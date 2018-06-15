2018 Dünya Kupası'nın 2. gününde neler yaşandı?

2018 Dünya Kupası'nın ikinci gününe 3 maçla devam edildi. Kuzey Afrika ekipleri son dakikada yıkılırken İspanya-Portekiz maçında gol yağmuru vardı.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynandı.. A grubunda Uruguay, Mısır'ı 1-0 mağlup ederken B grubunda İran, Fas'ı tek golle geçti. Günün maçında ise İspanya ile Portekiz 3-3 berabere kaldı.

URUGUAY, MISIR'I 1-0 YENDİ

A grubunda ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan'ı 5-0 yenmesiyle başlayan kupada günün ilk maçı saat 15.00'te Mısır'la Uruguay arasında oynandı. Muhammed Salah'ın sakatlığı sebebiyle yedek kulübesinde oturduğu maçta Uruguay sahadan 90'da Jose Gimenez'in kafa golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Uruguay, Mısır'ı 1-0 mağlup etti

İRAN, 20 YIL SONRA KAZANDI

B grubunun açılış maçı saat 18.00'de Fas'la İran arasında yapıldı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele Saint Petersburg'daki Krestovski Stadı'nda oynandı. İran, 90+5. dakikada Aziz Bouhhaddouz'un kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. İran böylece Dünya Kupası'nda 20 yıl aradan sonra 3 puan elde etti. İran'ın son galibiyeti ABD'ye karşı gelmişti.

Dünya Kupası B grubu ilk maçında İran, Fas'ı 1-0 mağlup etti

İSPANYA İLE PORTEKİZ MAÇINDA 6 GOL

Günün son maçı ise 21.00'de 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile 2016 Avrupa Kupası şampiyonu Portekiz arasında oynandı. Büyük bir heyecana ve birbirinden güzel gollere sahne olan maçta İspanya ile Portekiz 3-3 berabere kaldı. Soçi'deki Fisht Olimpik Stadı'ndaki mücadelede 33 yaşındaki Cristiano Ronaldo attığı 3 golle, Dünya Kupası tarihinin hat trick yapan en yaşlı oyuncusu oldu. İspanya'da Diego Costa 2 gol atarken Sergio Busquets de 2 asist yaptı. İspanya'nın diğer golü sağ bek Nacho'dan geldi.

2018 Dünya Kupası'nda İspanya ile Portekiz 3-3 berabere kaldı

2018 Dünya Kupası'nın ilk maçında Rusya, S. Arabistan'ı 5-0 yendi

YARIN 4 MAÇ OYNANACAK

Rusya'nın ev sahipliğinde dün başlayan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarın C ve D gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek.

Günün ilk maçı, C Grubu'nda Fransa ile Avustralya arasında oynanacak. Kazan şehrindeki Kazan Arena'da oynanacak mücadele, saat 13.00'te başlayacak. Bu karşılaşma, turnuvanın en erken başlayan maçı olması açısından da dikkati çekiyor.

Yarının ikinci maçında, D Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede turnuvanın favorilerinden Arjantin sahaya çıkacak. Başkent Moskova'daki Spartak Stadı'na oynanacak mücadelede Arjantin ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati ise 16.00.

Dünya Kupası'na 36 yıl aradan sonra yeniden katılmayı başaran Peru ise C Grubu maçında Danimarka ile karşılaşacak. Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Günün son maçında ise Hırvatistan, Afrika temsilcisi Nijerya ile karşı karşıya gelecek. Kaliningrad Stadı'ndaki karşılaşma için ilk düdük saat 22.00'de çalacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 23:39

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