Abdüllatif Şener’in seçim bürosuna saldırı: Yaralılar var

CHP Konya Milletvekili Adayı Abdüllatif Şener’in seçim bürosuna saldırı gerçekleştiği bildirildi.

CHP Konya Milletvekili adayı ve eski Başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener’in Konya’daki seçim bürosu 100 kadar sopalı saldırgan tarafından basıldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre olayda yaralananlar var

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şener, “AKP Gençlik Kollarından 100 kadar vandal, Seçim Koordinasyon Merkezimizi bastı. Bayrakları, posterleri indirdiler. Masalara, sandalyelere ve seçim minübüslerine zarar verdiler. Üç gencimiz hafif yaralandı. Mafya yöntemleriyle seçim kampanyasına hayır!” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 14:32

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