Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi: ‘İmar Barışı’nda kamu yararı yok

‘İmar Barışı’ düzenlemesine ilişkin basın açıklaması yapan Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, yürütmenin durdurulması çağrısında bulundu.

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi ‘İmar Barışı’ düzenlemesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Şerefhan Aydın, yapılan düzenlemenin sağlıksız kentleşmenin temel nedenlerinden olan 'İmar Affı’ndan farksız olduğunu belirterek 'İmar Barışı’na dair yürütmenin durdurulması çağrısında bulundu.

‘DÜZENLEMENİN BİRİNCİL AMACI SEÇİM YATIRIMI’

Şerefhan Aydın, yapılan düzenlemenin çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yanı sıra ranta yol açtığını belirterek, "İmar Barışı adlı bu düzenlemeyi, iyi niyetli yani sadece kamu yararına dönük bir düzenleme olarak görmediğimizi belirtmek isteriz. Bu anlayış kamuyu kendilerinden ibaret görmektedir ve kamu yararını sadece kendi yararları varsa hatırlamaktadır. Son yüz yılda 14 defa çıkarılan ve sağlıksız kentleşmenin en temel kaynağı olan 'imar affı' yasalarından pek farkı olmayan düzenlemede, kutsal 'barış' kavramı, farklılık hissi oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Bu düzenlemedeki birincil amacın seçim yatırımı olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu düzenleme ile ruhsatsız (kaçak) yapılara, doğayı çevreyi talan eden yapılaşmalara, sit alanlarını talan eden uygulamalara, çarpık kentleşmeyi yaratan yapılaşmalara, tehlikeli ve can güvenliği olmayan yapılara, kamu mülkiyetini işgal kişilere af getirilmektedir. Artık kaçak yapı, sadece muhtaç halkın başvurduğu yol değil zenginin de rant amaçlı başvurduğu bir yoldur” dedi.

‘İMAR BARIŞI İLE SAHTECİLİĞİN YOLU AÇILMAKTA’

Yapılan değişikliğin sahteciliğe yol açacağını ifade eden Aydın, "Bu değişiklikle, ruhsatı düzenleyen idarenin yetkilileri dışında yalnızca yapı denetim şirketi yetkilisinin ıslak imzasının alınması, ruhsat açısından yeterli sayılmaktadır. Yapı ruhsat formundan proje müellif imzalarının kaldırılması ve bunun benzeri diğer düzenlemelerin meşrulaştırılması için 'bürokrasinin azaltılması' söyleminin kullanılması kabul edilemez. Bu düzenlemeyle sahteciliğin yolu açılmakta ve proje müelliflerinin eserleri üzerindeki tasarrufları yok sayılmaktadır” dedi.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Aydın, “Yeni düzenlemeyle yapı ruhsatı alma süreçlerinin, proje sahibi mimar ve mühendislerin bilgisi ve onayı dışında tamamlanması amaçlanmaktadır. Merkezden hazırlanan bu tür uygulamaların bir an önce gözden geçirilmesi çağrısı yapıyor ve Bakanlık tarafından yürütmenin durdurulmasını talep ediyoruz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 22:31

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