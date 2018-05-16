â€˜Ä°mar barÄ±ÅŸÄ±â€™ Ä°zmir'de birÃ§ok kaÃ§ak yapÄ±yÄ± yasallaÅŸtÄ±racak

Yeni imar dÃ¼zenlemesi ile birlikte Ä°zmirâ€™de birÃ§ok kaÃ§ak yapÄ±nÄ±n yasallaÅŸmasÄ±nÄ±n ve kamu arazilerinin satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±yor.

Metehan UD

Ä°zmir

Yeni imar düzenlemesi ile birlikte Ä°zmir’de birçok kaçak yapÄ±nÄ±n yasallaÅŸmasÄ±nÄ±n ve kamu arazilerinin satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n önü açÄ±lacakken Ä°zmir’e Sahip ÇÄ±k Platformu düzenlemeyi ‘PeÅŸkeÅŸ çekme ve yaÄŸmalama yasasÄ±’ olarak deÄŸerlendirdi.

Hükümetin seçim öncesi Meclisten geçirdiÄŸi torba kanunda Ä°zmir’i de yakÄ±ndan ilgilendiren imar düzenlemesi bulunuyor. ‘Ä°mar barÄ±ÅŸÄ±’ olarak nitelendirilen yasayla birlikte bir süredir inÅŸaat sermayesinin saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda olan Ä°zmir’in kent merkezinde hukuksuzca yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve meslek odalarÄ±nÄ±n itirazÄ±na konu olan bir çok yapÄ± da ‘yasallaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ’ olacak. Ä°zmir’in kalbi olan Alsancak’ta 3 kat imar koÅŸullarÄ±na sahip olmasÄ±na raÄŸmen 21 kat olarak kaçak ÅŸekilde inÅŸa edilen Ege Palas Oteli, Bornova Karaçam’da “zeytinlik alana” inÅŸa edilen 3 adet 5’er katlÄ± blok, yine aynÄ± ÅŸekilde Bornova Karaçam’da 1. derece doÄŸal sit alanÄ± kararÄ± deÄŸiÅŸtirilip 3. derece sit alanÄ±na dönüÅŸtürülmesinin mahkemece iptal edilmesine raÄŸmen hukuksuz ruhsat düzenlenerek 1. derece sit alanÄ±nÄ± tahrip eden kolej inÅŸaatÄ± yasallaÅŸacak.

AÇILAN DAVALAR DÜÅžECEK

AyrÄ±ca, ÇeÅŸme gibi rantÄ±n yüksek olduÄŸu özellikle kÄ±yÄ± bölgelerinde yer alan onlarca kaçak otel, halkÄ±n plajlarÄ±nÄ± iÅŸgal eden oteller, doÄŸal sit alanlarÄ±na yapÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ olan kaçak yapÄ±lar, Urla ilçesinde 1. derece sit alanÄ±na kaçak olarak inÅŸa edilen ve basÄ±nda Urla VillalarÄ± olarak tabir edilen kaçak villalar, kent içinde kamusal alanlarÄ± iÅŸgal eden yapÄ±lar vb. olmak üzere birçok imara aykÄ±rÄ± yapÄ± korunmuÅŸ olacak. OdalarÄ±n ve vatandaÅŸlarÄ±n bu yapÄ±lara karÅŸÄ± açmÄ±ÅŸ olduÄŸu davalar da düÅŸmüÅŸ olacak.

KAMUYA AÄ°T TARIM ARAZÄ°LERÄ° SATILABÄ°LECEK

YasanÄ±n 17. maddesinde, hazineye ait tarÄ±m arazilerinin kiralanmasÄ±nÄ±n ötesinde, kira bedelini düzenli ÅŸekilde ödeyen kiracÄ±lara arazilerin doÄŸrudan satÄ±labileceÄŸi yer almakta. Bu sayede, devlet güvencesi altÄ±nda olmasÄ± gereken tarÄ±m, orman, kÄ±yÄ±, mera gibi doÄŸal alanlarÄ±n özel mülkiyet kontrolüne bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n yolu açÄ±lÄ±yor. Ä°zmir’de baÅŸta ÇeÅŸme ve Karaburun olmak üzere kÄ±rsaldaki çok sayÄ±da tarÄ±m arazisi geçtiÄŸimiz yÄ±llarda kiralanmÄ±ÅŸtÄ±.

‘PEÅžKEÅž ÇEKME VE YAÄžMALAMA YASASI’

Ä°mar düzenlemesinin sonuçlarÄ±nÄ± gazetemize deÄŸerlendiren Ä°zmir’e Sahip ÇÄ±k Platformu Sözcüsü Melih YalçÄ±n, “Bu düzenleme aynÄ± zamanda peÅŸkeÅŸ çekme ve yaÄŸmalama yasasÄ± aynÄ± zamanda. kentleri ve yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± paraya çevirmeye çalÄ±ÅŸma politikalarÄ±nÄ±n bir parçasÄ±. TarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n, kÄ±yÄ±larÄ±n, orman vasfÄ±nÄ± yitirmiÅŸ alanlarÄ±n el deÄŸiÅŸtirme ihtimali var. BunlarÄ±n kararlarÄ±nÄ± hükümet yetkilileri verilecek. SatÄ±n alanlar istediÄŸi gibi yapÄ±laÅŸmaya açabilecek. Her türlü yoruma açÄ±k tehlikeli bir düzenleme. herkesin yaptÄ±ÄŸÄ± yanÄ±na kâr kalacak. ParasÄ± olan siyaseten güçlü olan herkes kamu malÄ±nÄ± kendi mülküne geçirebilecek” dedi.

‘KAÇAK YAPI YAPANLAR ÖDÜLLENDÄ°RÄ°LECEK’

Bu düzenlemeden saÄŸlÄ±klÄ± bir yapÄ±laÅŸmanÄ±n çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± da ekleyen YalçÄ±n ÅŸunlarÄ± söyledi: “Düzenleme kontrolsüz yapÄ±laÅŸmayÄ± kabul etmekte, teÅŸvik etmekte ve geleceÄŸe taÅŸÄ±maktadÄ±r. AyrÄ±ca “imar barÄ±ÅŸÄ±” adÄ± altÄ±nda ele alÄ±nan kaçak yapÄ±lar, sadece kentsel alandaki yapÄ±larÄ± deÄŸil; tarÄ±m, orman, mera ve kÄ±yÄ± alanlarÄ±nda yer alan ticaret, turizm, lüks konut vb. amaçlarla inÅŸa edilmiÅŸ kaçak yapÄ±larÄ± da kapsamaktadÄ±r. TanÄ±mÄ± ve kapsamÄ± standart bir imar affÄ±ndan çok daha geniÅŸtir ve barÄ±nma ihtiyacÄ±nÄ±n tamamen dÄ±ÅŸÄ±nda, ticari kaygÄ±larla, haksÄ±z, hukuksuz bir ÅŸekilde devletin malÄ± üzerinde ya da korunmasÄ± gerekli alanlarda yapÄ±lan kaçak yapÄ±larÄ± yapanlarÄ± ödüllendirmektedir. Bir toplumun geleceÄŸi ancak saÄŸlÄ±klÄ± çevrelerde yaÅŸama olanaÄŸÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nda, orman, mera, tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n devlet tarafÄ±ndan korunduÄŸu, kamu malÄ±nÄ±n kamu yararÄ± için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, haksÄ±zlÄ±klarÄ±n hukuksuzluklarÄ±n yargÄ±lanarak cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, hukukun ve bilimin gereklerinin öncelendiÄŸi ortamlarda ve bunlara yönelik çÄ±kartÄ±lan düzenlemelerle güvence altÄ±na alÄ±nabilir”

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 MayÄ±s 2018 15:58

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