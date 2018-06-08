Adana'da sosyal medya operasyonu: 15 gözaltı

Adana'da sosyal medya üzerinden 'örgüt propagandası yapmak' ve 'Erdoğan'a hakaret etmek' ile suçlanan 15 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Adana'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle "örgüt propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek" ile suçlanan 15 kişi, sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sabahın erken saatlerinde kent merkezi ve Ceyhan ilçesinde çok sayıda eve eş zamanlı baskın düzenledi. Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 07:52

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