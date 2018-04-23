Bir haftada 208 kişiye sosyal medya soruşturması

İçişleri Bakanlığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle 208 kişiye de soruşturma açıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 710 sosyal medya hesabının incelendiğini, 208 kişiye de soruşturma açıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde 710 sosyal medya hesabının incelendiğini, 208 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığını açıkladı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 16 ile 23 Nisan arasındaki sosyal medya operasyonlarıyla ilgili şu bilgi yer aldı: “Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 710 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 208 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.” Bakanlık, 26 Şubat’ta Afrin harekatını sosyal medyadan eleştiren ve eleştirel etkinliklere katılan 845 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 18:39

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