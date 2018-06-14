2018 Dünya Kupası'nın ilk maçında Rusya, S. Arabistan'ı 5-0 yendi

Rusya, evinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın ilk maçında Suudi Arabistan'ı 5 golle geçti.

2018 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etti.

Moskova'daki Lujniki Stadı'nda 80 bini aşkın seyircinin önünde oynanan maçta Rusya'nın gollerini 12. dakikada Yurgi Gazinski, 43 ve 90. dakikalarda Denis Çerişev, 71. dakikada Artem Juba ve 90+'da Aleksandr Golovin attı.

Maçın yıldızı 21 yaşındaki Golovin, 1 golün yanı sıra 2 asist yaptı.

Rusya bu sonuçla tarihte Dünya Kupası açılış maçını en farklı skorla kazanan ikinci takım oldu. 1934'te İtalya, ABD'yi 7-1 yenmişti.

A Grubu'ndaki diğer maçta yarın 15.00'te Mısır'la Uruguay karşı karşıya gelecek.

Yarının diğer maçlarında 18.00'de Fas'la İran, 21.00'de Portekiz'le İspanya mücadele edecek. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 20:16

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