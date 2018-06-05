Duvara 'ketıl' çizip ‘umut’ ve ‘HDP’ yazan gençler tutuklandı

İstanbul’da duvarlara Selahattin Demirtaş'ın 'ketıl'ını çizip 'umut' ve 'HDP' yazdıkları için gözaltına alınan gençler tutuklandı.

İstanbul’da duvarlara 'ketıl' resmi çizip "HDP" yazdıkları için gözaltına alınan iki genç, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul’un Gazi Mahallesi'nde duvarlara ketıl resmi çizip, "Umut" ve "HDP" yazan Sadettin Köse ve Birol Tutuş isimli gençler, savcılık işlemlerinin ardından "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorguları ardından Tutuş ve Köse tutuklandı.

Hakimlik kararında, 'ketıl' çizilen duvara daha önce yazılan, "YPG", "HPG", "YDG-H" şeklinde yazılamaları da iki gence yükledi. Hakimlik kararında şu ifadelere yer verildi:

"Olayın anlatımına, şüphelilerin duvarlara PKK, APO, şeklinde yazılar yazdığına ilişkin ihbar ve yakalanmalarına ilişkin tutanaklar, duvar yazılarına ilişkin fotoğraflar ve tüm dosya kapsamında şüphelilerin duvarlara 'DEVLİS, PKK, YDG-H, Ketıldan gelen 1 Mesaj vardır' yazılarını yazmak ve 'ketıl' resmini çizmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunduğu, atılı suç için 3713 sayılı TMK'da öngörülen ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda şüphelilerin kaçma ihtimali bulunduğu, şüpheliler yönünden tutuklama engeli bulunmadığı, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gözetilerek şüphelilerin CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına..."

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın 'ketıl'ı İstanbul'un pek çok duvarına çizilerek siyasi bir sembole dönüşmüştü. (İstanbul/MA)

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın 'ketıl'ı Beşiktaş duvarlarında

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 15:23

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