HDP adayı Oya Ersoy’dan Evrensel'e ziyaret

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Oya Ersoy ve beraberindeki heyet Evrensel'i ziyaret etti.

24 Haziran seçimlerine HDP listelerinden milletvekili adayı olarak katılan Halkevleri Eski Genel Başkanı Oya Ersoy, yaptığı ziyarette seçim çalışmalarını Evrensel'le paylaştı.

Seçime sayılı günler kala herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Ersoy, “HDP barajı aştığında çok renkli ve canlı bir Meclis göreceğiz. Ayrıca Meclisi sokağa taşıyacağız. Tabi bu süreçte oyların korunması çok önemli. Hepimizin çok dikkatli olması gerek. Bununla birlikte yandaş olmayıp ayakta durabilen, sesimizi duyuracak çok az gazete kaldı. Seçime gideceğimiz son 10 günde sizlerin haberciliği bizim için çok önemli” dedi.

Süreci heyecan ve titizlikle takip ettiklerini belirten Evrensel'in Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ise ziyaret için teşekkür etti. Evrensel’de seçim nabzını tutan haberlerden örnekler veren Polat, “Politikada zoru başarmak önemli. Biz süreci heyecanla izliyoruz ancak haberlerimizi nesnel bir temelde hazırlıyoruz” dedi. Başarılı dileklerinin ardından ziyaret son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 18:02

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