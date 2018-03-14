Antalya’da sosyal medya operasyonu: 9 gözaltı

Antalya’da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek aralarında HDP yöneticisi ve üyelerinin olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Mahir DOĞAN

Antalya

Antalya’da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek birçok HDP yöneticisi ve üyesi evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındılar.

Aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya il yöneticileri ve üyeleri ile Tüm Emekli Sen yönetim kurulu üye sininde bulunduğu 9 kişi evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında HDP Antalya il yöneticileri Burhan Gülseven, Vahide Doğan, Konyaaltı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Osman Topaloğlu, Döşemealtı İlçe Eş Başkanı Mehmet Çobaner, parti üyeleri Hakim Acar, Maşallah Kuluç, M.Ali Sevincek ve Tüm Emekli Sen yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mertoğlu’nun gözaltına alındığı ve operasyonun gerekçesinin sosyal medya paylaşımları olduğu iddia edildi. Avukatların verdiği bilgide gözaltı süresi için Savcılığın 7 gün süre verdiği ve gözaltına alınan kişilerin bir kısmı Çallı Emniyet Amirliği binasında tutulurken, bir kısmının da Kepez Sanayi Karakolu’nda olduğunu bildirdiler.



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 13:40

www.evrensel.net