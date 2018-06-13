Seçime giderken muhalefet hedefte; CHP’ye saldırı HDP’ye gözaltı

Seçimler yaklaştıkça muhalefet partilerine dönük baskı ve saldırılar artarak sürüyor.

Konya’da 50-60 kişilik grup CHP’nin seçim merkezine saldırı düzenledi. Grup ardından İYİ Parti ve Saadet Partisi standlarını dağıttı. CHP’den yapılan açıklamada saldırıdan AKP sorumlu tutuldu. Ankara ve İzmir’de yapılan ev baskınlarında HDP PM Üyesi ile Devrimci Parti İl Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı. HDP ise hem engellemelerin hem de operasyonların hedefi oldu. Ankara ve İzmir’de çok sayıda eve baskın düzenlendi. Aralarında HDP PM Üyesi’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. 10 Haziran’da Buca’da iftar sonrası gözaltına alınan 10 HDP’linin ise hala gözaltında. İzmir ve İstanbul’da çeşitli ilçelerde HDP anons araçlarına izin verilmedi.

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KONYA’DA SALDIRI:‘AKP’LİLER YAPTI’

Konya’da CHP’nin seçim merkezine önceki gece saldırı düzenlendi. “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı atarak yürüyen 50-60 kişilik grup CHP seçim merkezine yaptığı saldırı sonrası İYİ Parti ve Saadet Partisi standlarınI dağıttı. Twitter’dan bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, seçim koordinasyon merkezine kalabalık bir grubun saldırısı olduğunu ifade etti. Yaralanan gençlerin olduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktaran Erdoğdu, konuyu takip ettiklerini söyledi.

CHP Milletvekili saldırıyı asla hoşgörü kenti Konya halkına atfetmiyoruz… Bu saldırıyı yapanlar Konya’yı küçük düşüren barbarlar…” diye yazdı.

Partinin Konya il örgütü de saldırının AKP’liler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Parti, zarar gören CHP’lilerin olduğunu belirterek bu kişilerin durumunun iyi olduğunu bildirdi: “Konya merkezde bulunan seçim koordinasyon merkezimiz AKP’li bir grup tarafından saldırıya uğramıştır. Zarar gören arkadaşlarımız olsa da hepsinin durumu iyi.Korkunun belirtileri başladı. Hiç şüphesiz bu alçaklığa 24 Haziran’da Konya halkı gereken cevabı verecektir.”

HDP VE DEVRİMCİ PARTİ YÖNETİCİLERİNE GÖZALTI

Ankara ve İzmir’de yapılan ev baskınlarında HDP PM Üyesi ile Devrimci Parti İl Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da dün sabah çok sayıda eve baskın yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. HDP PM Üyesi Şehriban Zuğurli, HDP Stant Sorumlusu Şahin Bardakçı ve soyadı öğrenilemeyen Şilan isminde bir kadının gözaltında olduğu öğrenildi.

İzmir’de de sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında ise Devrimci Parti İl Başkanı Sinan Deniz gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenilen Deniz, Çankaya TEM Şubede tutuldu. Deniz’le birlikte başka gözaltıların da olduğu belirtildi.

Öte yandan 10 Haziran’da Buca’da iftar sonrası gözaltına alınan 10 HDP’linin halen gözaltında olduğu öğrenildi. Yine 11 Haziran akşamı gözaltına alınan Buca HDP İlçe Eş Başkanı Birol Duruk ve Haydar Yılmaz ile HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın anons aracının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

AKP’Lİ VEKİL CHP’Lİ GENCİN BOĞAZINI SIKTI

AKP Burdur Milletvekili ve birinci sıra adayı Bayram Özçelik, seçim çalışması yaptığı Kışla Caddesi’nde önceki gün CHP il başkanlığı binasına da girdi. Binadakilerle tokalaşan Bayram Özçelik, Ergün Erdem adlı CHP’li bir gençle tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında Milletvekili Özçelik, Erdem’in boğazını sıktı. Konudan haberdar olan Vali Hasan Şıldak, Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı CHP’li Ali Orkun Ercengiz, AKP İl Başkanı Volkan Mengi ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut’u valiliğe davet etti. Burada yapılan görüşme sonrası Özçelik, yaşanan olay dolayısıyla üzgün olduğunu belirtti. Daha sonra CHP il başkanlığına giden Bayram Özçelik, tartıştığı Ergün Erdem’den de özür diledi.

Milletvekili Bayram Özçelik konuya ilişkin, “Bu gence de elimi uzattım. ‘FETÖ’cü birinin elini sıkmam’ dedikten sonra ‘Terörist ve FETÖ’cüler CHP’ye giremez’ diye bağırdı. Aramızda tartışma çıktı. Partiden partiye nezaket ziyaretiydi. Bu olaylar yaşandı... Daha sonra partiye gidip gençten özür diledim” derken CKP İl Başkanı İzzet Akbulut ise şunları söyledi: “Sayın valimiz bizleri makamına davet etmişler. Orada olayın tarafı olan Bayram Özçelik bizlerden özür dilemiş ve parti binasına tekrar gelip gencimizden özür dilemiştir... Ve yine tüm kamuoyuna ve iktidar partisi fertlerine diyorum ki sahadaki aldığınız tepkilerden dolayı bozulan moralinizi, bozulan sinirlerinizi 7’den 77’ye herhangi bir CHP’liye bir kez daha yansıtacak olursanız, en sert şekilde cevap vereceğimizi bildiririz.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 18:12

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