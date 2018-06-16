2018 Dünya Kupası'nda günün programı(16 Haziran Cumartesi)

2018 Dünya Kupası'nda bugün 4 maç var. Arjantin, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden İzlanda'ya karşı sahaya çıkıyor.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na bugün 4 maçla devam ediliyor. C grubunda Fransa-Avustralya, Peru-Danimarka, D grubunda Arjantin-İzlanda, Hırvatistan-Nijerya müsabakaları yapılacak.

FRANSA-AVUSTRALYA

Günün ilk maçı saat 13.00'te Fransa ile Avustralya arasında. Rusya'ya favorilerden biri olarak gelen Fransa ile Avustralya'nın maçı Kazan kentindeki Kazan Arena stadında oynanacak. Mücadelede Uruguay Futbol Federasyonundan Andres Cunha düdük çalacak. İki ülke arasında bugüne kadar oynanan 2 maçı da Fransa kazandı.

PERU-DANİMARKA

C grubunun ikinci maçı Güney Amerika ekibi Peru ile Avrupa temsilcisi Danimarka arasında yapılacak. Saransk şehrindeki Mordovia Arena'daki mücadele 19.00'da başlayacak. Maçın hakemi Gambiyalı Bakary Gassama. Peru ile Danimarka tarihte ilk kez karşılaşacak. Peru, 1982'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

ARJANTİN-İZLANDA

D grubunun ilk müsabakası saat 16.00'da 2 kez Dünya Şampiyonu Arjantin ile son Avrupa Kupası'nın başarılı takımlarından İzlanda arasında oynanacak. İki takımı tarihinde ilk kez karşı karşıya getiren mücadele Otkrytie Arena'da yapılacak. Maçın hakemi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak. İzlanda bu maçla tarihindeki ilk Dünya Kupası serüvenine başlayacak. 334 bin nüfuslu İzlanda, Dünya Kupası'nda mücadele eden en küçük ülke olacak.

HIRVATİSTAN-NİJERYA

Günün son maçında D grubunda yer alan Hırvatistan'la Nijerya, saat 22.00'de kozlarını paylaşacak. Kaliningrad Stadyumu'ndaki maçı Brezilyalı Sandro Ricci yönetecek. Hırvatistan'la Nijerya tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Hırvatistan, Dünya Kupası'ndaki son 7 maçında tek galibiyet alabildi. Bu galibiyet, 2014 Brezilya'da Afrika temsilcisi Kamerun'a karşı 4-0'lık skorla geldi. 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Nijerya ise son 12 maçında 1 galibiyet aldı. Bu galibiyet, 2014 Brezilya'da Bosna Hersek'e karşı 1-0'lık sonuçla alındı. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 00:28

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