HDP reklam panosuna saldırı: Camlar kırıldı, afiş kapatıldı

Eskişehir'de belediyeye ait bir reklam panosunda bulunan HDP seçim reklamına saldırı düzenlendi.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde HDP reklam panosuna saldırı düzenlendi. ESPARK bölgesindeki belediyeye ait bir reklam panosunda HDP seçim afişi bulunuyordu. Saldırıda panonun camları kırılarak afiş parçalandı. Aynı bölgede diğer partilerin afişlerinin bulunduğu panolara dokunulmadı. HDP yetkilileri saldırgan veya saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis mobese kayıtlarından saldırgan veya saldırganları teşhis etmeye çalışıyor.

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YILMAYACAĞIZ, SUSMAYACAĞIZ!

Olay üzerine HDP yetkilileri şöyle konuştu: HDP malum birileri tarafından hedef gösteriliyor. Sahada seçim çalışması yapmamız engellenmeye çalışılıyor. Her daim provokasyon tehdidi altındayız. Sahada genellikle küfürlü bazen de fiziki saldırılarla karşılaşıyoruz. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Yılmayacağız, susmayacağız. Türkiye halkları yeterince duyarlı. HDP'nin baraj altında bırakılma oyunlarını görüyor. AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin geleceği için HDP'ye saldırılar düzenleniyor. Halkımız bu tuzakları kuranlara Demirtaş'a ve HDP'ye oy vererek en iyi cevabı verecektir. (ESKİŞEHİR)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 15:13

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