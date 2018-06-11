JMO İzmir Şubesi: Sabuncubeli Tüneli’nde halkın parası çarçur edildi

JMO İzmir Şubesi, İzmir-Manisa arasındaki Sabuncu Beli Tüneli ile ilgili açıklama yaptı.

AKP’nin seçim çalışmaları kapsamında açılışını yapacağı İzmir Manisa arasındaki Sabuncu Beli Tüneli ile ilgili açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şubesi, yetersiz projelendirmelerden dolayı tünelde halkın parasının çarçur edildiğini belirtti.

Yapımı tamamlanan Sabuncubeli Tüneli, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılacakken, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ‘Sabuncubeli Tüneli ile ilgili gerçekler’ başlığıyla yaptığı açıklamada, projenin 3 yılda bitirilmesinin planlandığı ancak 8 yılda bitirilebildiğini ve maliyetinin de 150 milyon TL öngörülmesine rağmen 500 milyon TL’ye mal olduğuna dikkat çekti.

‘BİR BAŞLAYALIM MANTIĞI’

Oda Başkanı Alim Murathan’ın imzasıyla yapılan açıklamada projenin, vatandaşın 350 milyon TL’sinin çarçur edilerek bitirildiği belirtilirken “Tünel güzergahına yönelik yeterli mühendislik projeleri – jeolojik-jeoteknik etütler yapılmadan; olası zemin problemlerine karşı çözüm senaryoları üretilmeden ‘Hele bir başlayalım mantığı’ ile işe başlandı. Eksik yapılan araştırmalar yanlış tünel güzergahı seçilmesine sebep olmuş ve sorunlu bir proje ortaya çıkmıştır” denildi.

Tünel güzergahı seçimi için yeterli jeolojik inceleme yapılmamasından dolayı tünelin Manisa çıkışının eski heyelan bölgesine planlandığı ve bu sebeple yapılan hazırlık kazıları sırasında kaymalar olduğunun da ifade edildiği açıklamada bu durumun maliyeti ve süreyi uzattığı belirtildi. Açıklamada, yüklenici firmanın maliyetleri düşürmek adına imalat kalitesinden taviz verdiği ve bundan dolayı yaşanan deformasyonların durdurulması için ciddi zaman ve para harcanmak zorunda olduğu da eklendi.

İlk projelerin yetersiz kalmasından dolayı yeniden projelendirmenin ihtiyacına da dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi “Yaklaşık 4 yıllık bir zaman kaybı ile ciddi ek maliyetlerle işe başlanabilmiştir. Halkın vergileri boşa harcandı. Yine birileri zengin edildi.” (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 16:44

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