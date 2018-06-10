Denizciler, diploma töreninde Bakan İsmet Yılmaz'ı protesto etti

Piri Reis Üniversitesi’nin mezuniyet törenine dair video sosyal medyada gündem oldu. Mezuniyet töreni sırasında sahneye çıkan denizciler, seyirciler arasındaki Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı ‘İzmir Marşı’ söyleyerek protesto etti. Diken’de yer alan habere göre, marşı duyan bakan, salonu terk etmek üzere ayağa kalktı. Bakanın kapıya yöneldiği sırada hem sahnedeki denizciler, hem de salondaki seyirciler, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atıp alkış tuttu. (HABER MERKEZİ)

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