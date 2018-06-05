Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın 'ketıl'ı Beşiktaş duvarlarında

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın 'ketıl'ı siyasi bir sembole dönüştü.

HDP’li gençler, Beşiktaş'ta duvarlara 'ketıl' resimlerini çizip, 'Senle değişir' diye yazdı.

İstanbul'daki seçim çalışmalarını sürdüren HDP’liler, dün akşam da Beşiktaş'ta ev ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçeye bağlı mahallelerde sahur vaktine kadar kapılarını çaldıkları evlere misafir olan partililer, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatıp, destek istedi. Partili gençler ise ilçede bildiri dağıtımı yaparak oy istedi. Bildiri dağıtımı sırasında duvarlara yazılamalar da yapıldı.

Duvarlara "Oylar HDP'ye" diye yazan partili gençler, yine tutuklu bulunan HDP Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş’a atfen 'ketıl' resimleri çizdi. Birçok noktaya çizilen 'ketıl' resminin üzerine "Senle değişir" yazıldı. (İstanbul/MA)

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