraber olacağız. Bu vatan meselesi, namus meselesi, şeref meselesi. (HABER MERKEZİ)

ZMO: TARIMSAL ÜRETİME DİNAMİT KOYULUYOR

ZMO Adana Şubesi özelleştirme kapsamına alınan 14 şeker fabrikası ile yıllardır uygulanan kotalar sonucu azaltılan “yerli ve milli” şeker üretimine son darbenin vurulmak istendiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan ZMO Adana Şube Başkanı Semih Karademir, şeker fabrikalarının satılması durumunda fabrikaların kapanacağını, arazilerinin yağmalanacağını, çiftçi ve işçilerin mağdur olacağını ifade etti. İktidarın bu yanlış karardan bir an önce dönmesi gerektiğini ifade eden Karademir, “Bu karar ülkemizin tarımsal üretiminin altına dinamit koymak, halkımızın sağlığı ile oynamak anlamına gelmektedir” dedi.

14 şeker fabrikasının özelleştirilmesinden sonra 1 milyon 250 bin dekarlık bir alanda pancar üretimi yapılamayacağını belirten Karademir, “Bunun sonunda 1 milyon ton şeker pancar menşeli şeker yerini nişasta bazlı tatlandırıcıya bırakacak. Beraberinde bitki beslemede kullanılan 325 bin ton melas üretilemeyecek. Topraklarımız daha çok kimyasallara maruz kalacak. Hayvancılığı yakından ilgilendiren 2 milyon 750 bin ton yaş küspe üretilemeyecek” dedi.

Pancar bazlı şeker üretiminin bitirilmek istendiğine vurgu yapan Karademir, nişasta ve mısır bazlı üretimin önünün açılmak istendiğini belirtti. Özelleştirme ile halkın ithal ve sağlıksız şekere mahkum edileceğini dile getiren Karademir, “Pek çok kentimizin ekonomisi olumsuz etkilenecek, fabrikaların bulunduğu bölgelerden göçler artacaktır” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mart 2018 18:57

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