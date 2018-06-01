Golden State Warriors, LeBron James’in 51 sayısına rağmen kazandı

NBA finallerinde ilk maçta kazanan Golden State Warriors oldu. Son şampiyon, Cavaliers'ı uzatmada 124-114 yendi.

NBA’de Golden State Warriors, final serisinin ilk maçında Cleveland Cavaliers’ı uzatmada 124-114 yenerek seride 1-0 öne geçti.

LeBron James’in 51 sayı 8 ribaunt 8 asistlik performansına rağmen maçı kazanmayı başaran Warriors’ta Stephen Curry 29, Kevin Durant 26, Klay Thompson 24 sayı attı. Draymond Green ise 13 sayı 11 ribaunt 9 asist 5 top çalma 2 blokla oyunun her alanında takımına katkı sağladı. Cavaliers’ta James’in en büyük destekçisi 21 sayı 13 ribauntla oynayan Kevin Love’dı.

J.R. SMITH’TEN BÜYÜK HATA

Warriors’ın 17-7’lik üstünlük sağladığı uzatmalar hariç çekişmenin hiç eksik olmadığı müsabakada normal sürenin sonunda Cleveland’dan J.R. Smith’in büyük hatası maça damga vurdu. Bitime 4.7 saniye kala George Hill’in kaçırdığı faul atışında ribaundu alan J.R. Smith, takımının önde olduğunu sanarak süreyi eritmeye çalıştı. Smith’in bu hatası Cavaliers’ın son topu kullanmasını engelledi.

Maç sonu konuşan Cavaliers Koçu Tyronn Lue, Smith’in takımın önde olduğunu sandığını söyledi.

JAMES’TEN YİNE TARİHİ BİR MAÇ

Bu sezonki 101. maçına çıkan LeBron James, Boston serisinin 7. maçında olduğu gibi yine 48 dakika sahada kalırken 32’de 19 isabetle oynadı. James, uzatmalarda 4’te 0’da kaldı.

James’ten önce NBA finalleri tarihinde 50 sayı barajına ulaşan son oyuncu Michael Jordan’dı. Jordan 1993’te Phoenix Suns’a karşı oynanan serinin 4. maçında 55 sayıyla takımına galibiyeti getirmişti. James, NBA finalleri tarihinde 50 sayıya ulaşıp maçı kazanamayan ilk oyuncu oldu. (SPOR SERVİSİ)

NBA'de Golden State-Cleveland finaline dair bilinmesi gerekenler

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 07:28

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