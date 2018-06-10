SeÃ§ime giderken politikanÄ±n ve ÅŸiddetin sÄ±nÄ±f karakteri

Ä°skender Bayhan, 24 Haziran seÃ§imlerine iyice yaklaÅŸÄ±rken iktidarÄ±n artan ÅŸiddet ve baskÄ± politikalarÄ±yla bunlarÄ±n sÄ±nÄ±fsal temellerine dair yazdÄ±.

Ä°skender BAYHAN

Türkiye’de mevcut politik sistemin ve devlet düzeninin “Tek adam tek parti yönetimi” temelinde güçlenerek devam edip etmeyeceÄŸinin belirlenmesinde önemli bir eÅŸik olan 24 Haziran seçimlerine iki hafta kaldÄ±.

“Cumhur Ä°ttifakÄ±” bu politik yönetim biçimini ülkenin, devletin ve milletin bekasÄ± açÄ±sÄ±ndan olmazsa olmaz ilan etmiÅŸ durumda. Åžaibeli 16 Nisan referandumu, ErdoÄŸan’Ä±n öncülüÄŸünde egemen hale getirilmek istenen bu yeni politik düzeninin anayasal ve yasal temellerinin oluÅŸturulmasÄ± açÄ±sÄ±ndan birinci raund olarak tarihe geçti. 24 Haziran ve olasÄ± 8 Temmuz tarihlerinin de ikinci ve üçüncü raundlar olarak tarihe geçeceÄŸini söylemek abartÄ± olmayacaktÄ±r.

REFERANDUM VE BASKILAR Ä°STENEN SONUCU VERMEDÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, arkasÄ±ndaki sermaye güçleri ve kapitalistler, ÅŸaibeli 16 Nisan referandumunu “zafer olarak” ilan etmiÅŸlerdi. Ancak geride kalan yaklaÅŸÄ±k 14 aylÄ±k süre bu “ÅŸaibeli-sahte zaferin” halk kitleleri tarafÄ±ndan benimsenmesi ve kitle tabanÄ±nÄ±n geniÅŸlemesi için onlarÄ± destekleyecek hiçbir ilerlemeye sahne olmadÄ±. DahasÄ±, “tek adam tek parti yönetimi”ne karÅŸÄ± çÄ±kan halk kitleleri üzerindeki baskÄ±, zor ve ÅŸiddet artÄ±rÄ±lmasÄ±na raÄŸmen bu saÄŸlanamadÄ±.

Bu somut gerçeklik, ErdoÄŸan ve hükümetinin saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dozunun azaltÄ±lmasÄ± deÄŸil, artÄ±rÄ±larak sürdürülmesine dayanak yapÄ±lÄ±yor. 24 Haziran günü baskÄ±n seçim tarihi olarak ilan edildiÄŸinden bu yana, özellikle de son birkaç hafta içerisinde, zaten hakim olan olaÄŸanüstü koÅŸullarÄ±n üstüne provokatif saldÄ±rÄ±lar ekleniyor. Muhalif partilerin hemen hepsinin seçim bürolarÄ±, stantlarÄ±, propaganda araçlarÄ±, bildiri-broÅŸür daÄŸÄ±tan üye ve taraftarlarÄ± saldÄ±rÄ±lara uÄŸruyor. Hemen hepsinde de saldÄ±rÄ±larÄ±n üzeri örtülüyor, göstermelik soruÅŸturmalarla saldÄ±rganlar ödüllendiriliyor.

OlaÄŸanüstü koÅŸullardaki devlet baskÄ±sÄ±, zor ve ÅŸiddet politikalarÄ±, paramiliter-çete örgütlenmelerinin provokatif saldÄ±rÄ±larÄ±yla tamamlanÄ±yor. Bir anlamda 24 Haziran gecesi “Cumhur Ä°ttifakÄ±” nÄ±n kaybetmesi halinde, memlekete nasÄ±l “kötü-zorlu ve çirkin bir maliyetin” çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n mesajlarÄ± bugünden veriliyor.

Sömürülen ve ezilen halk kitlelerinin önemli bir kesimi bu gidiÅŸatÄ± sorguluyor, doÄŸru bulmuyor ve karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. 24 Haziran’da çeÅŸitli tercih kombinasyonlarÄ± içerisinde “tek adam tek parti yönetimi”ne karÅŸÄ± oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± ve “Cumhur Ä°ttifakÄ±”na oy vermeyeceÄŸini söylüyor. Ancak öte yandan hâlâ milyonlarca iÅŸçi ve emekçi ErdoÄŸan’dan ve “Cumhur Ä°ttifakÄ±”ndan medet umar durumda ve onlarÄ±n izlediÄŸi bu politikalarÄ± destekliyor.

Bu yazÄ±da esas olarak “Cumhur Ä°ttifakÄ±”nÄ±n içinde bulunduÄŸu duruma ve hâlâ ona oy verme eÄŸiliminde olan kitlelerin eÄŸilimlerine dikkat çekerek; sÄ±nÄ±f mücadelesinin ilerletilmesi bakÄ±mÄ±ndan bazÄ± sonuçlara iÅŸaret etmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.

POLÄ°TÄ°KA VE ÅžÄ°DDETÄ°N BÄ°R SINIF TEMELÄ° VAR

Evrensel'in iÅŸçi ve emekçilerin eÄŸilimlerini yansÄ±tan haber, mektup ve röportajlar baÅŸta olmak üzere; fabrika, iÅŸyeri ve emekçi mahallelerinde yansÄ±yan seçim nabzÄ±nÄ±n gösterdiÄŸi tablonun “Cumhur Ä°ttifakÄ±” aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bölümünü ÅŸöyle özetleyebiliriz: “Evet memleketin durumu iyiye gitmiyor. Bir çok sorun var. Hele iÅŸçilerin, emekçilerin çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ± her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ama bu durumu hâlâ ve ancak ErdoÄŸan deÄŸiÅŸtirebilir. Hatta o giderse biz elimizde olanlarÄ± da kaybederiz.”

Günümüz Türkiyesi’nde egemen olan kapitalist sömürü düzeninin ve onun temelleri üzerinde yükselen toplumsal iliÅŸkilerin birçok açÄ±dan irdelenip, sÄ±nÄ±f bilincinden yoksunluÄŸun nelere mal olduÄŸu ve olmaya devam edeceÄŸi açÄ±sÄ±ndan sahiplerine geri anlatÄ±lmasÄ± gereken çok ÅŸey var bu özette. Ä°ÅŸ/emek gücünü kapitaliste satarak yaÅŸamaya mahkum edilen kadÄ±n-erkek, genç- yaÅŸlÄ± iÅŸçi ve emekçilerin, bunu özgürce yapabilen birer ücretli köle bile olamayÄ±ÅŸlarÄ±ndan tutalÄ±m da, zincirlerini bile kaybetmekten korkar hale gelmenin nedenlerini sorgulamaya kadar bir çok ÅŸey anlatÄ±yor bu eÄŸilimler. Yine bugün ülkeyi yönetenlerin nasÄ±l büyük sömürücüler, muhafazakarlar ya da baÅŸka renkten iÅŸ birlikçi burjuvalar olduklarÄ±ndan tutalÄ±m da, uyguladÄ±klarÄ± baskÄ±, zor ve ÅŸiddet politikalarÄ±na kadar; iÅŸçi ve emekçileri kendi politikalarÄ±na nasÄ±l yedeklediklerine de iÅŸaret ediyor bu haber ve röportajlar. Bu konumdan nasÄ±l kurtulabileceklerini “Kabahatin çoÄŸu senin canÄ±m kardeÅŸim” tadÄ±nda bir öÄŸrenmeyle birleÅŸtirmeye ve insanlÄ±ÄŸÄ±n bundan baÅŸka bir kurtuluÅŸunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamaya-anlatmaya kadar çÄ±karÄ±lacak sonuçlar da var elbette. Çünkü gerek önümüzdeki iki haftalÄ±k süreç içerisinde gerekse sonrasÄ±nda ülkenin nasÄ±l yönetileceÄŸi üzerine tartÄ±ÅŸmalarÄ±n politik bir bilinçle kavranmasÄ± ve yürütülmesinin gelecek aylar ve yÄ±llar açÄ±sÄ±ndan büyük önemi var.

Bu noktada, iÅŸçi ve emekçilerin politikanÄ±n partiler, liderleri ve destekçileri tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir itiÅŸ-kakÄ±ÅŸ, kavga-döÄŸüÅŸ eÅŸliÄŸinde 4-5 yÄ±lda bir gün gidip sandÄ±kta oy verme iÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmelerini/kavramalarÄ±nÄ± saÄŸlamak oldukça belirleyici bir halka olarak duruyor.

Politika, farklÄ± toplumsal sÄ±nÄ±f ve tabakalarÄ±n çÄ±karlarÄ± temelinde yapÄ±lan bir eylemdir. Partiler arasÄ± politik mücadele sÄ±nflar mücadelesinin bir arenasÄ±dÄ±r ve politik bilinç esas olarak bir sÄ±nÄ±f bilincidir. Politik mücadele alanÄ±nda yaÅŸanan her türlü baskÄ±, zor ve ÅŸiddet eylemi de bunun bir parçasÄ±dÄ±r. Bu gerçekliÄŸin kavranmasÄ±, sadece “Cumhur Ä°ttifakÄ±”nÄ± destekleyen iÅŸçiler, emekçiler açÄ±sÄ±ndan deÄŸil, “tek adam tek parti yönetimi”ne karÅŸÄ± olduÄŸunu söyleyen iÅŸçi ve emekçiler açÄ±sÄ±ndan da ihmal edilemez bir ihtiyaç durumundadÄ±r.

Zira günümüz kapitalist dünyasÄ±nda, sÄ±nÄ±flar mücadelesinin karmaÅŸÄ±k iliÅŸkileri içerisinde kavganÄ±n her raundunda kaybeden ve kazananlarÄ±n kim olduÄŸu açÄ±k ve net görülemeyebilir. Bunu netleÅŸtirmek için; “Sermaye güçlerinin, kapitalistlerin, onlarÄ±n siyasi temsilcilerinin kendi aralarÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmalarda tek tek kazananlarÄ± ya da kaybedenleri olabilir. Ancak iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve emekçiler kendi çÄ±karlarÄ± temelinde birleÅŸemezlerse sürekli kaybetmeye mahkumdurlar” ÅŸeklinde özetleyebileceÄŸimiz “sihirli” formülü kullanmak gerekir.

BASKI, HÄ°LE VE OYUNLARLA SONUÇ ALINAMAZ

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugün, kendisinin de ölümlü bir insan olduÄŸunu unutmuÅŸ görünen bir ajitasyonla halk kitlelerine sesleniyor. Destekçilerini de, karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ± da kaybetme kaygÄ±sÄ±nda eÅŸitleyerek kurduÄŸu bir korku padiÅŸahlÄ±ÄŸÄ± temelinde yol yürümeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bunu keyiften yapmadÄ±ÄŸÄ± bir gerçek. Kendisinin, arkasÄ±ndaki sermaye güçlerinin ve kapitalistlerin iktidarÄ±nÄ± sürdürebilmek için buna ihtiyaç duyuyor. Bunun ötesinde bütün söyledikleri, sÄ±nÄ±f mücadelesinin politik pazarÄ±nda satÄ±ÅŸa çÄ±kmÄ±ÅŸ bir tüccarÄ±n güzellemelerinden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil.

Halk kitlelerinin nabzÄ±nÄ±n atÄ±ÅŸÄ±, ErdoÄŸan ve “Cumhur Ä°ttifakÄ±”nÄ±n seçimleri ÅŸaibesiz bir ÅŸekilde kazanma ihtimalinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Ancak yaÅŸananlar da gösteriyorki, baskÄ±larla, sandÄ±k hileleri, oyunlar, oy hÄ±rsÄ±zlÄ±klarÄ± ve ÅŸaibelerle elde edilecek “seçim zafarleri” dayanak yapÄ±larak yeni bir politik düzen, kalÄ±cÄ± bir ÅŸekilde kurulamÄ±yor. Bunu güçlü bir ÅŸekilde göstermek için 24 Haziran gecesine hazÄ±rlÄ±klÄ± olmak ÅŸart.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 01:37

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